https://ukraina.ru/20240109/1052598639.html

В районе Курской АЭС сбили украинский беспилотник - губернатор Старовойт

В районе Курской АЭС сбили украинский беспилотник - губернатор Старовойт - 09.01.2024 Украина.ру

В районе Курской АЭС сбили украинский беспилотник - губернатор Старовойт

ВСУ атаковали беспилотниками Курскую область, погибла женщина, один из БПЛА был сбит в районе Курской АЭС, сообщил 9 января губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале

2024-01-09T16:55

2024-01-09T16:55

2024-01-09T17:08

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Средствами ПВО было сбито три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Ещё один БПЛА самолетного типа сбит над Курчатовским районом. В Курчатове расположена Курская АЭС.Также глава региона сообщил об обстреле со стороны ВСУ, в результате чего погибла женщина."Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина", - заявил Старовойт.Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.В результате обстрела повреждено два дома, подомовой обход продолжается.

https://ukraina.ru/20240106/1052564711.html

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новости, курская область, россия, украина, всу, бпла, роман старовойт