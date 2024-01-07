https://ukraina.ru/20240107/1052576444.html
Во Львове произошел конфликт между вдовами бойцов ВСУ и активистами
Во Львове произошел конфликт между вдовами бойцов ВСУ и активистами - 07.01.2024 Украина.ру
Во Львове произошел конфликт между вдовами бойцов ВСУ и активистами
Накануне во Львове вдовы и родственники погибших военнослужащих пришли с упреками к митингующим, которые каждую субботу собираются у мэрии на акцию "Деньги на ВСУ", сообщает издание Zihid.net
2024-01-07T17:15
2024-01-07T17:15
2024-01-07T17:15
новости
всу
потери всу
львов
конфликт
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Причиной конфликта стало видео, опубликованное в соцсетях активистки Олеси Никитиной: на видео, как утверждают журналисты, неизвестные люди от имени родственников погибших бойцов заявляют, что во Львове им не нужен мемориальный комплекс военных захоронений."Считаю, что сейчас делать это неуместно, поскольку каждую неделю во Львов привозят 10 побратимов, которых хоронят на Марсовом поле. Это не нужно ни их детям, ни матерям. Давайте направим эти средства на закупку необходимого вооружения, чтобы спасти жизни нашим побратимам", - говорит на видео мужчина в гражданской одежде.Сейчас видео удалено. Настоящие родственники погибших обвинили активистов в пренебрежении памятью погибших военнослужащих.В воскресенье, 7 января, мэр города Андрей Садовой объявил архитектурный конкурс на проект мемориального комплекса в честь погибших.
https://ukraina.ru/20240107/1052575689.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, потери всу, львов, конфликт
Во Львове произошел конфликт между вдовами бойцов ВСУ и активистами
Накануне во Львове вдовы и родственники погибших военнослужащих пришли с упреками к митингующим, которые каждую субботу собираются у мэрии на акцию "Деньги на ВСУ", сообщает издание Zihid.net
Причиной конфликта стало видео, опубликованное в соцсетях активистки Олеси Никитиной: на видео, как утверждают журналисты, неизвестные люди от имени родственников погибших бойцов заявляют, что во Львове им не нужен мемориальный комплекс военных захоронений.
"Считаю, что сейчас делать это неуместно, поскольку каждую неделю во Львов привозят 10 побратимов, которых хоронят на Марсовом поле. Это не нужно ни их детям, ни матерям. Давайте направим эти средства на закупку необходимого вооружения, чтобы спасти жизни нашим побратимам", - говорит на видео мужчина в гражданской одежде.
Настоящие родственники погибших обвинили активистов в пренебрежении памятью погибших военнослужащих.
В воскресенье, 7 января, мэр города Андрей Садовой объявил архитектурный конкурс на проект мемориального комплекса в честь погибших.