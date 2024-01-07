Вице-мэр Риги извинился за русские песни на Рождественской ярмарке
16:49 07.01.2024 (обновлено: 17:09 07.01.2024)
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПродажа новогодних подарков и украшений в Калининграде
В латвийской столице националисты возмутились тем, что на Рождественской ярмарке в центре города звучали русские песни, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс им ответил
"Такие вещи не делают чести рождественскому рынку в Старом городе. Мы будем работать над предотвращением подобных ситуаций", - сказал он.
Рига преимущественно протестантский город, однако в нем много и католических, и православных церквей. Рождество местные жители традиционно отмечают как 25 декабря, так и 7 января.
Годом ранее Ратниекс уже делал скандальное заявление: он предложил назвать одну из площадей Риги в честь батальонов SS, бойцами в которых были латвийские коллаборационисты.