https://ukraina.ru/20240109/1052588009.html

Музыкант в одном носке прочитал стих об Украине, его задержали

Музыкант в одном носке прочитал стих об Украине, его задержали - 09.01.2024 Украина.ру

Музыкант в одном носке прочитал стих об Украине, его задержали

Солиста группы "Щенки" Максима Тесли (Максим Моисеев) задержали в аэропорту "Пулково". Накануне музыкант выступил на концерте в Санкт-Петербурге в одном носке на гениталиях

2024-01-09T12:21

2024-01-09T12:21

2024-01-09T12:21

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рэпер

мвд

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Артист Максим Моисеев поддержал коллегу - рэпера Vacio, который отбывает 15 суток за аналогичный наряд на вечеринке ведущей Насти Ивлеевой. Он надел носок на гениталии и выступил в Санкт-Петербурге. Видео с концерта распространилось в Сети.У "щенка" остаться в носке не получилось. Во время исполнения композиции, этот наряд слетел с него, оставив музыканта полностью голым.Помимо песен, музыкант прочитал стих об Украине и скандировал лозунги в её поддержку, пишут СМИ.Телеграм-канал "Readovka" сообщил, что после выступления Моисеев "рванул в аэропорт" и намеревался улететь в Екатеринбург, а оттуда - в Казахстан. Однако в "Пулково" певец был задержан сотрудниками МВД. По информации "Mash на Мойке", в действиях Моисеева сотрудники правоохранительных органов усмотрели признаки административного нарушения. "Вот кто до этого концерта знал об этом нудисте-эксгибиционисте и группе "Щенки"? А теперь - вся страна!", "Круговорот Моисеевых в природе", "Задолбали эти эксгибиционисты!", "Новый способ изъявить желание служить в армии", - отреагировали пользователи сети.В ночь на 21 декабря прошлого года ведущая Настя Ивлеева устроила в Москве предновогоднюю вечеринку с дресс-кодом Almost naked (почти голый). Большинство знаменитых гостей мероприятия соответствовали заявленной теме.Главным "гвоздем" мероприятия стал 25-летний рэпер Vacio (Николай Васильев), который буквально воспринял дресс-код мероприятия и нарядился... в один носок.В результате музыкант получил 15 суток за мелкое хулиганство и провел новый год в изоляторе, также суд назначил ему 200 тысяч рублей штрафа по административной статье о пропаганде ЛГБТ* за демонстрацию однополой любви.*Движение запрещено в РФ

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новости, россия, санкт-петербург, певец, рэпер, мвд