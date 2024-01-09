https://ukraina.ru/20240109/1052593174.html

Русский мир в самом сердце Китая – спецрепортаж из Пекина

Русский мир в самом сердце Китая – спецрепортаж из Пекина - 09.01.2024 Украина.ру

Русский мир в самом сердце Китая – спецрепортаж из Пекина

Пекин, район Дунчэн. Делегация мультимедийного издания Украина.ру посетила Российский культурный центр в столице Китая. В этом сюжете мы расскажем, у кого... Украина.ру, 09.01.2024

2024-01-09T14:41

2024-01-09T14:41

2024-01-09T14:41

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Пекин, район Дунчэн. Делегация мультимедийного издания Украина.ру посетила Российский культурный центр в столице Китая. В этом сюжете мы расскажем, у кого пользуется спросом учреждение и что здесь могут предложить нашим соотечественникам, а также гражданам КНР.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, пекин, кнр (китай), украина.ру, культура, русская культура, соотечественники, дружба, миграция, история, китай, видео