https://ukraina.ru/20240109/1052592996.html

Депутат Рады Фриз написала донос на Безуглую в СБУ: выдает гостайну

Депутат Рады Фриз написала донос на Безуглую в СБУ: выдает гостайну - 09.01.2024 Украина.ру

Депутат Рады Фриз написала донос на Безуглую в СБУ: выдает гостайну

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз направила запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой дать правовую оценку публикациям в соцсетях народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой

2024-01-09T14:42

2024-01-09T14:42

2024-01-09T14:42

марьяна безуглая

депутат

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украина

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"Безуглая на своей публичной странице в социальной сети Facebook* систематически осуществляет публичное распространение информации о количественном составе сил обороны Украины и другую информацию, что по своим признакам… относится к государственной тайне", - указала Фриз в обращении к главе СБУ Василию Малюку.Она уточнила, что к гостайне относится информация об общей численности военнослужащих в составе подразделений Вооруженных сил Украины.В декабре Безуглая указала, что общая численность ВСУ составляет порядка миллиона человек. При этом воюют 300 тысяч. Парламентарий задалась вопросом: "Что делают другие 700 тысяч?".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20231229/1052489225.html

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марьяна безуглая, депутат, всу, новости, сбу, украина