Календарь для бабушки от нехристей. Украинские неонацисты дискредитируют Рождество - 07.01.2024 Украина.ру
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Календарь для бабушки от нехристей. Украинские неонацисты дискредитируют Рождество
Календарь для бабушки от нехристей. Украинские неонацисты дискредитируют Рождество - 07.01.2024 Украина.ру
Календарь для бабушки от нехристей. Украинские неонацисты дискредитируют Рождество
К контрастным новостям из Украины и России все привыкли. Но неонацисты президента Владимира Зеленского не устают удивлять. Они опускаются уже не на дно, а в ад. И уже стучат копытцами по "нэньке"
2024-01-07T15:38
2024-01-07T15:38
эксклюзив
россия
украина
рождество
владимир путин
патриарх кирилл
владимир зеленский
пцу
упц
раскольники
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И вот вам контраст. На Рождество Христово в России молились во всех церквях и храмах. Отменили службы только в Белгороде – из-за возможных украинских ракетных ударов.Но в ночь с 6 на 7 января 2024 года, в праздник Рождества, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве череду рождественских богослужений ― великое повечерие, утреню и Божественную литургию святителя Василия Великого.В своем поздравлении Патриарх пожелал, "чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества, чтобы мы делились друг с другом этим немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви, творя добрые дела, утешая и поддерживая тех, кто нуждается в нашей помощи и участии, а значит, наполняя жизнь непреходящим смыслом, радостью, счастьем и миром".А перед этим патриарх Кирилл дал интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, которое вышло в эфир на телеканале "Россия-1". Патриарх призвал к прощению всех раскаивающихся и раскаявшихся:"Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть".А президент России Владимир Путин в канун Рождества встретился в своей подмосковной резиденции с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения СВО.И сказал: "Наша встреча была ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории РФ, чтобы было ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги любого уровня власти, управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые могут по необходимости поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна. Хочу вас еще раз заверить, что мы всегда будем рядом с вами".Писать же в день, когда наступило Рождество Христово, о том, что происходило в Украине, не хочется. Но, увы, нужно, потому что в современной неонацистской Украине Зеленскогодобрались своими окровавленными передними конечностями, на которых дьявольских копытец не видно, и до него.Зеленский уже официально отменил каноническое празднование православного Рождества, поздравив с ним верующих 25 декабря ушедшего прошлого года.По католическому и униатскому обряду, как ему и заказали кураторы "нового украинского духа" на Западе, занимающиеся даже не убийством православия, а полной дехристианизацией неоколонии в центре Европы.В Украине и до этого тоже официально перечеркнули православное Рождество 7 января. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) поспешили вместе с Зеленским отметить Рождество по новоюлианскому календарю 25 декабря.Вопрос перехода на новоюлианский календарь в ПЦУ был решен в июне, а 28 июля Зеленский подписал закон о переносе Рождества на 25 декабря.Как написал, например, телеграм-канал "Другая Украина", Украина является полем чудовищного социального эксперимента Запада над славянской цивилизацией.В то время, когда представители среднего и старшего поколения массово уничтожаются на фронтах, тех, кто приходит им на смену, отрывают от духовных и нравственных корней – в первую очередь от православия.Западу в Украине реально нужна территория, не только очищенная от большинства людей, но и остающаяся прислуга – полностью бездуховная, ориентированная на "цивилизованные ценности".Захват и поругание Лавры и других храмов и церквей, насильственные изменения в церковном календаре, насмешки над верой – всё это выверенные шаги западной стратегии по разрушению православия на Украине. Цели, которую поставили еще поляки с подачи католического Ватикана перед Унией 1569 года, не достигли, но и не отменили.Ведь еще дальше пошли прихвостни Зеленского, сидящие на грантах и подачках за духовное оскопление сограждан и земляков. К новому году был выпущен отрывной календарь, посвященный в том числе и праздничным датам.Новые праздники предлагается запоминать, а потом отрывать и выбрасывать. И именно молодым украинцам предлагает таким образом просвещать своих стариков, начиная с бабушек и дедушек.Точно так же, как первые кураторы избирательных кампаний в Украине предлагали бороться с участием в выборах старшего поколения, которое могло проголосовать "не так" – то есть за коммунистов или прочих неугодных Западу политиков, считающихся, например, пророссийскими."Спаси страну — забери у (спрячь) бабушки паспорт", – такой лозунг был завезен в Украину из Польши и Белоруссии и стал почти официальным после госпереворота 2014 года.Авторство этой фразы приписывают современной белорусской поэтессе Марии Мартысевич. Лозунг был активно использован в 2010 году на выборах президента Белоруссии – Запад традиционно и давно боится и ненавидит Александра Лукашенко.И пользуется, надо отметить, взаимностью, только чувство юмора у "Бацьки" – все же больше.А вот как верещали на эту тему российские либералы:"Я категорически против того, чтобы наши бабушки стройными шеренгами ходили на выборы и выбирали свое прошлое. Я категорически против, чтобы в моей стране решающую роль играло поколение, которое прожило в советском аквариуме с почасовым кормом.Я не хочу, чтобы только за счет своего арифметического большинства мое будущее сводило на нет старшее советское поколение, которое приучено к безграничному терпению и угрюмому молчанию. Я не хочу, чтобы бывшие советские люди, которые не бывают дальше своего областного центра, тянули нас в бездну собственных воспоминаний.Забери у бабушки паспорт! Люби старших, уважай их — но не подпускай их к принятию решений, судьбоносных для твоей, а не их жизни".Украинские неонацисты в этом году пошли по тому же пути, открывая календарь призывом подарить его бабушке:А потом и приучить ее в июне праздновать день "святой Джавелины", которая, кстати, не очень помогла украинцам на фронтах спецвоенной операции (СВО). Но шеф сказал фюреру украинского народа, его кураторы сказали "Vorwärts!" (Вперед!) – и недоношенный "зеленюгенд" ответил "Jawohl!" (Так точно!)":В календаре этом прямо записано: "7 января – не Рождество". И с изрядной порцией дежурной русофобии. Суть понятна: обесценить и опорочить христианство, особенно православие, являющееся историческим выбором украинского народа на протяжении нескольких веков.А это особо ненавистно Западу.Нет, каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) чествует Рождество 6-7 января, как и положено было в Украине веками. Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий, предстоятель УПЦ, проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре.В храме Агапита Печерского он возглавил всенощное бдение в канун Рождества Христова. Сегодня утром митрополит Онуфрий провел в этом же храме литургию. И, несмотря на возможные репрессии, на службу пришло много прихожан УПЦ.Констатируют очередной провал попыток украинской нечисти извратить каноническое православие и соцсетях. Перенос Рождества не увенчался успехом: в ночь на 7 января 2024 года запрос "С Рождеством" стал самым частым в украинском сегменте.При этом в выборке нет ни одного запроса, связанного с Крещением, которое Зеленский тоже перенес с 19 на 6 января.И в то же время в Украине, в Харькове, храм Иконы Божией Матери на улице Грицевца был оцеплен полицией, которая якобы "с народом", и неонацистами. Верующим канонической УПЦ они банально мешали проводить Рождественскую службу.Но вершиной дьявольской гнусности стало выступление на одном из украинских телеканалов чертей с рогами в католическом храме, которые поздравили украинцев с Новым годом, убеждая воевать дальше.В стиле госпел (жанр духовной христианской музыки, появившийся в конце XIX века в США в результате смешения жанров афроамериканских напевов – куда же в Украине без афроамериканцев? – и традиционных церковных гимнов) эти черти пожелали россиянам "болезней в каждую семью", смертей и пятизвездочный эшафот в Москве:И, видимо, не зря раскольничью ПЦУ называют в народе "пустой" – из-за малого количества прихожан. Сразу вспомнилось, что на службах УПЦ в Рождество в Киево-Печерской лавре всегда были сотни и тысячи людей.А 24 декабря 2023 года появилось видео и фотоматериалы, отснятые в Успенском храме Киево-Печерской лавры во время вечернего "богослужения" ПЦУ накануне Рождества по новому стилю. Когда витийствовали раскольники, в Успенский собор пришли 20-30 человек, кроме нескольких "священников" ПЦУ.Хотя при этом Зеленский уверяет, что 25 декабря праздновали миллионы.Похоже, запах серы снизу отпугивает нормальных людей.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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эксклюзив, россия, украина, рождество, владимир путин, патриарх кирилл, владимир зеленский, пцу, упц, раскольники
Эксклюзив, Россия, Украина, Рождество, Владимир Путин, Патриарх Кирилл, Владимир Зеленский, ПЦУ, УПЦ, раскольники

Календарь для бабушки от нехристей. Украинские неонацисты дискредитируют Рождество

15:38 07.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование Рождества на Украине
Празднование Рождества на Украине - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
К контрастным новостям из Украины и России все привыкли. Но неонацисты президента Владимира Зеленского не устают удивлять. Они опускаются уже не на дно, а в ад. И уже стучат копытцами по "нэньке"
И вот вам контраст. На Рождество Христово в России молились во всех церквях и храмах. Отменили службы только в Белгороде – из-за возможных украинских ракетных ударов.
