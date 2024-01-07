https://ukraina.ru/20240107/1052576102.html

Визит главы МИД Японии, армия ЕС. Итоги 7 января на Украине

Визит главы МИД Японии, армия ЕС. Итоги 7 января на Украине - 07.01.2024 Украина.ру

Визит главы МИД Японии, армия ЕС. Итоги 7 января на Украине

На Украину с визитом прибыла министр иностранных дел Японии Ёко Камикава. Глава МИД Италии Антонио Таяни выступил за создание Евросоюзом собственной армии

2024-01-07T17:01

2024-01-07T17:01

2024-01-07T17:01

хроники

эксклюзив

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Визит Камикавы на Украину был анонсирован ранее."Министр Камикава посетит Украину 7 января и проведет ряд встреч, включая встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В ходе визита министр Камикава снова подтвердит украинской стороне, что последовательная политика Японии по поддержке Украины останется неизменной даже перед лицом современной суровой международной ситуации. Министр Камикава также расскажет украинской стороне о деталях помощи Японии и ее планах", - сообщал МИД Японии.Утром посольство Японии на Украине сообщило о прибытии Камикавы в Киев."Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко прибыла на Украину. Это её первый заграничных визит в этом году", - писало посольство на своей странице в соцсетях.Также оно сообщило о том, что по прибытии Камикава посетила Бучу и Ирпень."Министр иностранных дел Япомнии Камикава Ёко посетила Ирпень, город, который был передовой линии наступления на столицу. Она также побывала около Ирпеньского моста, который Украина вынуждена была подорвать в оборонных целях. Япония и в дальнейшем будет поддерживать Украину для возвращения мира", - указывалось в одном из сообщений.Позже на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой Камикава заявила о том, что Япония внесёт в фонд НАТО $37 млн ( ¥5,3млрд) для предоставления Украине систем для выявления беспилотников.Примечательно, что визит Кимикавы предваряла организованная информационная кампания. Так, перед Новым годом известных украинских журналистов пригласили в Японию. Среди них была и главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева."В этой поездке я также встречалась с чиновниками министерства обороны, МИД, профессорами и руководителями неправительственных организаций. В этом сюжете я рассказываю только о публичной части поездки", - указывала она в репортаже, появившемся на YouTube-канале "Украинской правды" 1 января.Мусаева напомнила, что Япония по результатам 2023 года стала третьим по величине финансовой помощи донором Украины, направив Киеву $3,7 млрд бюджетной поддержки.Как заявил в интервью этому же изданию посол Украины в Японии Сергей Корсунский, Киев пытается давить на Японию в вопросе предоставления военной помощи, например, в том, что касается разминирования на линии фронта."Говорил о военном [разминировании], но пока упираются. Диалог идёт на уровне президента, т. е. есть много телефонных разговоров, во время которых все вопросы обсуждаются, мы передаём без конца официальные просьбы. Я иду по стопам каждой просьбы, встречаюсь с каждым официальным лицом и объясняю. Потому что в Японии очень важно 100 раз объяснить и ещё раз объяснить. Но в этом году речь шла о помощи, чтобы пережить зиму. И они нам сказали: "Мы вам поможем", - отметил Корсунский.Он также рассказал об экономической и культурной экспансии Украины в Японию и предпринимаемых для этого усилиях посольства.Ранее, 21 декабря, издание Nikkei Asia сообщило, что Япония рассмотрит возможность разрешения поставлять японские ракеты Patriot в Европу и другие страны, что может помочь Украине в боевых действиях.По информации издания, правительство Японии планировало обновить инструкции по экспорту оборонной продукции, что должно было позволить поставки ракет и другого оборудования, изготовленного по лицензии, в страны, где расположены владельцы патентов. Сейчас в США можно отправлять только компоненты лицензированного оборудования.По информации Nikkei Asia, Япония также должна была позволить странам-получателям передавать оборудование третьим странам по предварительному согласию, за исключением тех, кто активно участвует в вооружённом конфликте, таких как Украина и Израиль.Хотя это не позволило бы США напрямую отправить Украине ракеты Patriot японского производства, это давало бы США больше возможностей для продолжения поставок Украине оружия американского производства.В качестве первого шага Совет национальной безопасности Японии планировал одобрить поставки ракет Patriot в США уже в 2023 году. Тогда Вашингтон запросил поставки, поскольку его запасы заканчивались.На следующий день, 22 декабря, правительство Японии приняло соответствующее решение.Спустя пять дней на брифинге для прессы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что одобрение Японией передачи ракет для систем Patriot Соединённым Штатам будет иметь негативные последствия для отношений Токио и Москвы, а также для глобальной и региональной безопасности. Дипломат не исключила, что в ходе передачи США боекомплектов Patriot будет задействована схема, при которой они в конечном итоге окажутся на Украине."В связи с этим хотели бы предупредить, что в случае попадания японских ракет в руки ВСУ такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении России и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двусторонних связей", — подчеркнула Захарова.По словам официального представителя МИД РФ, Япония таким образом переступит не только через собственные принципы, но и утратит контроль над вооружениями. Захарова подчеркнула, что Токио в очередной раз демонстрирует свой курс на "последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной Конституции страны".Вооружённые силы ЕСВице-премьер-министр, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью газете La Stampa выступил за создание собственных вооружённых сил Евросоюза."Европейский союз должен сформировать собственные вооружённые силы, которые смогли бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов. Если мы хотим быть носителями мира во всём мире, нам нужна европейская армия. Это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики. В мире с такими могучими игроками, как США, Китай, Индия, Россия, и с кризисами, простирающимися от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, итальянских, немецких, французских или словенских граждан может защитить только то, что уже существует, и это называется Евросоюзом. Поэтому оборона и общая армия должны стать конкретным фактом. И откладывать это нельзя", - призвал Таяни.Он подчеркнул, что создание армии должно сделать ЕС готовым "к поддержанию мира, мониторингу и сдерживанию", "объединить усилия быстро и чётко", расходовать "средства лучше и вместе".Идею Таяни раскритиковали за невыполнимость."Армия ЕС? Может, начать с разработки собственной вакцины от ковида? Или научиться гуманно, в соответствии со своими международными обязательствами охранять границы Евросоюза? Решить вопрос с беженцами и мигрантами? А уже потом создавать армию. Да, совсем забыла. До формирования единой армии хорошо бы понять, на каком топливе она будет ездить и летать. А то потом прибудет в Брюссель американский президент и скажет, что он поднимет цены на топливо, если армия ЕС не нападёт на тех, на кого он укажет", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она также задала вопрос, за что же каждая входящая в ЕС страна-член НАТО должна платить в Альянс, а по сути — США, "колоссальные суммы, которые, как заявлялось, идут на обеспечение их безопасности".Автор одного из популярных телеграм-каналов задался вопросом о возможных вариантах развития событий в случае конфликта интересов НАТО-ЕС."Интересное предложение. А если страна ЕС, не состоящая в НАТО, например, Австрия нападет на страну НАТО, не состоящую в ЕС, например, Норвегию. То что будут делать все остальные страны ЕС, которые почти полностью состоят в НАТО? Сюжет? Сюжет!" - отметил он.Евробюрократы в Брюсселе пока идею Таяни не прокомментировали.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив