https://ukraina.ru/20240109/1052584004.html

Министр обороны Украины рассказал о коррупции в стране

Министр обороны Украины рассказал о коррупции в стране - 09.01.2024 Украина.ру

Министр обороны Украины рассказал о коррупции в стране

Министерство обороны Украины за последние 4 месяца выявило правонарушений на 10 миллиардов гривен (около 23,8 миллиардов рублей), написал 8 января глава Минобороны Украины Рустем Умеров в Facebook*

2024-01-09T10:14

2024-01-09T10:14

2024-01-09T10:14

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минобороны украины

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Украинский министр сообщил, что на полную заработал внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны.Министр обороны подчеркнул, что ведомство тесно сотрудничает с правоохранителями и специальными службами. Например, отметил он, в декабре СБУ во взаимодействии с Минобороны ликвидировала коррупционную схему на приобретении боеприпасов для ВСУ на почти полтора миллиарда гривен (около 3,5 млрд рублей).Государственное бюро расследований Украины ранее сообщило об открытии уголовного дела на бывшего замминистра обороны и начальника департамента ведомства, их обвиняют в растрате почти 950 миллионов гривен (более 2 млрд рублей) при закупке бронежилетов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ukraina.ru/20231230/1052498332.html

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новости, украина, рустем умеров, всу, коррупция, минобороны украины