Но в ночь с 6 на 7 января 2024 года, в праздник Рождества, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве череду рождественских богослужений ― великое повечерие, утреню и Божественную литургию святителя Василия Великого.
В своем поздравлении Патриарх пожелал, "чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества, чтобы мы делились друг с другом этим немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви, творя добрые дела, утешая и поддерживая тех, кто нуждается в нашей помощи и участии, а значит, наполняя жизнь непреходящим смыслом, радостью, счастьем и миром".
А перед этим патриарх Кирилл дал интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, которое вышло в эфир на телеканале "Россия-1". Патриарх призвал к прощению всех раскаивающихся и раскаявшихся:
"Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть".
А президент России Владимир Путин в канун Рождества встретился в своей подмосковной резиденции с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения СВО.
И сказал: "Наша встреча была ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории РФ, чтобы было ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги любого уровня власти, управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые могут по необходимости поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна. Хочу вас еще раз заверить, что мы всегда будем рядом с вами".
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Писать же в день, когда наступило Рождество Христово, о том, что происходило в Украине, не хочется. Но, увы, нужно, потому что в современной неонацистской Украине Зеленскогодобрались своими окровавленными передними конечностями, на которых дьявольских копытец не видно, и до него.
Зеленский уже официально отменил каноническое празднование православного Рождества, поздравив с ним верующих 25 декабря ушедшего прошлого года.
По католическому и униатскому обряду, как ему и заказали кураторы "нового украинского духа" на Западе, занимающиеся даже не убийством православия, а полной дехристианизацией неоколонии в центре Европы.
В Украине и до этого тоже официально перечеркнули православное Рождество 7 января. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) поспешили вместе с Зеленским отметить Рождество по новоюлианскому календарю 25 декабря.
Вопрос перехода на новоюлианский календарь в ПЦУ был решен в июне, а 28 июля Зеленский подписал закон о переносе Рождества на 25 декабря.
Как написал, например, телеграм-канал "Другая Украина", Украина является полем чудовищного социального эксперимента Запада над славянской цивилизацией.
В то время, когда представители среднего и старшего поколения массово уничтожаются на фронтах, тех, кто приходит им на смену, отрывают от духовных и нравственных корней – в первую очередь от православия.
Западу в Украине реально нужна территория, не только очищенная от большинства людей, но и остающаяся прислуга – полностью бездуховная, ориентированная на "цивилизованные ценности".
- РИА Новости, 1920, 25.12.2023
25 декабря 2023, 16:33
Новый праздник не получается. Как зелёный "Гринч" украл у украинцев РождествоВ понедельник, 25 декабря, украинцы празднуют Рождество Христово. Владимир Зеленский записал поздравление из Киево-Печерской лавры, откуда была силой выселена каноническая Украинская православная церковь
Захват и поругание Лавры и других храмов и церквей, насильственные изменения в церковном календаре, насмешки над верой – всё это выверенные шаги западной стратегии по разрушению православия на Украине. Цели, которую поставили еще поляки с подачи католического Ватикана перед Унией 1569 года, не достигли, но и не отменили.
Ведь еще дальше пошли прихвостни Зеленского, сидящие на грантах и подачках за духовное оскопление сограждан и земляков. К новому году был выпущен отрывной календарь, посвященный в том числе и праздничным датам.
Новые праздники предлагается запоминать, а потом отрывать и выбрасывать. И именно молодым украинцам предлагает таким образом просвещать своих стариков, начиная с бабушек и дедушек.
Точно так же, как первые кураторы избирательных кампаний в Украине предлагали бороться с участием в выборах старшего поколения, которое могло проголосовать "не так" – то есть за коммунистов или прочих неугодных Западу политиков, считающихся, например, пророссийскими.
"Спаси страну — забери у (спрячь) бабушки паспорт", – такой лозунг был завезен в Украину из Польши и Белоруссии и стал почти официальным после госпереворота 2014 года.
Авторство этой фразы приписывают современной белорусской поэтессе Марии Мартысевич. Лозунг был активно использован в 2010 году на выборах президента Белоруссии – Запад традиционно и давно боится и ненавидит Александра Лукашенко.
И пользуется, надо отметить, взаимностью, только чувство юмора у "Бацьки" – все же больше.
Празднование Рождества на Украине - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
10:24
Google не обманешь. Украинцы празднуют православное Рождество, вопреки запретам и раскольникамПо данным системы вводы Google Trends, 6 января, в Сочельник православного Рождества по григорианскому календарю запрос поздравительных открыток и пожеланий "С Рождеством" на Украине занял первое место
А вот как верещали на эту тему российские либералы:
"Я категорически против того, чтобы наши бабушки стройными шеренгами ходили на выборы и выбирали свое прошлое. Я категорически против, чтобы в моей стране решающую роль играло поколение, которое прожило в советском аквариуме с почасовым кормом.
