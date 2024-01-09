https://ukraina.ru/20240109/1052594118.html

Две ночи били, не дали вызвать "скорую" - Дубинский из СИЗО пожаловался на аппендицит

Две ночи били, не дали вызвать "скорую" - Дубинский из СИЗО пожаловался на аппендицит - 09.01.2024 Украина.ру

Две ночи били, не дали вызвать "скорую" - Дубинский из СИЗО пожаловался на аппендицит

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский требует вызвать скорую помощь, а администрация СИЗО отказывает. Об этом Дубинский написал 9 января в своём телеграм-канале

2024-01-09T15:43

2024-01-09T15:43

2024-01-09T15:43

новости

украина

александр дубинский

сизо

скорая помощь

врач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048463708_0:387:959:926_1920x0_80_0_0_ccf1e30baef12a54aad4640eae2c6c0b.jpg.webp

Дубинский подчеркнул, что находится в той же камере, в которой летом от невызова скорой умер Игорь Мизрах. "Ему скорую вызвали, когда было уже поздно, и он умер по дороге в больницу. Тоже, кстати, после побоев", добавил депутат.После того, как его две ночи подряд били в СИЗО, "полиция уже трижды отказала в регистрации уголовного дела и даже наплевала на постановление ВАКСа про начало следствия". Вчера, 8 января, после жалоб на острую боль в животе к Дубинскому вызвали врачей СИЗО. Однако они до сих пор не предоставили заключение по вызову. В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Незадолго до ареста и помещения под стражу Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.В отношении Дубинского возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". Депутату вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.

https://ukraina.ru/20240109/1052592530.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, александр дубинский, сизо, скорая помощь, врач