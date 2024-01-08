Система ПВО сбила украинские беспилотники в Брянской области
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотника в Климовском районе Брянской области. Об этом 8 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз своем телеграм-канале
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Климовским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.
Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.
30 декабря 2023, 07:18Силы ПВО сбили над четырьмя регионами России 32 беспилотника ВСУ – МО РФДежурные средства ПВО в ночь на 30 декабря пресекли попытку киевского режима совершить на территории РФ террористическую атаку с помощью БПЛА, 32 беспилотных аппарата самолётного типа сбиты над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале