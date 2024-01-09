https://ukraina.ru/20240109/1052584004.html
Министр обороны Украины рассказал о коррупции в стране
Министр обороны Украины рассказал о коррупции в стране - 09.01.2024 Украина.ру
Министр обороны Украины рассказал о коррупции в стране
Министерство обороны Украины за последние 4 месяца выявило правонарушений на 10 миллиардов гривен (около 23,8 миллиардов рублей), написал 8 января глава Минобороны Украины Рустем Умеров в Facebook*
2024-01-09T10:14
2024-01-09T10:14
2024-01-09T10:14
новости
украина
рустем умеров
всу
коррупция
минобороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049198374_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5f67f53ad224d0aff5c41d87ec53260c.jpg
Украинский министр сообщил, что на полную заработал внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны.Министр обороны подчеркнул, что ведомство тесно сотрудничает с правоохранителями и специальными службами. Например, отметил он, в декабре СБУ во взаимодействии с Минобороны ликвидировала коррупционную схему на приобретении боеприпасов для ВСУ на почти полтора миллиарда гривен (около 3,5 млрд рублей).Государственное бюро расследований Украины ранее сообщило об открытии уголовного дела на бывшего замминистра обороны и начальника департамента ведомства, их обвиняют в растрате почти 950 миллионов гривен (более 2 млрд рублей) при закупке бронежилетов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ukraina.ru/20231230/1052498332.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049198374_227:0:1427:900_1920x0_80_0_0_bbe61153151fc04d0126288e581c5e90.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, рустем умеров, всу, коррупция, минобороны украины
Новости, Украина, Рустем Умеров, ВСУ, коррупция, Минобороны Украины
Министр обороны Украины рассказал о коррупции в стране
Министерство обороны Украины за последние 4 месяца выявило правонарушений на 10 миллиардов гривен (около 23,8 миллиардов рублей), написал 8 января глава Минобороны Украины Рустем Умеров в Facebook*
Украинский министр сообщил, что на полную заработал внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны.
"Они уже выявили много нарушений - за последние 4 месяца на более 10 миллиардов нарушений, которые были совершены ранее", - написал Умеров.
Министр обороны подчеркнул, что ведомство тесно сотрудничает с правоохранителями и специальными службами. Например, отметил он, в декабре СБУ во взаимодействии с Минобороны ликвидировала коррупционную схему на приобретении боеприпасов для ВСУ на почти полтора миллиарда гривен (около 3,5 млрд рублей).
Государственное бюро расследований Украины ранее сообщило об открытии уголовного дела на бывшего замминистра обороны и начальника департамента ведомства, их обвиняют в растрате почти 950 миллионов гривен (более 2 млрд рублей) при закупке бронежилетов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская