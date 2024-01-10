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Западная техника ВСУ увязла в снегу - Марочко
Западная техника ВСУ увязла в снегу - Марочко - 10.01.2024 Украина.ру
Западная техника ВСУ увязла в снегу - Марочко
Снегопады усложнили проходимость западной техники ВСУ как колёсной, так и гусеничной, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Об этом 10 января сообщили журналисты РИА Новости
2024-01-10T09:55
2024-01-10T09:55
2024-01-10T10:16
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военная техника
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андрей марочко
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Основной проблемой, по его мнению, стала плохая проходимость западной техники по рыхлому снегу, причем как колесной, так и гусеничной.Проблему пытаются частично решить за счёт советской техники, грейдеров и эвакуационных тягачей, пояснил Марочко.Накануне, 9 января, министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за 2023 год. По его словам, украинская армия потеряла 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, техника, военная техника, снег, андрей марочко
Новости, Украина, ВСУ, техника, военная техника, снег, Андрей Марочко
Западная техника ВСУ увязла в снегу - Марочко
09:55 10.01.2024 (обновлено: 10:16 10.01.2024)
Снегопады усложнили проходимость западной техники ВСУ как колёсной, так и гусеничной, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Об этом 10 января сообщили журналисты РИА Новости