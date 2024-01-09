Геннадий Алёхин: ВС РФ зачистят серую зону между Харьковом и границей, чтобы вбить кол в "Вампиры" ВСУ - 09.01.2024 Украина.ру
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Геннадий Алёхин: ВС РФ зачистят серую зону между Харьковом и границей, чтобы вбить кол в "Вампиры" ВСУ
Геннадий Алёхин: ВС РФ зачистят серую зону между Харьковом и границей, чтобы вбить кол в "Вампиры" ВСУ - 09.01.2024 Украина.ру
Геннадий Алёхин: ВС РФ зачистят серую зону между Харьковом и границей, чтобы вбить кол в "Вампиры" ВСУ
По итогам 2023 года мы прочно завладели оперативно-тактической инициативой, поэтому на Купянском и Харьковском направлениях будут предприняты решительные действия наступательного характера, считает руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин
2024-01-09T14:59
2024-01-09T14:59
интервью
всу
харьков
белгород
белгородская область
ракетный удар
ракеты
точка-у
вс рф
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Вечером 8 января ВСУ вновь нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Осколочные ранения получили три человека. Массированный ракетный обстрел Белгорода произошел 30 декабря. В результате погибли 25 человек, 109 получили ранения.- Геннадий Тимофеевич, чего добились украинские военные, обстреливая Белгород?- Предвестником этой ракетной атаки были три ракетных удара 29 декабря. Наши пвошники сработали четко и на подлете к Белгороду сбили три американские противорадиолокационные ракеты HARM. Они пытались найти бреши в системе ПВО на этом направлении. Затем ВСУ нанесли комплексный удар 30 декабря и продолжают это делать. Используется три вида вооружений. Это чешская РСЗО Vampire, которая стреляет на 36-40 километров, а от Белгорода до границы – 35 километров, то есть этим системам вполне по силам достать Белгород и его пригороды. ОТР "Точка-У", который стреляет на 100 километров, и РСЗО "Ольха" украинского производства. Скорее всего, использовалась разновидность, которая ведет огонь на 120 километров. Коварство в том, что эти три комплекса имеют кассетные боеприпасы, они накрывают от двух до семи гектаров.Это не спонтанная месть за наши удары по военным объектам на Украине, как утверждают некоторые, а хорошо спланированная акция. Напомню, что 29 декабря с воздушных и наземных носителей мы нанесли точеный удар по гостинице в центре "Харьков Палас". Там шло совещание, где присутствовали натовские инструкторы, отставной и действующий генералитет, командиры теробороны, представители ГУР Украины. Туда сразу помчались скорые, двухсотых и трехсотых отвозили в Польшу и Румынию. Вполне возможно, что на этом совещании обсуждались удары по Белгороду.Теперь – почему они бьют. Во-первых, это информационный повод, не скажу, что он главный, но приоритетный. Это стремление создать панику среди местных жителей перед мартовскими выборами президента в России. Во-вторых, раздергать нашу оборону и вынудить части и подразделения наступать в сторону Харькова. Даже некоторые наши информационные структуры купились на это: пойдем на Харьков, нанесем удар…На мой взгляд, никакого масштабного наступления на Харьков не будет. Другое дело, что на этом направлении можно обойти Харьков и блокировать его. Все это решают военные. Всушники преследовали именно эти цели, и в какой-то мере им удалось воздействовать на мирное население Белгородской области. Паники нет, но есть тревога, озабоченность, ведь погибли люди. Таких ударов по Белгороду никогда не было.