https://ukraina.ru/20240109/1052593662.html

Геннадий Алёхин: ВС РФ зачистят серую зону между Харьковом и границей, чтобы вбить кол в "Вампиры" ВСУ

Геннадий Алёхин: ВС РФ зачистят серую зону между Харьковом и границей, чтобы вбить кол в "Вампиры" ВСУ - 09.01.2024 Украина.ру

Геннадий Алёхин: ВС РФ зачистят серую зону между Харьковом и границей, чтобы вбить кол в "Вампиры" ВСУ

По итогам 2023 года мы прочно завладели оперативно-тактической инициативой, поэтому на Купянском и Харьковском направлениях будут предприняты решительные действия наступательного характера, считает руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин

2024-01-09T14:59

2024-01-09T14:59

2024-01-09T14:59

интервью

всу

харьков

белгород

белгородская область

ракетный удар

ракеты

точка-у

вс рф

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Вечером 8 января ВСУ вновь нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Осколочные ранения получили три человека. Массированный ракетный обстрел Белгорода произошел 30 декабря. В результате погибли 25 человек, 109 получили ранения.- Геннадий Тимофеевич, чего добились украинские военные, обстреливая Белгород?- Предвестником этой ракетной атаки были три ракетных удара 29 декабря. Наши пвошники сработали четко и на подлете к Белгороду сбили три американские противорадиолокационные ракеты HARM. Они пытались найти бреши в системе ПВО на этом направлении. Затем ВСУ нанесли комплексный удар 30 декабря и продолжают это делать. Используется три вида вооружений. Это чешская РСЗО Vampire, которая стреляет на 36-40 километров, а от Белгорода до границы – 35 километров, то есть этим системам вполне по силам достать Белгород и его пригороды. ОТР "Точка-У", который стреляет на 100 километров, и РСЗО "Ольха" украинского производства. Скорее всего, использовалась разновидность, которая ведет огонь на 120 километров. Коварство в том, что эти три комплекса имеют кассетные боеприпасы, они накрывают от двух до семи гектаров.Это не спонтанная месть за наши удары по военным объектам на Украине, как утверждают некоторые, а хорошо спланированная акция. Напомню, что 29 декабря с воздушных и наземных носителей мы нанесли точеный удар по гостинице в центре "Харьков Палас". Там шло совещание, где присутствовали натовские инструкторы, отставной и действующий генералитет, командиры теробороны, представители ГУР Украины. Туда сразу помчались скорые, двухсотых и трехсотых отвозили в Польшу и Румынию. Вполне возможно, что на этом совещании обсуждались удары по Белгороду.Теперь – почему они бьют. Во-первых, это информационный повод, не скажу, что он главный, но приоритетный. Это стремление создать панику среди местных жителей перед мартовскими выборами президента в России. Во-вторых, раздергать нашу оборону и вынудить части и подразделения наступать в сторону Харькова. Даже некоторые наши информационные структуры купились на это: пойдем на Харьков, нанесем удар…На мой взгляд, никакого масштабного наступления на Харьков не будет. Другое дело, что на этом направлении можно обойти Харьков и блокировать его. Все это решают военные. Всушники преследовали именно эти цели, и в какой-то мере им удалось воздействовать на мирное население Белгородской области. Паники нет, но есть тревога, озабоченность, ведь погибли люди. Таких ударов по Белгороду никогда не было.- А есть ли военное решение проблемы обстрелов Белгорода?- Главное - отодвинуть и расширить зону безопасности на границе с Белгородской областью протяженностью 540 километров. Если говорить о военном решении, то это активные действия наступательного характера в том числе и в белгородском приграничье. Но еще раз, все это будут решать военные. У нас очень много специалистов, стратегов, которые ничего не понимают, но высказывают свое мнение.Пока между Харьковом и Белгородом – серая зона. У военных есть такое выражение – от одного блокпоста к другому блокпосту. Вот такой мощный блокпост – это Харьков, с другой стороны – это белгородское приграничье. То, что происходит внутри, мало кто контролирует. Украинская сторона имеет условный контроль в населенных пунктах Козачья Лопань, Русские Тишки. Там и развернулись артиллерийские и ракетные дуэли.Естественно, там больше присутствует украинская сторона. Там действуют диверсионно-разведывательные группы, строят опорные пункты. Но там работают и наши разведывательные наземные силы, они работают в тишине. И они выявляют огневые позиции, откуда наносились удары по Белгороду, места дислокации и фортификационные сооружения. Пока на Купянском направлении идут активные боевые действия, в этом районе продолжается такая борьба.- Тем временем западные СМИ, в том числе The Telegraph, пишут о скором наступлении российской армии на Харьков.- Не надо полностью доверять так называемым авторитетным западным изданиям. Они тоже запускают фейки и дезы. А у нас некоторые политологи и эксперты тупо ссылаются на эти "авторитетные" издания. Это элементарные законы информационной войны, которые играют сейчас огромную роль.- Но ведь без продвижения в сторону Харькова нам не создать зону безопасности для Белгорода.- Но не обязательно тупо идти на Харьков и штурмовать полуторамиллионный город. Разве это можно сравнить с Авдеевской агломерацией и Бахмутом, где живут 30-40 тысяч человек? Наши военные сами решают, как им действовать, и хотя здесь напрашиваются решительные удары, это не значит, что апофеозом будет штурм Харькова.- Чего следует ожидать на фронтах СВО в ближайшие месяцы?- Не скажу, что у нас будет широкомасштабное наступление по всему фронту. Но учитывая, что по итогам 2023 года мы прочно завладели оперативно-тактической инициативой, предположу, что на Купянском и Харьковском направлениях будут решительные действия наступательного характера. Будет происходить продавливание обороны противника. Для этого мы уже имеем достаточное количество сил и средств, новые образцы вооружения, и у нас хорошо есть хорошо обученный резерв из числа мобилизованных и контрактников.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20240109/1052587104.html

https://ukraina.ru/20240107/1052570734.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, харьков, белгород, белгородская область, ракетный удар, ракеты, точка-у, вс рф