https://ukraina.ru/20240110/1052606425.html

"Лучше сделать самому": украинцев предостерегли от покупки продуктов в супермаркетах

"Лучше сделать самому": украинцев предостерегли от покупки продуктов в супермаркетах - 10.01.2024 Украина.ру

"Лучше сделать самому": украинцев предостерегли от покупки продуктов в супермаркетах

Украинцам рекомендуют отказаться от покупки некоторых продуктов в супермаркетах, чтобы избежать проблем со здоровьем. Перечень составили журналисты украинского издания "УНИАН"

2024-01-10T11:40

2024-01-10T11:40

2024-01-10T11:40

новости

украина

супермаркет

продукты

молочные продукты

отравление

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Журналисты составили перечень продуктов, которые категорически не стоит покупать в украинских супермаркетах.Украинцы рискуют получить расстройство ЖКТ после покупки и употребления свежего салата из упаковки. Бактерии на нарезанных свежих овощах распространяются быстро, а сроки хранения вряд ли соблюдаются.Хлеб советуют покупать в маленьких пекарнях. Магазины часто производят хлеб из отбеленной муки, так как она дольше хранится. В такой выпечке не заводятся насекомые, но и пользы от нее нет. Но гораздо большую опасность представляет плесневый хлеб, так как продавцы знают, как укладывать неликвидный товар, маскируя его недостатки.Стоит отказаться также от покупки молотых специй, так как часть состава производитель мог заменить более дешевыми компонентами.Украинские журналисты также определили ряд продуктов, которые и вовсе лучше делать самостоятельно. Среди таких зеленый и черный чай в бутылках, кисломолочные продукты, замороженные овощные смеси."Если уж очень хочется йогурта - купите домашний в проверенном небольшом магазине, который специализируется только на молочной продукции, или сделайте его сами", - пишет "УНИАН".

https://ukraina.ru/20231230/1052477056.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, супермаркет, продукты, молочные продукты, отравление