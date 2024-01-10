https://ukraina.ru/20240110/1052605766.html
Как бороться c террором с Украины и как научить уму-разуму россиян, завербованных СБУ - Малькевич
Как бороться c террором с Украины и как научить уму-разуму россиян, завербованных СБУ - Малькевич - 10.01.2024 Украина.ру
Как бороться c террором с Украины и как научить уму-разуму россиян, завербованных СБУ - Малькевич
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о том, как уберечь россиян от вербовки спецслужбами Украины, какой информационный штаб необходимо создать в России и о многом другом
2024-01-10T10:14
2024-01-10T10:14
2024-01-10T10:14
видео
александр малькевич
всу
украина
россия
спецоперация
сво
киев
терроризм
военкор
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00:47 – Теракт ВСУ в Белгороде: выводы;06:05 – О статусе участников СВО;12:10 – Как и кто должен фильтровать информацию в Рунете?17:55 – Волонтёры в новых регионах: кто эти люди?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр малькевич, всу, украина, россия, спецоперация, сво, киев, терроризм, военкор, волонтеры, ципсо, сми, фейк, донбасс, фронт, помощь, видео
Видео, Александр Малькевич, ВСУ, Украина, Россия, Спецоперация, СВО, Киев, терроризм, военкор, волонтеры, ЦИПсО, СМИ, фейк, Донбасс, фронт, помощь
Как бороться c террором с Украины и как научить уму-разуму россиян, завербованных СБУ - Малькевич
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о том, как уберечь россиян от вербовки спецслужбами Украины, какой информационный штаб необходимо создать в России и о многом другом
00:47
– Теракт ВСУ в Белгороде: выводы;06:05
– О статусе участников СВО;12:10
– Как и кто должен фильтровать информацию в Рунете?17:55
– Волонтёры в новых регионах: кто эти люди?