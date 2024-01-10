https://ukraina.ru/20240110/1052605766.html

Как бороться c террором с Украины и как научить уму-разуму россиян, завербованных СБУ - Малькевич

Как бороться c террором с Украины и как научить уму-разуму россиян, завербованных СБУ - Малькевич - 10.01.2024 Украина.ру

Как бороться c террором с Украины и как научить уму-разуму россиян, завербованных СБУ - Малькевич

Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о том, как уберечь россиян от вербовки спецслужбами Украины, какой информационный штаб необходимо создать в России и о многом другом

2024-01-10T10:14

2024-01-10T10:14

2024-01-10T10:14

видео

александр малькевич

всу

украина

россия

спецоперация

сво

киев

терроризм

военкор

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00:47 – Теракт ВСУ в Белгороде: выводы;06:05 – О статусе участников СВО;12:10 – Как и кто должен фильтровать информацию в Рунете?17:55 – Волонтёры в новых регионах: кто эти люди?

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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