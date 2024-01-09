https://ukraina.ru/20240109/1052598639.html
В районе Курской АЭС сбили украинский беспилотник - губернатор Старовойт
В районе Курской АЭС сбили украинский беспилотник - губернатор Старовойт - 09.01.2024 Украина.ру
В районе Курской АЭС сбили украинский беспилотник - губернатор Старовойт
ВСУ атаковали беспилотниками Курскую область, погибла женщина, один из БПЛА был сбит в районе Курской АЭС, сообщил 9 января губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале
2024-01-09T16:55
2024-01-09T16:55
2024-01-09T17:08
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Средствами ПВО было сбито три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Ещё один БПЛА самолетного типа сбит над Курчатовским районом. В Курчатове расположена Курская АЭС.Также глава региона сообщил об обстреле со стороны ВСУ, в результате чего погибла женщина."Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина", - заявил Старовойт.Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.В результате обстрела повреждено два дома, подомовой обход продолжается.
https://ukraina.ru/20240106/1052564711.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, украина, всу, бпла, роман старовойт
Новости, Курская область, Россия, Украина, ВСУ, БПЛА, Роман Старовойт
В районе Курской АЭС сбили украинский беспилотник - губернатор Старовойт
16:55 09.01.2024 (обновлено: 17:08 09.01.2024)
ВСУ атаковали беспилотниками Курскую область, погибла женщина, один из БПЛА был сбит в районе Курской АЭС, сообщил 9 января губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале