Моргенштерн* получил очередной иноагентский штраф за деньги от Израиля и Украины

Прощай, "Вернисаж" релокантов и предателей! Из России - с ненавистью, а в Россию - никогда

Наконец-то! Песни, которые исполняла Лайма Вайкуле, теперь не будут крутить в России по радио, а её выступления на русском телевидении вырезают из всех программ.