- А есть ли военное решение проблемы обстрелов Белгорода?- Главное - отодвинуть и расширить зону безопасности на границе с Белгородской областью протяженностью 540 километров. Если говорить о военном решении, то это активные действия наступательного характера в том числе и в белгородском приграничье. Но еще раз, все это будут решать военные. У нас очень много специалистов, стратегов, которые ничего не понимают, но высказывают свое мнение.Пока между Харьковом и Белгородом – серая зона. У военных есть такое выражение – от одного блокпоста к другому блокпосту. Вот такой мощный блокпост – это Харьков, с другой стороны – это белгородское приграничье. То, что происходит внутри, мало кто контролирует. Украинская сторона имеет условный контроль в населенных пунктах Козачья Лопань, Русские Тишки. Там и развернулись артиллерийские и ракетные дуэли.Естественно, там больше присутствует украинская сторона. Там действуют диверсионно-разведывательные группы, строят опорные пункты. Но там работают и наши разведывательные наземные силы, они работают в тишине. И они выявляют огневые позиции, откуда наносились удары по Белгороду, места дислокации и фортификационные сооружения. Пока на Купянском направлении идут активные боевые действия, в этом районе продолжается такая борьба.- Тем временем западные СМИ, в том числе The Telegraph, пишут о скором наступлении российской армии на Харьков.- Не надо полностью доверять так называемым авторитетным западным изданиям. Они тоже запускают фейки и дезы. А у нас некоторые политологи и эксперты тупо ссылаются на эти "авторитетные" издания. Это элементарные законы информационной войны, которые играют сейчас огромную роль.- Но ведь без продвижения в сторону Харькова нам не создать зону безопасности для Белгорода.- Но не обязательно тупо идти на Харьков и штурмовать полуторамиллионный город. Разве это можно сравнить с Авдеевской агломерацией и Бахмутом, где живут 30-40 тысяч человек? Наши военные сами решают, как им действовать, и хотя здесь напрашиваются решительные удары, это не значит, что апофеозом будет штурм Харькова.- Чего следует ожидать на фронтах СВО в ближайшие месяцы?- Не скажу, что у нас будет широкомасштабное наступление по всему фронту. Но учитывая, что по итогам 2023 года мы прочно завладели оперативно-тактической инициативой, предположу, что на Купянском и Харьковском направлениях будут решительные действия наступательного характера. Будет происходить продавливание обороны противника. Для этого мы уже имеем достаточное количество сил и средств, новые образцы вооружения, и у нас хорошо есть хорошо обученный резерв из числа мобилизованных и контрактников.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20240109/1052587104.html
https://ukraina.ru/20240107/1052570734.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, всу, харьков, белгород, белгородская область, ракетный удар, ракеты, точка-у, вс рф
Интервью, ВСУ, Харьков, Белгород, Белгородская область, ракетный удар, ракеты, Точка-У, ВС РФ

