https://ukraina.ru/20240110/1052605099.html

Василий Колташов: Россия ломает США игру на понижение, чтобы привести в чувство Украину и всю Европу

Василий Колташов: Россия ломает США игру на понижение, чтобы привести в чувство Украину и всю Европу - 10.01.2024 Украина.ру

Василий Колташов: Россия ломает США игру на понижение, чтобы привести в чувство Украину и всю Европу

В 2024 году будет продолжаться борьба за глобальные изменения. Мы должны будем понять, куда мы движемся с точки зрения политической экономии. Это будет новый миропорядок

2024-01-10T13:18

2024-01-10T13:18

2024-01-10T13:18

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россия

сша

китай

индия

экономика

украина

политика

цены

промышленность

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Но он будет рождаться в тяжелой и длительной борьбе, форсировать которую так же невозможно, как невозможно восстановить рациональное мышление у народов Украины и Европы, считает экономист и политолог, директор Института нового общества Василий Колташов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Василий, каковы экономические итоги 2023 года для Евросоюза и ЕАЭС, учитывая, что Запад ввел 12 пакетов антироссийских санкций?- В 2023 году в экономике России и стран ЕАЭС был рост. Несмотря на то, что США вели большую игру на понижение на мировом рынке. Они стремились за счет высоких ставок западных центробанков (ставка ФРС достигла 5,5%) сделать так, чтобы доллар был дороже. Работал неэквивалентный обмен, когда Штаты в обмен на свою резаную бумагу получают ценные ресурсы. Причем они получают все больше ресурсов за все меньшее количество долларов, которые они имитируют в электронной форме.Эта стратегия ставит своей целью охладить мировую экономику и показать, что без США мировая экономика расти и развиваться не может. Мол, Штаты – это ядро системы, а если вы не признаете их статус и начинаете рассуждать о многополярном мире с разными центрами экономического развития, то вы окажетесь неправы, поскольку Вашингтон может устроить миру настоящую ценовую депрессию.Эта ценовая депрессия началась еще с осени 2022 года. У нее был перерыв, связанный с событиями в Газе и действиями хуситов в Йемене против снабжающих Израиль судовладельческих кампаний. Только из-за этого цены на нефть повысились до 94 доллара за баррель, а потом упали до 80. Это происходило на фоне политических событий, когда военные действия ломали американскую игру.СВО не оказала такое влияние на мировые цены. Потому что это не нефтеносный район и потому что боевые действия были направлены на изматывание противника. Чтобы население Украины начало понимать, куда его втянули, и чтобы продолжалось уничтожение вооруженных сил киевского режима. На мировую экономику война влияния не оказала, поскольку не было перелома ни в одну, ни в другую сторону. Хотя моральный перелом на стороне России. Мы выигрываем, мы победим. В этом сейчас уже нет никаких сомнений даже на Западе.Тем не менее, Евросоюз продолжал политику санкционной войны против России. Он в такой форме поддерживал Украину и политику США против России и стран БРИКС. Поэтому реальный сектор европейской экономики сжимался. Поступали новости о закрытии промышленных предприятий, с осени 2022 был рост банкротств в сфере услуг и торговле. Европейская промышленность ожидает катастрофу, поскольку она отказалась получать российские ресурсы по низким ценам (а это было ее главным конкурентным преимуществом). В 2023 году они это преимущество продолжали терять. Да, Евростат может показывать где-то какой-то рост в районе чуть выше нуля. Но там продолжает нарастать инфляция.Инфляция стала интересным сюрпризом следствия мировой ценовой депрессии. Казалось бы, в долларах товарные цены оставались пониженными, и инфляции быть не должно. Но дело в том, что тонус мировой экономики был пониженным.В такой ситуации лидерами роста в мировой экономике стали Индия (5,5% рост ВВП), а в евразийском пространстве – Казахстан. Если мы рассчитывали, что российская экономика по итогам 2023 года могла вырасти до 3,5%, то Казахстан рассчитывал вырасти до 4,5%. Это стало возможным благодаря резкому росту вывоза. Кому война, кому мать родна. Казахстан, несмотря на угрозу санкций, больше всех выиграл от этой ситуации. Да, там поначалу многие лили крокодильи слезы по поводу Украины, но Астана больше всех обогатилась за счет неудачной попытки Запада победить Россию на поле боя.Российская экономика тоже росла. Важно отметить, что экономически к нам переехала Европа. США организовали переток европейских капиталов к себе, а часть этих капиталов ускользают в Индию и в Бразилию. Европа утратила свое главное конкурентное преимущество – возможность получать по выгодным ценам российские ресурсы. Но кто-то же должен эти ресурсы перерабатывать? Поэтому в России есть рост химической промышленности, обрабатывающего сектора, машиностроения и военного производства.Конечно, это не происходит безболезненно. Есть проблема с доставкой из Европы оборудования. Южная Корея тоже присоединилась к этим санкциям, запретив все продавать в Россию. А тот же Казахстан заинтересован в том, чтобы переупаковывать продукцию, которую они получают на Западе, и отправлять ее в Россию в обход санкций. США пытались пугать казахов. Они пытаются соблюдать эти ограничительные меры. Но все двери все равно закрыть не получается.