https://ukraina.ru/20240109/1052589953.html

Шойгу озвучил потери украинской армии за прошлый год

Шойгу озвучил потери украинской армии за прошлый год - 09.01.2024 Украина.ру

Шойгу озвучил потери украинской армии за прошлый год

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 2023 год потеряли более 215 тысяч человек. Об этом 9 января заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ

2024-01-09T13:30

2024-01-09T13:30

2024-01-09T13:30

сергей шойгу

всу

потери

новости

россия

спецоперация

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"Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения", - сказал Шойгу.Он также заверил, что российские войска сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.

https://ukraina.ru/20231228/1052463081.html

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сергей шойгу, всу, потери, новости, россия, спецоперация