"Нужно сказать людям правду": Луценко заявил о больших потерях в ВСУ - 07.01.2024 Украина.ру
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"Нужно сказать людям правду": Луценко заявил о больших потерях в ВСУ
"Нужно сказать людям правду": Луценко заявил о больших потерях в ВСУ - 07.01.2024 Украина.ру
"Нужно сказать людям правду": Луценко заявил о больших потерях в ВСУ
Украинская армия за время боевых действий потеряла порядка 500 тысяч военных, утверждает бывший генеральный прокурор Украины, военнослужащий Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой"
2024-01-07T16:42
2024-01-07T16:51
новости
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"Нужно честно сказать: 500 тыс. [потерь], о которых сейчас говорят, если поделить на месяц — это 30 тыс. в месяц. И тогда мы приблизительно поймём, что происходит на фронте. [Это] убитыми и тяжело раненными. И нужно чётко людям сказать правду. Я уверен, что украинцы заслужили правду", - заявил он.Единый телемарафон, транслирующий тезисы украинской пропаганды, по его мнению, дает гражданам страны необъективную информацию."Ведь единый [теле]марафон слишком долго убаюкивал, что нет никакой угрозы, а против нас воюют "ни на что не способные м*скали, криворукие и глупые", - объяснил экс-прокурор.Общество, считает он, должно знать о потерях и о том, что мобилизация необходима. "Шок", который испытают украинцы, поможет призвать в армию необходимое количество бойцов, считает он.
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новости, луценко, всу, потери всу, украина
Новости, Луценко, ВСУ, потери ВСУ, Украина

"Нужно сказать людям правду": Луценко заявил о больших потерях в ВСУ

16:42 07.01.2024 (обновлено: 16:51 07.01.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрій ЛуценкоЮрий Луценко
Юрий Луценко - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрій Луценко
Читать в
Украинская армия за время боевых действий потеряла порядка 500 тысяч военных, утверждает бывший генеральный прокурор Украины, военнослужащий Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой"
"Нужно честно сказать: 500 тыс. [потерь], о которых сейчас говорят, если поделить на месяц — это 30 тыс. в месяц. И тогда мы приблизительно поймём, что происходит на фронте. [Это] убитыми и тяжело раненными. И нужно чётко людям сказать правду. Я уверен, что украинцы заслужили правду", - заявил он.
Единый телемарафон, транслирующий тезисы украинской пропаганды, по его мнению, дает гражданам страны необъективную информацию.
"Ведь единый [теле]марафон слишком долго убаюкивал, что нет никакой угрозы, а против нас воюют "ни на что не способные м*скали, криворукие и глупые", - объяснил экс-прокурор.
Общество, считает он, должно знать о потерях и о том, что мобилизация необходима. "Шок", который испытают украинцы, поможет призвать в армию необходимое количество бойцов, считает он.
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