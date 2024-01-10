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Моргенштерн* получил очередной иноагентский штраф за деньги от Израиля и Украины
Моргенштерн* получил очередной иноагентский штраф за деньги от Израиля и Украины - 10.01.2024 Украина.ру
Моргенштерн* получил очередной иноагентский штраф за деньги от Израиля и Украины
Рэпера Алишера Моргенштерна* Савеловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента в Telegram, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда
2024-01-10T10:36
2024-01-10T10:36
2024-01-10T10:36
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россия
моргенштерн
иноагент
суд
штраф
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Сам рэпер, по словам своего представителя, не согласен с содержанием протокола, составленного Роскомнадзором. Представитель просила прекратить производство по делу либо назначить минимальное наказание.В ноябре прошлого года Моргенштерна* оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. В июне его оштрафовали на аналогичную сумму за три поста в Instagram**, не помеченные плашкой иноагента.После начала российской специальной военной операции на Украине Моргенштерн* осудил её и сбежал за границу.В мае 2022 года исполнителя включили в список физлиц-иноагентов. Как отмечают в Минюсте России, его деятельность финансируется Израилем и Украиной.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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новости, россия, моргенштерн, иноагент, суд, штраф
Новости, Россия, Моргенштерн, иноагент, Суд, штраф
Моргенштерн* получил очередной иноагентский штраф за деньги от Израиля и Украины
Рэпера Алишера Моргенштерна* Савеловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента в Telegram, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда
"Признать Моргенштерна* виновным, назначить наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей", - огласила судья.
Сам рэпер, по словам своего представителя, не согласен с содержанием протокола, составленного Роскомнадзором. Представитель просила прекратить производство по делу либо назначить минимальное наказание.
В ноябре прошлого года Моргенштерна* оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. В июне его оштрафовали на аналогичную сумму за три поста в Instagram**, не помеченные плашкой иноагента.
После начала российской специальной военной операции на Украине Моргенштерн* осудил её и сбежал за границу.
В мае 2022 года исполнителя включили в список физлиц-иноагентов. Как отмечают в Минюсте России, его деятельность финансируется Израилем и Украиной.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская