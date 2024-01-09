В районе Курской АЭС сбили украинский беспилотник - губернатор Старовойт - 09.01.2024 Украина.ру
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В районе Курской АЭС сбили украинский беспилотник - губернатор Старовойт
В районе Курской АЭС сбили украинский беспилотник - губернатор Старовойт - 09.01.2024 Украина.ру
В районе Курской АЭС сбили украинский беспилотник - губернатор Старовойт
ВСУ атаковали беспилотниками Курскую область, погибла женщина, один из БПЛА был сбит в районе Курской АЭС, сообщил 9 января губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале
2024-01-09T16:55
2024-01-09T17:08
новости
курская область
россия
украина
всу
бпла
роман старовойт
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Средствами ПВО было сбито три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Ещё один БПЛА самолетного типа сбит над Курчатовским районом. В Курчатове расположена Курская АЭС.Также глава региона сообщил об обстреле со стороны ВСУ, в результате чего погибла женщина."Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина", - заявил Старовойт.Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.В результате обстрела повреждено два дома, подомовой обход продолжается.
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новости, курская область, россия, украина, всу, бпла, роман старовойт
Новости, Курская область, Россия, Украина, ВСУ, БПЛА, Роман Старовойт

В районе Курской АЭС сбили украинский беспилотник - губернатор Старовойт

16:55 09.01.2024 (обновлено: 17:08 09.01.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков
- РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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ВСУ атаковали беспилотниками Курскую область, погибла женщина, один из БПЛА был сбит в районе Курской АЭС, сообщил 9 января губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале
Средствами ПВО было сбито три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Ещё один БПЛА самолетного типа сбит над Курчатовским районом. В Курчатове расположена Курская АЭС.
Также глава региона сообщил об обстреле со стороны ВСУ, в результате чего погибла женщина.
"Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина", - заявил Старовойт.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.
В результате обстрела повреждено два дома, подомовой обход продолжается.
6 января, 14:04
Армия дронов не спасет ВСУ от мощи российской армии - вице-маршал ВВС БританииДаже если Украина соберет миллион беспилотных летательных аппаратов, ей не преодолеть потенциал военно-промышленного комплекса России. Об этом рассказал вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВСУБПЛАРоман Старовойт
 
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