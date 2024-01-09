Русский мир в самом сердце Китая – спецрепортаж из Пекина - 09.01.2024 Украина.ру
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Русский мир в самом сердце Китая – спецрепортаж из Пекина
Русский мир в самом сердце Китая – спецрепортаж из Пекина - 09.01.2024 Украина.ру
Русский мир в самом сердце Китая – спецрепортаж из Пекина
Пекин, район Дунчэн. Делегация мультимедийного издания Украина.ру посетила Российский культурный центр в столице Китая. В этом сюжете мы расскажем, у кого... Украина.ру, 09.01.2024
2024-01-09T14:41
2024-01-09T14:41
видео
пекин
кнр (китай)
украина.ру
культура
русская культура
соотечественники
дружба
миграция
история
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Пекин, район Дунчэн. Делегация мультимедийного издания Украина.ру посетила Российский культурный центр в столице Китая. В этом сюжете мы расскажем, у кого пользуется спросом учреждение и что здесь могут предложить нашим соотечественникам, а также гражданам КНР.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, пекин, кнр (китай), украина.ру, культура, русская культура, соотечественники, дружба, миграция, история, китай, видео
Видео, Пекин, КНР (Китай), Украина.ру, культура, русская культура, соотечественники, дружба, миграция, История, Китай

Русский мир в самом сердце Китая – спецрепортаж из Пекина

14:41 09.01.2024
 
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Пекин, район Дунчэн. Делегация мультимедийного издания Украина.ру посетила Российский культурный центр в столице Китая. В этом сюжете мы расскажем, у кого пользуется спросом учреждение и что здесь могут предложить нашим соотечественникам, а также гражданам КНР.
 
ВидеоПекинКНР (Китай)Украина.рукультурарусская культурасоотечественникидружбамиграцияИсторияКитай
 
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