Две ночи били, не дали вызвать "скорую" - Дубинский из СИЗО пожаловался на аппендицит - 09.01.2024 Украина.ру
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Две ночи били, не дали вызвать "скорую" - Дубинский из СИЗО пожаловался на аппендицит
Две ночи били, не дали вызвать "скорую" - Дубинский из СИЗО пожаловался на аппендицит - 09.01.2024 Украина.ру
Две ночи били, не дали вызвать "скорую" - Дубинский из СИЗО пожаловался на аппендицит
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский требует вызвать скорую помощь, а администрация СИЗО отказывает. Об этом Дубинский написал 9 января в своём телеграм-канале
2024-01-09T15:43
2024-01-09T15:43
новости
украина
александр дубинский
сизо
скорая помощь
врач
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Дубинский подчеркнул, что находится в той же камере, в которой летом от невызова скорой умер Игорь Мизрах. "Ему скорую вызвали, когда было уже поздно, и он умер по дороге в больницу. Тоже, кстати, после побоев", добавил депутат.После того, как его две ночи подряд били в СИЗО, "полиция уже трижды отказала в регистрации уголовного дела и даже наплевала на постановление ВАКСа про начало следствия". Вчера, 8 января, после жалоб на острую боль в животе к Дубинскому вызвали врачей СИЗО. Однако они до сих пор не предоставили заключение по вызову. В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Незадолго до ареста и помещения под стражу Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.В отношении Дубинского возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". Депутату вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, александр дубинский, сизо, скорая помощь, врач
Новости, Украина, Александр Дубинский, СИЗО, скорая помощь, врач

Две ночи били, не дали вызвать "скорую" - Дубинский из СИЗО пожаловался на аппендицит

15:43 09.01.2024
 
© Фото : Dubinsky.pro / TelegramАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Фото : Dubinsky.pro / Telegram
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Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский требует вызвать скорую помощь, а администрация СИЗО отказывает. Об этом Дубинский написал 9 января в своём телеграм-канале
"Сегодня мои адвокаты уже дважды пытались вызвать скорую в СИЗО (и сейчас пытаются вызвать третий раз), по факту подозрения на аппендицит. Но, никаких действий спустя вот уже трех часов администрация СИЗО не предприняла", - написал депутат.
Дубинский подчеркнул, что находится в той же камере, в которой летом от невызова скорой умер Игорь Мизрах. "Ему скорую вызвали, когда было уже поздно, и он умер по дороге в больницу. Тоже, кстати, после побоев", добавил депутат.
После того, как его две ночи подряд били в СИЗО, "полиция уже трижды отказала в регистрации уголовного дела и даже наплевала на постановление ВАКСа про начало следствия". Вчера, 8 января, после жалоб на острую боль в животе к Дубинскому вызвали врачей СИЗО. Однако они до сих пор не предоставили заключение по вызову.
В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Незадолго до ареста и помещения под стражу Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
В отношении Дубинского возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". Депутату вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
14:41
Отдохнул от Украины: теперь Дубинского или посадят, или оштрафуютОфис Генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт против депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского, сообщили 9 января в Государственном бюро расследований Украины (ГБР)
 
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Заголовок открываемого материала
15:43Две ночи били, не дали вызвать "скорую" - Дубинский из СИЗО пожаловался на аппендицит
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