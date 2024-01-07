Во Львове произошел конфликт между вдовами бойцов ВСУ и активистами - 07.01.2024 Украина.ру
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Во Львове произошел конфликт между вдовами бойцов ВСУ и активистами
Во Львове произошел конфликт между вдовами бойцов ВСУ и активистами - 07.01.2024 Украина.ру
Во Львове произошел конфликт между вдовами бойцов ВСУ и активистами
Накануне во Львове вдовы и родственники погибших военнослужащих пришли с упреками к митингующим, которые каждую субботу собираются у мэрии на акцию "Деньги на ВСУ", сообщает издание Zihid.net
2024-01-07T17:15
2024-01-07T17:15
новости
всу
потери всу
львов
конфликт
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Причиной конфликта стало видео, опубликованное в соцсетях активистки Олеси Никитиной: на видео, как утверждают журналисты, неизвестные люди от имени родственников погибших бойцов заявляют, что во Львове им не нужен мемориальный комплекс военных захоронений."Считаю, что сейчас делать это неуместно, поскольку каждую неделю во Львов привозят 10 побратимов, которых хоронят на Марсовом поле. Это не нужно ни их детям, ни матерям. Давайте направим эти средства на закупку необходимого вооружения, чтобы спасти жизни нашим побратимам", - говорит на видео мужчина в гражданской одежде.Сейчас видео удалено. Настоящие родственники погибших обвинили активистов в пренебрежении памятью погибших военнослужащих.В воскресенье, 7 января, мэр города Андрей Садовой объявил архитектурный конкурс на проект мемориального комплекса в честь погибших.
https://ukraina.ru/20240107/1052575689.html
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новости, всу, потери всу, львов, конфликт
Новости, ВСУ, потери ВСУ, Львов, конфликт

Во Львове произошел конфликт между вдовами бойцов ВСУ и активистами

17:15 07.01.2024
 
© AP / Bernat Armangue
- РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP / Bernat Armangue
Читать в
Накануне во Львове вдовы и родственники погибших военнослужащих пришли с упреками к митингующим, которые каждую субботу собираются у мэрии на акцию "Деньги на ВСУ", сообщает издание Zihid.net
Причиной конфликта стало видео, опубликованное в соцсетях активистки Олеси Никитиной: на видео, как утверждают журналисты, неизвестные люди от имени родственников погибших бойцов заявляют, что во Львове им не нужен мемориальный комплекс военных захоронений.
"Считаю, что сейчас делать это неуместно, поскольку каждую неделю во Львов привозят 10 побратимов, которых хоронят на Марсовом поле. Это не нужно ни их детям, ни матерям. Давайте направим эти средства на закупку необходимого вооружения, чтобы спасти жизни нашим побратимам", - говорит на видео мужчина в гражданской одежде.
Сейчас видео удалено.
Настоящие родственники погибших обвинили активистов в пренебрежении памятью погибших военнослужащих.
В воскресенье, 7 января, мэр города Андрей Садовой объявил архитектурный конкурс на проект мемориального комплекса в честь погибших.
Юрий Луценко - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
16:42
"Нужно сказать людям правду": Луценко заявил о больших потерях в ВСУУкраинская армия за время боевых действий потеряла порядка 500 тысяч военных, утверждает бывший генеральный прокурор Украины, военнослужащий Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой"
 
НовостиВСУпотери ВСУЛьвовконфликт
 
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Заголовок открываемого материала
17:15Во Львове произошел конфликт между вдовами бойцов ВСУ и активистами
17:01Визит главы МИД Японии, армия ЕС. Итоги 7 января на Украине
16:49Вице-мэр Риги извинился за русские песни на Рождественской ярмарке
16:42"Нужно сказать людям правду": Луценко заявил о больших потерях в ВСУ
15:38Календарь для бабушки от нехристей. Украинские неонацисты дискредитируют Рождество
15:25О ситуации на фронте, белорусском направлении и политической игре Залужного - Копылов
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12:56Пираты возвращаются. Что задумала Великобритания
12:46Атаки ВСУ на Белгород. Как и чем отвечает Россия
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