Все это – результат масштабных изменений, которые произошли за 2023 год.- Вы подробно рассказали об экономических проблемах Евросоюза. Понимали ли в США, что эта война санкций в первую очередь ударит по нему?- В США понимали, что фронтальные радикальные санкции и уход из России иностранных компаний должны были ударить по экономике Евросоюза. Но они думали, что Россия очень быстро сломается. Мы для них – страна-загадка. Несмотря на то, что информации про РФ сейчас гораздо больше, чем информации о членах Политбюро и Советском Союзе.Экономические потери Евросоюза – это не проблема для США. Зачем нужны союзники, если они за вас не платят? Это англосаксонский подход к войне еще со времен Наполеона. "Дадим денег Пруссии, Австрии и России – пусть они воюют за нас. А мы будем решать судьбу Франции, когда она будет разгромлена".Сейчас Штатам тоже надо найти тех, кто будет таскать им каштаны из огня.- Им нужны своего рода колонии?- Это не колонии. Это были самостоятельные государства в Европе начала 19 века. Просто метод схожий.С Украиной у США похожая политика, но совершенно на другом уровне. Это не попытка подбросить денег тем, кто находится с вами в одном антироссийском лагере. Наоборот. Евросоюз взял на себя экономическое бремя войны с Россией.- Молодцы, что приняли удар на себя.- Меня удивляет поведение европейских народов. Те ли это великие народы, которые совершали подвиги в прежние времена. Немцы и французы словно овцы идут на заклание. Зачем Франция ввязалась в этот конфликт? Вы действительно верите в то, что можно победить Россию? Вы думаете, что Макрон по своим личным качествам превосходит Наполеона? Это же смешно. А вот уран вы уже потеряли. Вы получили дефицит ядерного топлива для своей генерации. Вы получите много проблем с промышленностью. Это не смешно.Да, этот выбор сделали французские элиты, но французские граждане никак против этого не выступали. Где эти знаменитые французские профсоюзы или консервативные организации, которые якобы против американцев? Никто из них не попытался остановить Макрона.А Германия просто совершает самоубийство.Мы увидели только в Словакии и Нидерландах некий электоральный бунт. Посмотрим, что из этого получится. Потому что итальянский электоральный бунт привел к власти Джорджу Мелони, которая чуть ли не в первом своем выступлении сказала, что надо дать денег Зеленскому. Итальянцы сказали: "Что? Это же вообще не наша проблема". Нет, теперь это ваша проблема. Вы сами выбрали тех, кто вас обманул.Так что такие подставы в Европе еще будут происходить. А экономика будет погибать.Экономический подъем Западной Европы с 17 по 19 век был связан с тем, что они не ходили воевать на Восток. Ума хватала. Да, у них был отрицательный торговый баланс с Польшей или Россией. Но они решали эту проблему за счет захвата колоний в других частях мира. Сейчас этот вариант невозможен, потому что европейские страны сами превратились в американские колонии.До народов Европы это будет доходить очень долго. Так же, как для граждан Украины еще будет долго доходить, что Майдан был нацелен на войну. Причем европейские граждане сами должны бороться, чтобы изгнать США из своих стран. Я просто беседовал по этому поводу с болгарскими экспертами. Они говорят: "А что мы можем сделать? Мы сейчас немного потерпим, а вы нас второй раз освободите". Нет, ребята. За вас это никто не сделает. Советский солдат второй раз не придет.- При каких условиях все же возможно лишить США статуса лидера мировой экономики?- Можно военно-политическими методами заставлять США сдавать их позиции.Йеменские хуситы же нанесли удар по танкеру. Они показали, что Запад бессилен. Если сейчас какой-то американский корабль пойдет ко дну из-за ракеты хуситов, это будет огромная пощечина для Вашингтона и политический удар по доллару. Будет понятно, что гегемон, с которым вы еще пытаетесь ужиться, проигрывает в войне против новых мировых лидеров.Эти новые мировые лидеры – Россия и Китай. Близко к ним находится Иран. Саудовская Аравия может им стать.А по мере того, как США начнут проигрывать, будет ломаться их схема низких цен. Цены начнут расти. Это будет означать, что западная промышленность теряет свою защиту от низких цен на нефть и газ. Она будет деградировать. А другие экономики рванут вверх, потому что у них эти ресурсы есть. Тем более, если они будут кооперироваться в рамках евразийского пространства или БРИКС+.В 2024 году будет продолжаться борьба за такого рода изменения. Мы должны будем понять, куда мы движемся с точки зрения политической экономии. Это будет новый миропорядок. Но он будет рождаться в тяжелой и длительной борьбе, форсировать которую так же невозможно, как невозможно восстановить рациональное мышление у народов Украины и Европы.

https://ukraina.ru/20221115/1040843276.html

https://ukraina.ru/20240110/1052602009.html

https://ukraina.ru/20240106/1052424719.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, сша, китай, индия, экономика, украина, политика, цены, промышленность, доллар