https://ukraina.ru/20240109/1052599766.html

"Сатанисты в рясах": священник ПЦУ "почесался" в попытках перекреститься

"Сатанисты в рясах": священник ПЦУ "почесался" в попытках перекреститься - 09.01.2024 Украина.ру

"Сатанисты в рясах": священник ПЦУ "почесался" в попытках перекреститься

Сотрудник раскольнической ПЦУ в одеянии священнослужителя провёл обряд в захваченном храме Казанской иконы Божьей Матери УПЦ. Очевидцы обратили внимание на то, что псевдосвященник даже не умеет креститься. Видео распространили местные телеграм-каналы

2024-01-09T17:56

2024-01-09T17:56

2024-01-09T17:56

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Утром 9 января сторонники ПЦУ заблокировали храм Казанской иконы Божьей Матери УПЦ в Винницкой области.В объективы камер наблюдения попал бульдозер, с помощью которого раскольники выломали двери храма. В общине рассказали, что людей буквально хватали за руки и ноги и вышвыривали на мороз. Больше всех от “ночного рейда” пострадал настоятель церкви - отец Евгений: его жестоко избили.Священнослужитель ПЦУ провел некий обряд в захваченном храме. Сторонники УПЦ засняли псевдосвященника на видео и обратили внимание, что он даже не сумел правильно перекреститься.Представитель ПЦУ бездумно водил рукой вверх-вниз по животу."Блеют, как бараны, а ряженый и креститься не умеет", "Зачем им храмы, если они и перекреститься не умеют. Грусть и печаль", "Сатанисты в рясах", "Они знают, как налагать на себя крест, но не делают этого, возможно, умышленно, так как ПЦУ борется с Христом", "Какая вера, такой и крест", - отреагировали пользователи Сети.

https://ukraina.ru/20240107/1052574905.html

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новости, украина, пцу, упц, храм, священник