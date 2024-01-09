https://ukraina.ru/20240109/1052590390.html

Донецкий фронт. Дорогой ценой, но российские офицеры выполняют поставленные задачи

Донецкий фронт. Дорогой ценой, но российские офицеры выполняют поставленные задачи - 09.01.2024 Украина.ру

Донецкий фронт. Дорогой ценой, но российские офицеры выполняют поставленные задачи

После освобождения Марьинки российская армия начала продвижение на юг, запад и север от этого города-спутника Донецка, расположенного на западе столицы ДНР. Продвижение идет тяжело, но оно идёт

2024-01-09T15:05

2024-01-09T15:05

2024-01-09T15:05

донецк

сво

марьинка

авдеевка

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Донецкий волонтер, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, рассказал изданию Украина.ру о ситуации на донецком фронте."Постепенно развивается наше наступление на поселки Победа и Новомихайловка. Это южнее Марьинки в направлении Угледара. Наши берут там украинские опорники. Сейчас взяли семь опорников в районе Победы.Мы, наступая на Победу и на Новомихайловку, как бы заходим в тыл Угледару с севера. Взятие Угледара очень для нас важно. Это один из ключевых пунктов украинской обороны на юге. Еще в позапрошлом году там застопорилось наше наступление. Причина: город находится на господствующей над местностью высоте. Падение Угледара поможет нам наступать на Курахово с юга и, естественно облегчит нашу задачу по продвижению в сторону Запорожья. В общем, это важно".Донецкие подразделения также продвигаются в западном направлении от Марьинки в сторону Курахово. Они вошли в поселок Георгиевку, находящийся между этими населенными пунктами."Взяли в Георгиевке под контроль старую церковь. Она была построена еще в начале XX века. Хороший наблюдательный пункт. С его помощью можно корректировать огонь. Увы, видимо, она может пострадать от украинских обстрелов в дальнейших боях за Курахово. Жалко ее", – рассказал МатюшинПомимо южного и западного направления российская армия еще ведет наступление и на север от Марьинки – на Красногоровку".Идет, хоть и медленное и тяжелое, наступление и на Авдеевском фронте. Есть и продвижение по трассе М-04."Когда в прошлом году наши в первые дни удачно вскрыли оборону Авдеевки, то казалось, что мы ее вот-вот возьмем. В Донецке люди, далекие от фронта, чуть ли не пари заключали, что через месяц мы возьмем город. Но это было несерьезно. Лично я в это не верил. Украинцы восемь лет превращали Авдеевку в самую настоящую крепость. Там всё бетонировалось, рылись подземные коммуникации. Ясное дело, что ее так быстро мы не возьмем. Сейчас самый оптимистичный прогноз полного освобождения Авдеевки – май.Почему идет так трудно? ВСУ, чтобы не допустить краха своей обороны, перебросили на авдеевский фронт одни из лучших своих ударных частей, ослабив таким образом запорожский, артемовский и купянский фронта. Например, 47-ю мотострелковую бригаду, которая была ударным кулаком на запорожском фронте. Взятие каждой позиции дается нам очень тяжело. Пока не разобьём бетон, продвижения нет. Спросите любого офицера, который воюет под Авдеевкой, как идет наше продвижение, он ответит: поставленные задачи выполняем, но платим дорогую цену.Но и украинцам приходится несладко. Они даже артиллерию переносят на внешний периметр в районе Очеретино, чтоб ее не лишится из-за наших ударов. Из-за этого украинские части в Авдеевке и под ней часто попадают под дружеский огонь. ВСУ только-только начинают оставлять какую-то позицию, а мы туда еще не зашли, но украинское командование получило паническое сообщение и отдало приказ об артиллерийском обстреле своих позиций, полагая, что мы уже там", – говорит Матюшин.ВСУ приступили к сооружению в Донбассе собственной "линии Суровикина". Работы пока идут с большим трудом из-за морозной погоды."Прошлой зимой нам было легче сооружать свои оборонительные линии. Зима была теплой. Вообще, под Волновахой и на запорожской фронте погода значительно теплее, чем в Донецке и на север от него. В Донецке – мороз, а приезжаешь на запорожский фронт, можно и без бушлата ходить. Такой вот интересный климат.ВСУ в этом смысле не повезло. Я видел недавно их видео, как они замерзшую землю "пилят" бензопилой, вырезая куски обледенелой почвы. Если в течение трех месяцев после установления более-менее теплой погоды мы дадим им построить свою оборонительную линию, то наше продвижение будет сильно затруднено. Поэтому у нас нет другого выхода, кроме наступления", – говорит Матюшин.

https://ukraina.ru/20231228/1052453596.html

https://ukraina.ru/20231203/1051702173.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Александр Чаленко

донецк, сво, марьинка, авдеевка