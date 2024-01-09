"Сатанисты в рясах": священник ПЦУ "почесался" в попытках перекреститься - 09.01.2024 Украина.ру
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"Сатанисты в рясах": священник ПЦУ "почесался" в попытках перекреститься
"Сатанисты в рясах": священник ПЦУ "почесался" в попытках перекреститься - 09.01.2024 Украина.ру
"Сатанисты в рясах": священник ПЦУ "почесался" в попытках перекреститься
Сотрудник раскольнической ПЦУ в одеянии священнослужителя провёл обряд в захваченном храме Казанской иконы Божьей Матери УПЦ. Очевидцы обратили внимание на то, что псевдосвященник даже не умеет креститься. Видео распространили местные телеграм-каналы
2024-01-09T17:56
2024-01-09T17:56
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упц
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священник
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Утром 9 января сторонники ПЦУ заблокировали храм Казанской иконы Божьей Матери УПЦ в Винницкой области.В объективы камер наблюдения попал бульдозер, с помощью которого раскольники выломали двери храма. В общине рассказали, что людей буквально хватали за руки и ноги и вышвыривали на мороз. Больше всех от “ночного рейда” пострадал настоятель церкви - отец Евгений: его жестоко избили.Священнослужитель ПЦУ провел некий обряд в захваченном храме. Сторонники УПЦ засняли псевдосвященника на видео и обратили внимание, что он даже не сумел правильно перекреститься.Представитель ПЦУ бездумно водил рукой вверх-вниз по животу."Блеют, как бараны, а ряженый и креститься не умеет", "Зачем им храмы, если они и перекреститься не умеют. Грусть и печаль", "Сатанисты в рясах", "Они знают, как налагать на себя крест, но не делают этого, возможно, умышленно, так как ПЦУ борется с Христом", "Какая вера, такой и крест", - отреагировали пользователи Сети.
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новости, украина, пцу, упц, храм, священник
Новости, Украина, ПЦУ, УПЦ, храм, священник

"Сатанисты в рясах": священник ПЦУ "почесался" в попытках перекреститься

17:56 09.01.2024
 
© Перший Козацький/Telegram
© Перший Козацький/Telegram
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Сотрудник раскольнической ПЦУ в одеянии священнослужителя провёл обряд в захваченном храме Казанской иконы Божьей Матери УПЦ. Очевидцы обратили внимание на то, что псевдосвященник даже не умеет креститься. Видео распространили местные телеграм-каналы
Утром 9 января сторонники ПЦУ заблокировали храм Казанской иконы Божьей Матери УПЦ в Винницкой области.
В объективы камер наблюдения попал бульдозер, с помощью которого раскольники выломали двери храма. В общине рассказали, что людей буквально хватали за руки и ноги и вышвыривали на мороз. Больше всех от “ночного рейда” пострадал настоятель церкви - отец Евгений: его жестоко избили.
Священнослужитель ПЦУ провел некий обряд в захваченном храме. Сторонники УПЦ засняли псевдосвященника на видео и обратили внимание, что он даже не сумел правильно перекреститься.
Представитель ПЦУ бездумно водил рукой вверх-вниз по животу.
"Блеют, как бараны, а ряженый и креститься не умеет", "Зачем им храмы, если они и перекреститься не умеют. Грусть и печаль", "Сатанисты в рясах", "Они знают, как налагать на себя крест, но не делают этого, возможно, умышленно, так как ПЦУ борется с Христом", "Какая вера, такой и крест", - отреагировали пользователи Сети.
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Календарь для бабушки от нехристей. Украинские неонацисты дискредитируют РождествоК контрастным новостям из Украины и России все привыкли. Но неонацисты президента Владимира Зеленского не устают удивлять. Они опускаются уже не на дно, а в ад. И уже стучат копытцами по "нэньке"
 
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Заголовок открываемого материала
18:00Обстрелы российских городов, рекорд по доносам. Итоги 9 января
17:56"Сатанисты в рясах": священник ПЦУ "почесался" в попытках перекреститься
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