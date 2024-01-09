https://ukraina.ru/20240109/1052593535.html

СБУ обвинила в срыве мобилизации чиновника администрации Януковича

СБУ обвинила в срыве мобилизации чиновника администрации Януковича - 09.01.2024 Украина.ру

СБУ обвинила в срыве мобилизации чиновника администрации Януковича

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о "ликвидации" трех схем уклонения от мобилизации. Среди подозреваемых оказался бывший советник четвертого президента страны Виктора Януковича

2024-01-09T14:54

2024-01-09T14:54

2024-01-09T14:54

новости

мобилизация

сбу

виктор янукович

уклонисты

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"В результате комплексных мероприятий в разных регионах нашего государства задержаны организаторы сделок. Среди них – бывший советник главы администрации Януковича и чиновник военно-лечебной комиссии, которые на каждом уклонисте зарабатывали до 10 тысяч долларов США", - сказано в пресс-релизе спецслужбы.Фигуранты помогали мужчинам призывного возраста проходить государственные границы в обход пограничной службы и выдавали поддельные документы, позволяющие выезд. В отчете СБУ фигурируют три региона: Киевская и Тернопольская области, а также Закарпатье. Задержанным грозит до 10 лет заключения.На сайте Верховной Рады зарегистрированы пять вариантов скандального законопроекта о мобилизации, обратили внимание украинские СМИ. Несмотря на усилия военкомов, отлавливающих мужчин на улицах и в общественном транспорте, украинское военное руководство сообщает о серьезном недоборе в вооруженных силах.Утром 9 января в Сети также появилось очередное видео из Одессы, на котором видно, как сотрудники территориального центра комплектации (ТЦК – военкомата) останавливают автобусы на улицах города и проверяют каждого пассажира.

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новости, мобилизация, сбу, виктор янукович, уклонисты