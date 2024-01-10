Моргенштерн* получил очередной иноагентский штраф за деньги от Израиля и Украины - 10.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240110/1052606138.html
Моргенштерн* получил очередной иноагентский штраф за деньги от Израиля и Украины
Моргенштерн* получил очередной иноагентский штраф за деньги от Израиля и Украины - 10.01.2024 Украина.ру
Моргенштерн* получил очередной иноагентский штраф за деньги от Израиля и Украины
Рэпера Алишера Моргенштерна* Савеловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента в Telegram, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда
2024-01-10T10:36
2024-01-10T10:36
новости
россия
моргенштерн
иноагент
суд
штраф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103172/46/1031724609_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_1412e429d83fc9d575effb623dd9c161.jpg
Сам рэпер, по словам своего представителя, не согласен с содержанием протокола, составленного Роскомнадзором. Представитель просила прекратить производство по делу либо назначить минимальное наказание.В ноябре прошлого года Моргенштерна* оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. В июне его оштрафовали на аналогичную сумму за три поста в Instagram**, не помеченные плашкой иноагента.После начала российской специальной военной операции на Украине Моргенштерн* осудил её и сбежал за границу.В мае 2022 года исполнителя включили в список физлиц-иноагентов. Как отмечают в Минюсте России, его деятельность финансируется Израилем и Украиной.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ukraina.ru/20230916/1049457414.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103172/46/1031724609_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_b944cd7dc8d023e322e214ca90848104.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, моргенштерн, иноагент, суд, штраф
Новости, Россия, Моргенштерн, иноагент, Суд, штраф

Моргенштерн* получил очередной иноагентский штраф за деньги от Израиля и Украины

10:36 10.01.2024
 
© Моргенштерн/ИнстаграмМоргенштерн
Моргенштерн
© Моргенштерн/Инстаграм
Читать в
Рэпера Алишера Моргенштерна* Савеловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента в Telegram, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда
"Признать Моргенштерна* виновным, назначить наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей", - огласила судья.
Сам рэпер, по словам своего представителя, не согласен с содержанием протокола, составленного Роскомнадзором. Представитель просила прекратить производство по делу либо назначить минимальное наказание.
В ноябре прошлого года Моргенштерна* оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. В июне его оштрафовали на аналогичную сумму за три поста в Instagram**, не помеченные плашкой иноагента.
После начала российской специальной военной операции на Украине Моргенштерн* осудил её и сбежал за границу.
В мае 2022 года исполнителя включили в список физлиц-иноагентов. Как отмечают в Минюсте России, его деятельность финансируется Израилем и Украиной.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Макаревич
16 сентября 2023, 14:16
Прощай, "Вернисаж" релокантов и предателей! Из России - с ненавистью, а в Россию - никогдаНаконец-то! Песни, которые исполняла Лайма Вайкуле, теперь не будут крутить в России по радио, а её выступления на русском телевидении вырезают из всех программ.
 
НовостиРоссияМоргенштерниноагентСудштраф
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Оружие для Украины получил Израиль, Запад думает, что война закончилась – украинский посол в Турции
11:40"Лучше сделать самому": украинцев предостерегли от покупки продуктов в супермаркетах
10:36Моргенштерн* получил очередной иноагентский штраф за деньги от Израиля и Украины
10:14Как бороться c террором с Украины и как научить уму-разуму россиян, завербованных СБУ - Малькевич
09:55Западная техника ВСУ увязла в снегу - Марочко
09:07Захарова назвала пиаром тайную встречу по Украине в Эр-Рияде
09:00Жертвы Запада, проблемы ВСУ, претензии к проекту о мобилизации. Главное на Украине на утро 10 января
08:4890 лет Леониду Кравчуку: почему "хитрый хохол" так быстро потерял власть
05:48"Ваше согласие больше не требуется". В комитете Верховной рады обсуждают законопроект о мобилизации
05:39Дмитрий Евстафьев: Даже если Запад отдаст голову Зеленского, Украина останется кинжалом у сердца России
05:01Конец эпохи стабильности. Что показали протесты в Германии
04:32МИ-6 и "зелёная кукла". Украинские эксперты о странных решениях власти
04:22Алексей Анпилогов: Россия отомстила "Лучу" за Белгород, чтобы не дать ВСУ запереться в Днепропетровске
04:11Фатальное непонимание России. Почему Украина проигрывает, следуя западной логике войны
03:49Три танкиста и Мультикам. В чем правда спецоперации, брат
23:00"Этот политик нажмёт на кнопку мирных переговоров". Грег Вайнер о том, кто остановит конфликт на Украине
18:08"Как бы плохи ни были дела, они всегда могут пойти ещё хуже". 2024 год для Украины глазами западных СМИ
18:00Обстрелы российских городов, рекорд по доносам. Итоги 9 января
17:56"Сатанисты в рясах": священник ПЦУ "почесался" в попытках перекреститься
16:55В районе Курской АЭС сбили украинский беспилотник - губернатор Старовойт
Лента новостейМолния