https://ukraina.ru/20240109/1052596161.html

Протесты фермеров. Закат Европы начинается с Германии

Протесты фермеров. Закат Европы начинается с Германии - 09.01.2024 Украина.ру

Протесты фермеров. Закат Европы начинается с Германии

В Германии назревает большой кризис, который может обернуться отставкой канцлера Олафа Шольца. Страну охватили масштабные акции протестов фермеров. Они возмущены отменой льгот для сельского хозяйства и дотаций на дизель

2024-01-09T16:32

2024-01-09T16:32

2024-01-09T16:33

эксклюзив

германия

кризис

олаф шольц

акции протеста

протесты

мигранты

соцсети

эксперты

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Также правительство Германии готово пересмотреть финансовую помощь для мигрантов, в том числе украинцам. Причина – нехватка денег. И все это на фоне ведущей в ЕС роли немецкой помощи украинской военной машине. Что происходит в немецкой экономике и политике – анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Народный депутат Украины Евгений Шевченко:Акции протестов немецких фермеров поддерживают и другие слои общества. К ним могут присоединиться строители и водители авто - трейлеров. Причем гражданское население Германии, не осуждает блокады автобанов, так им мешающих. А даже наоборот - поддерживают. Пока мы наблюдаем социальный кризис в стране самой большой экономикой в ЕС. Но, боюсь предположить, что он перерастет в политический кризис. Это может привести к досрочным выборам в Бундестаг. И приходу к власти новой коалиции во главе с новым Канцлером Сарой Вагенкнехт. Кто давно меня читает, тот помнит мои прогнозы про Германию. Если мой прогноз сбудется, Европейский Союз ждет политический кризис и как следствие его трансформация. И дело не в Саре Вагенкнехт, и не в войне России против нас. Европейцы устали от большевиков прикрывающихся либеральной идеологией, когда правые стали левыми. Народ хочет жить не чужими заокеанскими или марсианскими ценностями. Человек хочет быть самим собой. Хочет стабильности и спокойствия в своей стране, и утешения и релакса в своей семье. Мы находимся на этапе тектонических сдвигов переосмысления народов о своем бытие. Ради чего все? И ради кого? Если жизнь у человека одна!Политолог Вадим Трухачев:Смаковать протесты в Германии пока не стоит. Скорых выгод для России пока просматривается. 130 тысяч человек и 100 тысяч тракторов, участвующих в забастовке - это очень мало для такой большой страны. Не менее миллиона нужно, чтобы говорить о чём-то серьёзном. И тем более почти не видно лозунгов о восстановлении отношений с Россией и прекращении поддержки Украины. А без них нельзя говорить о подлинном недовольстве политикой "светофорной" коалиции. Пока же немцы хотят сменить Шольца на ещё более воинственных Писториуса, Мерца и Зёдера. Так что прямых выгод от этих протестов для России не видно. Вот когда на выборах в ландтаги АдГ и Партия Вагенкнехт начнут получать треть голосов, а рейтинги русофобов из СвДП и "зелёных" резко покатятся вниз - тогда и можно будет рассуждать о недовольстве. Пока что вниз катится только СвДП, отчасти - социал-демократы. АдГ растёт, но лидирует ХДС/ХСС. "Зелёные" держатся. Это неплохо, но мало для кардинальных перемен.Юрист и общественный деятель Татьяна Монтян:Немецкие фермеры перекрывают дороги. ­Тысячи фермеров в Мюнхене, Гамбурге, Висбадене и других регионах Германии вывели сельскохозяйственную технику на крупные автотрассы. Сообщается о полном или частичном прекращении движения по международным автобанам А4, A13, A14 и A17. Власти Германии уже назвали протесты незаконными, так как передвижение сельскохозяйственной техники по этим магистралям запрещено. Более того, ранее аграрии и полиция даже вроде бы договорились, что протесты фермеров не затронут автобаны — однако что-то пошло не так. Фермеры протестуют против запланированного на 2024 год сокращения субсидий, отмены льгот на закупку топлива и повышения налогов. Все эти меры, по подсчетам германского Минфина, увеличили бы доходы бюджета на 480 млн € ежегодно, однако фермеры утверждают, что их принятие нанесет непоправимый удар по сельскохозяйственной отрасли. Тем не менее, экономить немецкому правительству тем или иным способом определенно придется: по итогам 2023 года ВВП Германии, как ожидается, сократится на 0,5 %. А тут еще расходы по финансированию салорейховцев: в 2023-м поддержка Киева (как военная, так и финансовая) в сумме составила около 18 млрд €, на 2024 год Германия выделит Украине еще 8 млрд только живыми деньгами. То есть своим фермерам 480 млн € изыскать никак нельзя — а на войну в Украине легко выделяется 26 млрд €! Это говорит лишь о том, что свои граждане у нынешнего руководства Германии явно не в приоритете. Так что фермерам (а равно и иным категориям граждан), по всей видимости, придется-таки затянуть пояса. Ну или бастовать так, чтобы их нынешние власти Германии их не только услышали, но и пошли на встречу.Украинский общественный деятель Максим Гольдарб:Германию охватывает забастовка фермеров: сотни тракторов и другой сельхозтехники выходят на автобаны, трассы, дороги, перекрывая или замедляя движение. Тысячи фермеров присоединяются во всех федеральных землях к этому протесту. И, кстати, недавние немецкие соцопросы показали, что двое из трех немцев хотят срочной смены канцлера. Очевидно, что время "унылой колбасы" подходит к концу.Журналист Олег Ясинский:Справедливые и бесполезные протесты фермеров в Германии напоминают об одной из главных нерешенных проблем современности. За последние десятилетия мировая капиталистическая система научилась прекрасно справляться с различными праведными выступлениями граждан против всех проявлений социальной несправедливости - от кровавых тираний до злоупотреблений мелких жуликов (на практике часто органично дополняющих друг друга). Если система чему-то за прошлый век хорошо научилась - это нейтрализации гражданских протестов, проводимых дедовскими способами с флагами на площадях. Демонстрантов, даже если они никем не управляемы и не манипулируемы, уже никто наверху давно не боится - в случае необходимости им можно время от времени скармливать одних дискредитировавших себя управляющих-марионеток, немедленно заменяя их другими, соответсвующими инфантильным мечтам возбужденных площадей, а затем идейно, национально, религиозно и гендерно делить и смертельно стравливать толпы в лучших традициях западной толерантности. Огромное большинство протестующих в Европе делает это с куцыми требованиями защиты собственных прав и привилегий, без структурного поднимания настоящего источника проблемы. Гигантское большинство человечества, раздробленное властью на множество всевозможных меньшинств, не в состоянии пока понять, что проблема единства - не старый коммунистический лозунг, а срочный вопрос выживания. Проблема германских фермеров не в нехватке государственных субсидий и даже не в отправке средств от из налогов на поддержку людоедского киевского режима. Их первая проблема - в системе, построенной на грабеже, войне и манипуляции, жертвами которой является огромное большинство и европейцев и беженцев и мигрантов. Вторая проблема в том, что повсеместное падение уровня образования и культуры не позволяет рядовым гражданам понять, как легко ими манипулировать, чтобы никто не разглядел причинно-следственных связей. И третья наша всеобщая проблема - в нехватке живой критической мысли, способной выстроить идеологический мост из прошлого в будущее над кровавой рекой настоящего. Все мои человеческие симпатии - полностью на стороне справедливо протестующих немцев и французов. И при этом в краткосрочной перспективе - никаких иллюзий.

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эксклюзив, германия, кризис, олаф шольц, акции протеста, протесты, мигранты, соцсети, эксперты