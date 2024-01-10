Западная техника ВСУ увязла в снегу - Марочко - 10.01.2024 Украина.ру
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Западная техника ВСУ увязла в снегу - Марочко
Западная техника ВСУ увязла в снегу - Марочко - 10.01.2024 Украина.ру
Западная техника ВСУ увязла в снегу - Марочко
Снегопады усложнили проходимость западной техники ВСУ как колёсной, так и гусеничной, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Об этом 10 января сообщили журналисты РИА Новости
2024-01-10T09:55
2024-01-10T10:16
новости
украина
всу
техника
военная техника
снег
андрей марочко
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Основной проблемой, по его мнению, стала плохая проходимость западной техники по рыхлому снегу, причем как колесной, так и гусеничной.Проблему пытаются частично решить за счёт советской техники, грейдеров и эвакуационных тягачей, пояснил Марочко.Накануне, 9 января, министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за 2023 год. По его словам, украинская армия потеряла 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
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новости, украина, всу, техника, военная техника, снег, андрей марочко
Новости, Украина, ВСУ, техника, военная техника, снег, Андрей Марочко

Западная техника ВСУ увязла в снегу - Марочко

09:55 10.01.2024 (обновлено: 10:16 10.01.2024)
 
© t.me/V_Zelenskiy_official
© t.me/V_Zelenskiy_official
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Снегопады усложнили проходимость западной техники ВСУ как колёсной, так и гусеничной, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Об этом 10 января сообщили журналисты РИА Новости
"Большое количество осадков в виде снега образовало снежные заносы, которые на многих участках парализовали снабжение, эвакуацию и ротационные мероприятия вооруженных формирований Украины на линии боевого соприкосновения", - рассказал Марочко.
Основной проблемой, по его мнению, стала плохая проходимость западной техники по рыхлому снегу, причем как колесной, так и гусеничной.
Проблему пытаются частично решить за счёт советской техники, грейдеров и эвакуационных тягачей, пояснил Марочко.
Накануне, 9 января, министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за 2023 год. По его словам, украинская армия потеряла 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
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НовостиУкраинаВСУтехникавоенная техникаснегАндрей Марочко
 
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