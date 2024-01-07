https://ukraina.ru/20240107/1052575820.html

Вице-мэр Риги извинился за русские песни на Рождественской ярмарке

Вице-мэр Риги извинился за русские песни на Рождественской ярмарке - 07.01.2024 Украина.ру

Вице-мэр Риги извинился за русские песни на Рождественской ярмарке

В латвийской столице националисты возмутились тем, что на Рождественской ярмарке в центре города звучали русские песни, вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс им ответил

2024-01-07T16:49

2024-01-07T16:49

2024-01-07T17:09

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"Такие вещи не делают чести рождественскому рынку в Старом городе. Мы будем работать над предотвращением подобных ситуаций", - сказал он.Рига преимущественно протестантский город, однако в нем много и католических, и православных церквей. Рождество местные жители традиционно отмечают как 25 декабря, так и 7 января.Годом ранее Ратниекс уже делал скандальное заявление: он предложил назвать одну из площадей Риги в честь батальонов SS, бойцами в которых были латвийские коллаборационисты.

https://ukraina.ru/20240107/1052574905.html

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новости, рождество, латвия, рига, музыка