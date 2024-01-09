Донецкий фронт. Дорогой ценой, но российские офицеры выполняют поставленные задачи - 09.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240109/1052590390.html
Донецкий фронт. Дорогой ценой, но российские офицеры выполняют поставленные задачи
Донецкий фронт. Дорогой ценой, но российские офицеры выполняют поставленные задачи - 09.01.2024 Украина.ру
Донецкий фронт. Дорогой ценой, но российские офицеры выполняют поставленные задачи
После освобождения Марьинки российская армия начала продвижение на юг, запад и север от этого города-спутника Донецка, расположенного на западе столицы ДНР. Продвижение идет тяжело, но оно идёт
2024-01-09T15:05
2024-01-09T15:05
донецк
сво
марьинка
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052476003_0:153:2986:1832_1920x0_80_0_0_bddc89a8b6a59b0bdb331e7bf606ea12.jpg
Донецкий волонтер, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, рассказал изданию Украина.ру о ситуации на донецком фронте."Постепенно развивается наше наступление на поселки Победа и Новомихайловка. Это южнее Марьинки в направлении Угледара. Наши берут там украинские опорники. Сейчас взяли семь опорников в районе Победы.Мы, наступая на Победу и на Новомихайловку, как бы заходим в тыл Угледару с севера. Взятие Угледара очень для нас важно. Это один из ключевых пунктов украинской обороны на юге. Еще в позапрошлом году там застопорилось наше наступление. Причина: город находится на господствующей над местностью высоте. Падение Угледара поможет нам наступать на Курахово с юга и, естественно облегчит нашу задачу по продвижению в сторону Запорожья. В общем, это важно".Донецкие подразделения также продвигаются в западном направлении от Марьинки в сторону Курахово. Они вошли в поселок Георгиевку, находящийся между этими населенными пунктами."Взяли в Георгиевке под контроль старую церковь. Она была построена еще в начале XX века. Хороший наблюдательный пункт. С его помощью можно корректировать огонь. Увы, видимо, она может пострадать от украинских обстрелов в дальнейших боях за Курахово. Жалко ее", – рассказал МатюшинПомимо южного и западного направления российская армия еще ведет наступление и на север от Марьинки – на Красногоровку".Идет, хоть и медленное и тяжелое, наступление и на Авдеевском фронте. Есть и продвижение по трассе М-04."Когда в прошлом году наши в первые дни удачно вскрыли оборону Авдеевки, то казалось, что мы ее вот-вот возьмем. В Донецке люди, далекие от фронта, чуть ли не пари заключали, что через месяц мы возьмем город. Но это было несерьезно. Лично я в это не верил. Украинцы восемь лет превращали Авдеевку в самую настоящую крепость. Там всё бетонировалось, рылись подземные коммуникации. Ясное дело, что ее так быстро мы не возьмем. Сейчас самый оптимистичный прогноз полного освобождения Авдеевки – май.Почему идет так трудно? ВСУ, чтобы не допустить краха своей обороны, перебросили на авдеевский фронт одни из лучших своих ударных частей, ослабив таким образом запорожский, артемовский и купянский фронта. Например, 47-ю мотострелковую бригаду, которая была ударным кулаком на запорожском фронте. Взятие каждой позиции дается нам очень тяжело. Пока не разобьём бетон, продвижения нет. Спросите любого офицера, который воюет под Авдеевкой, как идет наше продвижение, он ответит: поставленные задачи выполняем, но платим дорогую цену.Но и украинцам приходится несладко. Они даже артиллерию переносят на внешний периметр в районе Очеретино, чтоб ее не лишится из-за наших ударов. Из-за этого украинские части в Авдеевке и под ней часто попадают под дружеский огонь. ВСУ только-только начинают оставлять какую-то позицию, а мы туда еще не зашли, но украинское командование получило паническое сообщение и отдало приказ об артиллерийском обстреле своих позиций, полагая, что мы уже там", – говорит Матюшин.ВСУ приступили к сооружению в Донбассе собственной "линии Суровикина". Работы пока идут с большим трудом из-за морозной погоды."Прошлой зимой нам было легче сооружать свои оборонительные линии. Зима была теплой. Вообще, под Волновахой и на запорожской фронте погода значительно теплее, чем в Донецке и на север от него. В Донецке – мороз, а приезжаешь на запорожский фронт, можно и без бушлата ходить. Такой вот интересный климат.ВСУ в этом смысле не повезло. Я видел недавно их видео, как они замерзшую землю "пилят" бензопилой, вырезая куски обледенелой почвы. Если в течение трех месяцев после установления более-менее теплой погоды мы дадим им построить свою оборонительную линию, то наше продвижение будет сильно затруднено. Поэтому у нас нет другого выхода, кроме наступления", – говорит Матюшин.
https://ukraina.ru/20231228/1052453596.html
https://ukraina.ru/20231203/1051702173.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052476003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3969f9dc8efac968bbde94d0d10d4a0b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донецк, сво, марьинка, авдеевка
Донецк, СВО, Марьинка, Авдеевка

Донецкий фронт. Дорогой ценой, но российские офицеры выполняют поставленные задачи

15:05 09.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота гаубиц "Мста-Б" в южном секторе СВО
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
После освобождения Марьинки российская армия начала продвижение на юг, запад и север от этого города-спутника Донецка, расположенного на западе столицы ДНР. Продвижение идет тяжело, но оно идёт
Донецкий волонтер, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, рассказал изданию Украина.ру о ситуации на донецком фронте.
"Постепенно развивается наше наступление на поселки Победа и Новомихайловка. Это южнее Марьинки в направлении Угледара. Наши берут там украинские опорники. Сейчас взяли семь опорников в районе Победы.
Мы, наступая на Победу и на Новомихайловку, как бы заходим в тыл Угледару с севера.
Взятие Угледара очень для нас важно. Это один из ключевых пунктов украинской обороны на юге. Еще в позапрошлом году там застопорилось наше наступление. Причина: город находится на господствующей над местностью высоте.
Падение Угледара поможет нам наступать на Курахово с юга и, естественно облегчит нашу задачу по продвижению в сторону Запорожья. В общем, это важно".
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
28 декабря 2023, 00:38
Риттер: освобождение Марьинки – начало краха обороны ВСУ После зачистки российскими бойцами Марьинки, оборона Вооружённых сил Украины будет постепенно разрушаться. Такое мнение высказал бывший разведчик Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер
Донецкие подразделения также продвигаются в западном направлении от Марьинки в сторону Курахово. Они вошли в поселок Георгиевку, находящийся между этими населенными пунктами.
"Взяли в Георгиевке под контроль старую церковь. Она была построена еще в начале XX века. Хороший наблюдательный пункт. С его помощью можно корректировать огонь. Увы, видимо, она может пострадать от украинских обстрелов в дальнейших боях за Курахово. Жалко ее", – рассказал Матюшин
Помимо южного и западного направления российская армия еще ведет наступление и на север от Марьинки – на Красногоровку".
Идет, хоть и медленное и тяжелое, наступление и на Авдеевском фронте. Есть и продвижение по трассе М-04.
"Когда в прошлом году наши в первые дни удачно вскрыли оборону Авдеевки, то казалось, что мы ее вот-вот возьмем. В Донецке люди, далекие от фронта, чуть ли не пари заключали, что через месяц мы возьмем город. Но это было несерьезно. Лично я в это не верил.
Украинцы восемь лет превращали Авдеевку в самую настоящую крепость. Там всё бетонировалось, рылись подземные коммуникации. Ясное дело, что ее так быстро мы не возьмем. Сейчас самый оптимистичный прогноз полного освобождения Авдеевки – май.
Почему идет так трудно? ВСУ, чтобы не допустить краха своей обороны, перебросили на авдеевский фронт одни из лучших своих ударных частей, ослабив таким образом запорожский, артемовский и купянский фронта. Например, 47-ю мотострелковую бригаду, которая была ударным кулаком на запорожском фронте.
Взятие каждой позиции дается нам очень тяжело. Пока не разобьём бетон, продвижения нет. Спросите любого офицера, который воюет под Авдеевкой, как идет наше продвижение, он ответит: поставленные задачи выполняем, но платим дорогую цену.
Но и украинцам приходится несладко. Они даже артиллерию переносят на внешний периметр в районе Очеретино, чтоб ее не лишится из-за наших ударов. Из-за этого украинские части в Авдеевке и под ней часто попадают под дружеский огонь.
ВСУ только-только начинают оставлять какую-то позицию, а мы туда еще не зашли, но украинское командование получило паническое сообщение и отдало приказ об артиллерийском обстреле своих позиций, полагая, что мы уже там", – говорит Матюшин.
Спецрепортаж - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
3 декабря 2023, 14:52
У ребят была дорога в один конец: как герой России нашёл выход из безнадёжного положения у АвдеевкиСпециальная военная операция показала, что героизм – неотъемлемое свойство народов России. Подвиги, которые совершают наши бойцы, кажутся невозможными. Например, 200-я отдельная мотострелковая бригада гордится своими бойцами. Уже полтора десятка признаны Героями России, и ещё многие достойны этого звания
ВСУ приступили к сооружению в Донбассе собственной "линии Суровикина". Работы пока идут с большим трудом из-за морозной погоды.
"Прошлой зимой нам было легче сооружать свои оборонительные линии. Зима была теплой. Вообще, под Волновахой и на запорожской фронте погода значительно теплее, чем в Донецке и на север от него. В Донецке – мороз, а приезжаешь на запорожский фронт, можно и без бушлата ходить. Такой вот интересный климат.
ВСУ в этом смысле не повезло. Я видел недавно их видео, как они замерзшую землю "пилят" бензопилой, вырезая куски обледенелой почвы.
Если в течение трех месяцев после установления более-менее теплой погоды мы дадим им построить свою оборонительную линию, то наше продвижение будет сильно затруднено. Поэтому у нас нет другого выхода, кроме наступления", – говорит Матюшин.
 
ДонецкСВОМарьинкаАвдеевка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:43Две ночи били, не дали вызвать "скорую" - Дубинский из СИЗО пожаловался на аппендицит
15:05Донецкий фронт. Дорогой ценой, но российские офицеры выполняют поставленные задачи
14:59Геннадий Алёхин: ВС РФ зачистят серую зону между Харьковом и границей, чтобы вбить кол в "Вампиры" ВСУ
14:56Для этого и нужна денацификация. Нацистов-"героев" насильно навязали украинскому народу
14:54СБУ обвинила в срыве мобилизации чиновника администрации Януковича
14:42Депутат Рады Фриз написала донос на Безуглую в СБУ: выдает гостайну
14:41Русский мир в самом сердце Китая – спецрепортаж из Пекина
14:41Отдохнул от Украины: теперь Дубинского или посадят, или оштрафуют
14:18В Одессе военкомы ловят уклонистов в трамваях и троллейбусах — СМИ
13:41Ким Чен Ын: ракеты и любимые женщины "блистательного товарища"
13:31Приоритет – социальное обеспечение участников СВО, заявил Шойгу
13:30Шойгу озвучил потери украинской армии за прошлый год
13:00Ситуация с мобилизацией, обстрелы, первоочередные задачи ВС РФ. Главное на Украине на 13:00 9 января
12:59Песков оставил без комментариев вопрос о поставке северокорейских ракет России
12:46Российские военные сделают все возможное, чтобы защитить Белгород – Кремль
12:32Зеленский переночует в Швейцарии ради ВЭФ – СМИ
12:29Войска отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении
12:21Музыкант в одном носке прочитал стих об Украине, его задержали
12:10Стартуют переговоры по безопасности. Что должна получить Украина
11:47"Не ликвидировать, а интегрировать": в Литве критикуют идею закрытия русских школ
Лента новостейМолния