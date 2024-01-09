Министр обороны Украины рассказал о коррупции в стране - 09.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240109/1052584004.html
Министр обороны Украины рассказал о коррупции в стране
Министр обороны Украины рассказал о коррупции в стране - 09.01.2024 Украина.ру
Министр обороны Украины рассказал о коррупции в стране
Министерство обороны Украины за последние 4 месяца выявило правонарушений на 10 миллиардов гривен (около 23,8 миллиардов рублей), написал 8 января глава Минобороны Украины Рустем Умеров в Facebook*
2024-01-09T10:14
2024-01-09T10:14
новости
украина
рустем умеров
всу
коррупция
минобороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049198374_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5f67f53ad224d0aff5c41d87ec53260c.jpg
Украинский министр сообщил, что на полную заработал внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны.Министр обороны подчеркнул, что ведомство тесно сотрудничает с правоохранителями и специальными службами. Например, отметил он, в декабре СБУ во взаимодействии с Минобороны ликвидировала коррупционную схему на приобретении боеприпасов для ВСУ на почти полтора миллиарда гривен (около 3,5 млрд рублей).Государственное бюро расследований Украины ранее сообщило об открытии уголовного дела на бывшего замминистра обороны и начальника департамента ведомства, их обвиняют в растрате почти 950 миллионов гривен (более 2 млрд рублей) при закупке бронежилетов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ukraina.ru/20231230/1052498332.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049198374_227:0:1427:900_1920x0_80_0_0_bbe61153151fc04d0126288e581c5e90.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, рустем умеров, всу, коррупция, минобороны украины
Новости, Украина, Рустем Умеров, ВСУ, коррупция, Минобороны Украины

Министр обороны Украины рассказал о коррупции в стране

10:14 09.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
Читать в
Министерство обороны Украины за последние 4 месяца выявило правонарушений на 10 миллиардов гривен (около 23,8 миллиардов рублей), написал 8 января глава Минобороны Украины Рустем Умеров в Facebook*
Украинский министр сообщил, что на полную заработал внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны.

"Они уже выявили много нарушений - за последние 4 месяца на более 10 миллиардов нарушений, которые были совершены ранее", - написал Умеров.

Министр обороны подчеркнул, что ведомство тесно сотрудничает с правоохранителями и специальными службами. Например, отметил он, в декабре СБУ во взаимодействии с Минобороны ликвидировала коррупционную схему на приобретении боеприпасов для ВСУ на почти полтора миллиарда гривен (около 3,5 млрд рублей).
Государственное бюро расследований Украины ранее сообщило об открытии уголовного дела на бывшего замминистра обороны и начальника департамента ведомства, их обвиняют в растрате почти 950 миллионов гривен (более 2 млрд рублей) при закупке бронежилетов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
30 декабря 2023, 04:45
"Воруют так, будто завтра не наступит". Самые громкие коррупционные скандалы 2023 года на Украине
 
НовостиУкраинаРустем УмеровВСУкоррупцияМинобороны Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:14Депутат Бундестага назвал сроки начала переговоров по Украине
10:14Министр обороны Украины рассказал о коррупции в стране
10:02Такие разные цены на нефть, Европа выбирает атом. Хроника энергетической войны
09:40Пушилин предостерег от иллюзий насчет западной помощи Киеву
09:12Медведев анонсировал "майдан" в Берлине из-за Украины
09:00Военная форма для украинок, успехи ВС РФ, проблемы с оружием. Главное на Украине на утро 9 января
04:07"Скоро их самих будут ловить". Украинские эксперты о войне и о скором будущем
18:00Поляки и "Северные потоки", взрыв у Сан-Донато. Итоги 8 января на Украине
17:43Система ПВО сбила украинские беспилотники в Брянской области
17:15Жизнь и смерть Симона Петлюры. За что убили головного атамана Украины
17:14Чахлык и Хмарочос. Неожиданный украинский язык
16:56Польские чиновники скрывали улики о подозреваемых во взрывах на "СП" - следователи
16:17Венгрия попытается "открыть глаза" Брюсселю - Сийярто
16:10Ники, Джорджи и Вилли. Они клялись друг другу в вечной любви, но пролили кровь в Великой войне
14:49Китай призвал стороны украинского конфликта избегать ударов по гражданским объектам
14:08Минобороны РФ перечислило успехи российских военных на нескольких направлениях
13:20Россия применила гиперзвуковое оружие против ОПК Украины — МО РФ
13:01Киев в нечистотах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 января
12:59России важна безопасность, Западу – территории. Две стратегии по Украине
12:59Пушилин порассуждал о возможных преемниках Зеленского
Лента новостейМолния