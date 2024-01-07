Вице-мэр Риги извинился за русские песни на Рождественской ярмарке - 07.01.2024 Украина.ру
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Вице-мэр Риги извинился за русские песни на Рождественской ярмарке
Вице-мэр Риги извинился за русские песни на Рождественской ярмарке - 07.01.2024 Украина.ру
Вице-мэр Риги извинился за русские песни на Рождественской ярмарке
В латвийской столице националисты возмутились тем, что на Рождественской ярмарке в центре города звучали русские песни, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс им ответил
2024-01-07T16:49
2024-01-07T17:09
новости
рождество
латвия
рига
музыка
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"Такие вещи не делают чести рождественскому рынку в Старом городе. Мы будем работать над предотвращением подобных ситуаций", - сказал он.Рига преимущественно протестантский город, однако в нем много и католических, и православных церквей. Рождество местные жители традиционно отмечают как 25 декабря, так и 7 января.Годом ранее Ратниекс уже делал скандальное заявление: он предложил назвать одну из площадей Риги в честь батальонов SS, бойцами в которых были латвийские коллаборационисты.
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новости, рождество, латвия, рига, музыка
Новости, Рождество, Латвия, Рига, музыка

Вице-мэр Риги извинился за русские песни на Рождественской ярмарке

16:49 07.01.2024 (обновлено: 17:09 07.01.2024)
 
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© РИА Новости . Игорь Зарембо
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В латвийской столице националисты возмутились тем, что на Рождественской ярмарке в центре города звучали русские песни, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс им ответил
"Такие вещи не делают чести рождественскому рынку в Старом городе. Мы будем работать над предотвращением подобных ситуаций", - сказал он.
Рига преимущественно протестантский город, однако в нем много и католических, и православных церквей. Рождество местные жители традиционно отмечают как 25 декабря, так и 7 января.
Годом ранее Ратниекс уже делал скандальное заявление: он предложил назвать одну из площадей Риги в честь батальонов SS, бойцами в которых были латвийские коллаборационисты.
Празднование Рождества на Украине - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
15:38
Календарь для бабушки от нехристей. Украинские неонацисты дискредитируют РождествоК контрастным новостям из Украины и России все привыкли. Но неонацисты президента Владимира Зеленского не устают удивлять. Они опускаются уже не на дно, а в ад. И уже стучат копытцами по "нэньке"
 
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