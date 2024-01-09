Депутат Рады Фриз написала донос на Безуглую в СБУ: выдает гостайну
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз направила запрос в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой дать правовую оценку публикациям в соцсетях народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой
"Безуглая на своей публичной странице в социальной сети Facebook* систематически осуществляет публичное распространение информации о количественном составе сил обороны Украины и другую информацию, что по своим признакам… относится к государственной тайне", - указала Фриз в обращении к главе СБУ Василию Малюку.
Она уточнила, что к гостайне относится информация об общей численности военнослужащих в составе подразделений Вооруженных сил Украины.
"Ждем правовую оценку от Службы безопасности Украины", - написала Фриз.
В декабре Безуглая указала, что общая численность ВСУ составляет порядка миллиона человек. При этом воюют 300 тысяч. Парламентарий задалась вопросом: "Что делают другие 700 тысяч?".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.