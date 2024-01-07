https://ukraina.ru/20240107/1052575689.html

"Нужно сказать людям правду": Луценко заявил о больших потерях в ВСУ

"Нужно сказать людям правду": Луценко заявил о больших потерях в ВСУ - 07.01.2024 Украина.ру

"Нужно сказать людям правду": Луценко заявил о больших потерях в ВСУ

Украинская армия за время боевых действий потеряла порядка 500 тысяч военных, утверждает бывший генеральный прокурор Украины, военнослужащий Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой"

2024-01-07T16:42

2024-01-07T16:42

2024-01-07T16:51

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"Нужно честно сказать: 500 тыс. [потерь], о которых сейчас говорят, если поделить на месяц — это 30 тыс. в месяц. И тогда мы приблизительно поймём, что происходит на фронте. [Это] убитыми и тяжело раненными. И нужно чётко людям сказать правду. Я уверен, что украинцы заслужили правду", - заявил он.Единый телемарафон, транслирующий тезисы украинской пропаганды, по его мнению, дает гражданам страны необъективную информацию."Ведь единый [теле]марафон слишком долго убаюкивал, что нет никакой угрозы, а против нас воюют "ни на что не способные м*скали, криворукие и глупые", - объяснил экс-прокурор.Общество, считает он, должно знать о потерях и о том, что мобилизация необходима. "Шок", который испытают украинцы, поможет призвать в армию необходимое количество бойцов, считает он.

https://ukraina.ru/20240107/1052573751.html

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новости, луценко, всу, потери всу, украина