Геннадий Алёхин: ВС РФ зачистят серую зону между Харьковом и границей, чтобы вбить кол в "Вампиры" ВСУ

14:59 09.01.2024
 
© ok.ru/gennady.alekhinГеннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин интервью
© ok.ru/gennady.alekhin
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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По итогам 2023 года мы прочно завладели оперативно-тактической инициативой, поэтому на Купянском и Харьковском направлениях будут предприняты решительные действия наступательного характера, считает руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Вечером 8 января ВСУ вновь нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Осколочные ранения получили три человека.
Массированный ракетный обстрел Белгорода произошел 30 декабря. В результате погибли 25 человек, 109 получили ранения.
- Геннадий Тимофеевич, чего добились украинские военные, обстреливая Белгород?
- Предвестником этой ракетной атаки были три ракетных удара 29 декабря. Наши пвошники сработали четко и на подлете к Белгороду сбили три американские противорадиолокационные ракеты HARM. Они пытались найти бреши в системе ПВО на этом направлении.
Затем ВСУ нанесли комплексный удар 30 декабря и продолжают это делать. Используется три вида вооружений. Это чешская РСЗО Vampire, которая стреляет на 36-40 километров, а от Белгорода до границы – 35 километров, то есть этим системам вполне по силам достать Белгород и его пригороды. ОТР "Точка-У", который стреляет на 100 километров, и РСЗО "Ольха" украинского производства.
Скорее всего, использовалась разновидность, которая ведет огонь на 120 километров. Коварство в том, что эти три комплекса имеют кассетные боеприпасы, они накрывают от двух до семи гектаров.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Это не спонтанная месть за наши удары по военным объектам на Украине, как утверждают некоторые, а хорошо спланированная акция.
Напомню, что 29 декабря с воздушных и наземных носителей мы нанесли точеный удар по гостинице в центре "Харьков Палас". Там шло совещание, где присутствовали натовские инструкторы, отставной и действующий генералитет, командиры теробороны, представители ГУР Украины. Туда сразу помчались скорые, двухсотых и трехсотых отвозили в Польшу и Румынию.
Вполне возможно, что на этом совещании обсуждались удары по Белгороду.
Теперь – почему они бьют.
Во-первых, это информационный повод, не скажу, что он главный, но приоритетный. Это стремление создать панику среди местных жителей перед мартовскими выборами президента в России. Во-вторых, раздергать нашу оборону и вынудить части и подразделения наступать в сторону Харькова. Даже некоторые наши информационные структуры купились на это: пойдем на Харьков, нанесем удар…
На мой взгляд, никакого масштабного наступления на Харьков не будет. Другое дело, что на этом направлении можно обойти Харьков и блокировать его. Все это решают военные.
Всушники преследовали именно эти цели, и в какой-то мере им удалось воздействовать на мирное население Белгородской области. Паники нет, но есть тревога, озабоченность, ведь погибли люди. Таких ударов по Белгороду никогда не было.
- А есть ли военное решение проблемы обстрелов Белгорода?
- Главное - отодвинуть и расширить зону безопасности на границе с Белгородской областью протяженностью 540 километров.
Если говорить о военном решении, то это активные действия наступательного характера в том числе и в белгородском приграничье. Но еще раз, все это будут решать военные. У нас очень много специалистов, стратегов, которые ничего не понимают, но высказывают свое мнение.
Пока между Харьковом и Белгородом – серая зона. У военных есть такое выражение – от одного блокпоста к другому блокпосту. Вот такой мощный блокпост – это Харьков, с другой стороны – это белгородское приграничье. То, что происходит внутри, мало кто контролирует.
Украинская сторона имеет условный контроль в населенных пунктах Козачья Лопань, Русские Тишки. Там и развернулись артиллерийские и ракетные дуэли.
12:10
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Естественно, там больше присутствует украинская сторона. Там действуют диверсионно-разведывательные группы, строят опорные пункты. Но там работают и наши разведывательные наземные силы, они работают в тишине. И они выявляют огневые позиции, откуда наносились удары по Белгороду, места дислокации и фортификационные сооружения.
Пока на Купянском направлении идут активные боевые действия, в этом районе продолжается такая борьба.
- Тем временем западные СМИ, в том числе The Telegraph, пишут о скором наступлении российской армии на Харьков.
- Не надо полностью доверять так называемым авторитетным западным изданиям. Они тоже запускают фейки и дезы. А у нас некоторые политологи и эксперты тупо ссылаются на эти "авторитетные" издания. Это элементарные законы информационной войны, которые играют сейчас огромную роль.
- Но ведь без продвижения в сторону Харькова нам не создать зону безопасности для Белгорода.
- Но не обязательно тупо идти на Харьков и штурмовать полуторамиллионный город. Разве это можно сравнить с Авдеевской агломерацией и Бахмутом, где живут 30-40 тысяч человек?
Наши военные сами решают, как им действовать, и хотя здесь напрашиваются решительные удары, это не значит, что апофеозом будет штурм Харькова.
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- Чего следует ожидать на фронтах СВО в ближайшие месяцы?
- Не скажу, что у нас будет широкомасштабное наступление по всему фронту. Но учитывая, что по итогам 2023 года мы прочно завладели оперативно-тактической инициативой, предположу, что на Купянском и Харьковском направлениях будут решительные действия наступательного характера.
Будет происходить продавливание обороны противника. Для этого мы уже имеем достаточное количество сил и средств, новые образцы вооружения, и у нас хорошо есть хорошо обученный резерв из числа мобилизованных и контрактников.
 
ИнтервьюВСУХарьковБелгородБелгородская областьракетный ударракетыТочка-УВС РФ
 
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