https://ukraina.ru/20240109/1052594511.html

Крестьянская война. Колонны техники захватывают немецкие города

Крестьянская война. Колонны техники захватывают немецкие города - 09.01.2024 Украина.ру

Крестьянская война. Колонны техники захватывают немецкие города

В Германии начались массовые протесты фермеров, под эгидой Немецкого крестьянского союза (DBV), которые уже называют самыми масштабными социальными выступлениями последних лет

2024-01-09T15:52

2024-01-09T15:52

2024-01-09T15:52

германия

украина

эксклюзив

фермер

забастовка

трактор

протесты

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Немецкие сельхозпроизводители выступают против отмены налоговых субсидий для представителей аграрного сектора ФРГ – включая отмену скидок на покупку дизельного топлива для сельскохозяйственной техники.Правительство канцлера Олафа Шольца рассчитывает сэкономить на этих непопулярных мерах 925 миллионов евро – без малого миллиард, чтобы залатать внушительные дыры в федеральном бюджете. Однако ликвидация субсидий поставит множество местных фермеров на грань разорения.В результате обнуления льгот каждое крестьянское хозяйство Германии потеряет более трех с половиной тысяч евро. Это немалые деньги – особенно на фоне инфляции, которая привела к подорожанию электричества, топлива, удобрений, увеличивая себестоимость продукции крестьянских хозяйств.Многие аграрии, которые рассчитывали на правительственные субсидии, просто-напросто не смогут свести с концами. И такая ситуация подталкивает фермеров к решительным действиям в общенациональном масштабе.8 января активисты Немецкого крестьянского союза заблокировали автобаны в большинстве регионов Германии, активно используя для этого свою технику.Огромная колонна из 5500 тракторов въехала на улицы Мюнхена, где состоялся массовый митинг. В Штральзунде, который находится на севере – в противоположном конце страны, – зафиксировали другую ударную тракторную армию, которая насчитывала 1000 единиц техники, и растянулась по автотрассе на 20 километров.Такая же внушительная колонна заняла дороги на западе Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. А в центре Берлина мятежные трактористы выехали прямо к Бранденбургским воротам.Сельскохозяйственная техника появилась на улицах Гамбурга, Бремена, Дюссельдорфа и Майнца. В некоторых местах протестующие щедро рассыпали на улицах пахучий навоз.А в Дрездене фермеры успешно прорвались через кордоны, выставленные местной полицией, пытавшейся помешать протестам. Причем, стражи правопорядка применили против них перцовые баллончики и дубинки.Представители Немецкого крестьянского союза заблокировали проезд через пограничный переход Раштатт-Винтерсдорф, через который осуществляется транспортное сообщение с Францией.Крупный автомобильный завод Volkswagen в Нижней Саксонии приостановил работу, потому что аграрии перекрыли подъезды к этому предприятию. А блокада логистического центра в Гросберене привела к тому, что 200 немецких гипермаркетов пока не могут получить значительную часть предназначающихся для них товаров.Глава Немецкого крестьянского союза Иоахим Руквид обратился к соотечественникам, призывая их с пониманием относиться к действиям фермерских активистов – несмотря на то, что блокада основных автобанов причиняет жителям Германии временные неудобства."Мы хотим организовать наш протест мирно и демократическими методами. Но когда мы будем передвигаться на тракторах, это неизбежно приведет к нарушению движения на дорогах", – рассказал Руквид в комментарии для издания Stern.Однако большинство немцев полностью поддерживают крестьянскую забастовку.Согласно данным социологических опросов, 70% граждан считают требования аграриев справедливыми. Потому что они сами пострадали от антисоциальной политики германского правительства, и все громче требуют отправить его в отставку."Премьер-министр Олаф Шольц является самым непопулярным канцлером всех времен после двух лет пребывания в должности. За замену Шольца высказались 64,3% респондентов", – сообщило вчера издание Bild.Все понимают, что протесты фермеров ставят на повестку дня не столько экономические, сколько политические вопросы, которые сегодня предъявляет к власти абсолютное большинство немцев.Люди устали бессильно наблюдать за действиями чиновников, экономящих на собственных избирателях, чтобы оказать военную помощь украинскому президенту Зеленскому."Правительство ходит с чековой книгой по всему миру, а для фермеров нет денег", – напоминает об этом один из плакатов, с которыми выходили вчера на улицы возмущенные немецкие фермеры."Крестьянские протесты носят политический характер, поскольку фермеры добиваются от правительства страны отмены определенных решений, ударивших по их экономическим интересам.В Германии политические стачки фактически запрещены, бастовать разрешено только ради решения тех экономических вопросов, которые затем можно прописать в тарифных соглашениях между работодателем и профсоюзом.Если кто-то хочет выдвигать политические требования, он должен прибегать к иным формам выражения своего недовольства. Это петиции, пикеты, митинги – и, конечно же, массовые демонстрации, на которые немецкие фермеры и выехали теперь на своих тракторах", – откровенно написал об этом журналист Deutsche Welle*.Водители немецких локомотивов решили оказать фермерам прямую поддержку. Уже завтра они приостановят свою работу как минимум на три дня, блокируя движение на железнодорожных путях страны, по которым сейчас пытаются перебрасывать грузы – в обход перекрытых крестьянами автобанов.Вслед за ними к протестам присоединяться другие влиятельные немецкие профсоюзы, а кульминацией этих выступлений станет массовый митинг в Берлине, запланированные на следующий понедельник.Издание Spiegel сравнивает происходящее с кровопролитной Крестьянской войной, которая началась ровно пятьсот лет назад – потому что жители германских княжеств и городов устали от притеснений со стороны до крайности обнаглевших правителей, бессовестно вытиравших ноги о свой народ.Подобные параллели звучат для Шольца тревожным предупреждением – тем более, что недовольные немецкие рабочие получат поддержку от новой партии "Союз Сары Вагенкнехт", которую официально презентовали на пресс-конференции 8 января.Эта политическая сила, сформированная вокруг фигуры популярного левого политика, выступает за увеличение государственных расходов на социальную политику, резко критикует НАТО и требует прекратить поставки оружия Киеву, настаивая на мирном решении украинского конфликта.Недовольные немцы получат в ее лице свое политическое представительство. А это дает шанс на то, что однажды в Германии появится правительство, действующее в интересах собственного народа – вместо того, чтобы обслуживать интересы американского истеблишмента, финансируя бойню в чужой стране.* Признано СМИ-иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20230629/1047688683.html

https://ukraina.ru/20221130/1041373003.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Александр Савко

германия, украина, эксклюзив, фермер, забастовка, трактор, протесты