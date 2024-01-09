https://ukraina.ru/20240109/1052593174.html
Русский мир в самом сердце Китая – спецрепортаж из Пекина
Русский мир в самом сердце Китая – спецрепортаж из Пекина - 09.01.2024 Украина.ру
Русский мир в самом сердце Китая – спецрепортаж из Пекина
Пекин, район Дунчэн. Делегация мультимедийного издания Украина.ру посетила Российский культурный центр в столице Китая. В этом сюжете мы расскажем, у кого... Украина.ру, 09.01.2024
2024-01-09T14:41
2024-01-09T14:41
2024-01-09T14:41
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Пекин, район Дунчэн. Делегация мультимедийного издания Украина.ру посетила Российский культурный центр в столице Китая. В этом сюжете мы расскажем, у кого пользуется спросом учреждение и что здесь могут предложить нашим соотечественникам, а также гражданам КНР.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, пекин, кнр (китай), украина.ру, культура, русская культура, соотечественники, дружба, миграция, история, китай, видео
Видео, Пекин, КНР (Китай), Украина.ру, культура, русская культура, соотечественники, дружба, миграция, История, Китай
Русский мир в самом сердце Китая – спецрепортаж из Пекина
Пекин, район Дунчэн. Делегация мультимедийного издания Украина.ру
посетила Российский культурный центр в столице Китая. В этом сюжете мы расскажем, у кого пользуется спросом учреждение и что здесь могут предложить нашим соотечественникам, а также гражданам КНР.