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Западная техника ВСУ увязла в снегу - Марочко

Западная техника ВСУ увязла в снегу - Марочко - 10.01.2024 Украина.ру

Западная техника ВСУ увязла в снегу - Марочко

Снегопады усложнили проходимость западной техники ВСУ как колёсной, так и гусеничной, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Об этом 10 января сообщили журналисты РИА Новости

2024-01-10T09:55

2024-01-10T09:55

2024-01-10T10:16

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Основной проблемой, по его мнению, стала плохая проходимость западной техники по рыхлому снегу, причем как колесной, так и гусеничной.Проблему пытаются частично решить за счёт советской техники, грейдеров и эвакуационных тягачей, пояснил Марочко.Накануне, 9 января, министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за 2023 год. По его словам, украинская армия потеряла 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

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новости, украина, всу, техника, военная техника, снег, андрей марочко