Система ПВО сбила украинские беспилотники в Брянской области

Силы ПВО сбили над четырьмя регионами России 32 беспилотника ВСУ – МО РФ Дежурные средства ПВО в ночь на 30 декабря пресекли попытку киевского режима совершить на территории РФ террористическую атаку с помощью БПЛА, 32 беспилотных аппарата самолётного типа сбиты над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале