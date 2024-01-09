Шойгу озвучил потери украинской армии за прошлый год - 09.01.2024 Украина.ру
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Шойгу озвучил потери украинской армии за прошлый год
Шойгу озвучил потери украинской армии за прошлый год - 09.01.2024 Украина.ру
Шойгу озвучил потери украинской армии за прошлый год
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 2023 год потеряли более 215 тысяч человек. Об этом 9 января заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ
2024-01-09T13:30
2024-01-09T13:30
сергей шойгу
всу
потери
новости
россия
спецоперация
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"Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения", - сказал Шойгу.Он также заверил, что российские войска сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.
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сергей шойгу, всу, потери, новости, россия, спецоперация
Сергей Шойгу, ВСУ, потери, Новости, Россия, Спецоперация

Шойгу озвучил потери украинской армии за прошлый год

13:30 09.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 2023 год потеряли более 215 тысяч человек. Об этом 9 января заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ
"Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения", - сказал Шойгу.
Он также заверил, что российские войска сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.
Визит министра обороны РФ С. Шойгу в Иран
28 декабря 2023, 11:45
Шойгу пообещал исполнить предновогоднее желание девочки из Москвы о знакомстве с пилотажной группойМинистр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках акции "Елка желаний" пообещал познакомить девочку из Москвы с пилотажной группой. Об этом 28 декабря сообщили в Минобороны России
 
Сергей ШойгуВСУпотериНовостиРоссияСпецоперация
 
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