Я не хочу, чтобы только за счет своего арифметического большинства мое будущее сводило на нет старшее советское поколение, которое приучено к безграничному терпению и угрюмому молчанию. Я не хочу, чтобы бывшие советские люди, которые не бывают дальше своего областного центра, тянули нас в бездну собственных воспоминаний.
Забери у бабушки паспорт! Люби старших, уважай их — но не подпускай их к принятию решений, судьбоносных для твоей, а не их жизни".
Украинские неонацисты в этом году пошли по тому же пути, открывая календарь призывом подарить его бабушке:
© Украина.руНовый украинский календарь
Новый украинский календарь - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Украина.ру
Новый украинский календарь
А потом и приучить ее в июне праздновать день "святой Джавелины", которая, кстати, не очень помогла украинцам на фронтах спецвоенной операции (СВО). Но шеф сказал фюреру украинского народа, его кураторы сказали "Vorwärts!" (Вперед!) – и недоношенный "зеленюгенд" ответил "Jawohl!" (Так точно!)":
© Украина.руНовый украинский календарь
Новый украинский календарь - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Украина.ру
Новый украинский календарь
В календаре этом прямо записано: "7 января – не Рождество". И с изрядной порцией дежурной русофобии. Суть понятна: обесценить и опорочить христианство, особенно православие, являющееся историческим выбором украинского народа на протяжении нескольких веков.
А это особо ненавистно Западу.
Ищенко - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Вчера, 17:59
Почему православные в России празднуют Рождество 7 января и сколько ещё это будет длиться - ИщенкоПолитолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру объяснил, почему для русских православных юлианский календарь считается единственно верным, а также проанализировал, почему переход РПЦ на григорианский календарь со временем неизбежен
Нет, каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) чествует Рождество 6-7 января, как и положено было в Украине веками. Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий, предстоятель УПЦ, проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре.
В храме Агапита Печерского он возглавил всенощное бдение в канун Рождества Христова. Сегодня утром митрополит Онуфрий провел в этом же храме литургию. И, несмотря на возможные репрессии, на службу пришло много прихожан УПЦ.
Констатируют очередной провал попыток украинской нечисти извратить каноническое православие и соцсетях. Перенос Рождества не увенчался успехом: в ночь на 7 января 2024 года запрос "С Рождеством" стал самым частым в украинском сегменте.
При этом в выборке нет ни одного запроса, связанного с Крещением, которое Зеленский тоже перенес с 19 на 6 января.
И в то же время в Украине, в Харькове, храм Иконы Божией Матери на улице Грицевца был оцеплен полицией, которая якобы "с народом", и неонацистами. Верующим канонической УПЦ они банально мешали проводить Рождественскую службу.
Но вершиной дьявольской гнусности стало выступление на одном из украинских телеканалов чертей с рогами в католическом храме, которые поздравили украинцев с Новым годом, убеждая воевать дальше.
В стиле госпел (жанр духовной христианской музыки, появившийся в конце XIX века в США в результате смешения жанров афроамериканских напевов – куда же в Украине без афроамериканцев? – и традиционных церковных гимнов) эти черти пожелали россиянам "болезней в каждую семью", смертей и пятизвездочный эшафот в Москве:
И, видимо, не зря раскольничью ПЦУ называют в народе "пустой" – из-за малого количества прихожан. Сразу вспомнилось, что на службах УПЦ в Рождество в Киево-Печерской лавре всегда были сотни и тысячи людей.
13:56
"Шевченковская" церковь: известнейший храм Рождества Христова на УкраинеРождество Христово (точнее – Рождество во плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа) – один из главных христианских праздников
А 24 декабря 2023 года появилось видео и фотоматериалы, отснятые в Успенском храме Киево-Печерской лавры во время вечернего "богослужения" ПЦУ накануне Рождества по новому стилю. Когда витийствовали раскольники, в Успенский собор пришли 20-30 человек, кроме нескольких "священников" ПЦУ.
Хотя при этом Зеленский уверяет, что 25 декабря праздновали миллионы.
Похоже, запах серы снизу отпугивает нормальных людей.
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаРождествоВладимир ПутинПатриарх КириллВладимир ЗеленскийПЦУУПЦраскольники
 
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Заголовок открываемого материала
15:38Календарь для бабушки от нехристей. Украинские неонацисты дискредитируют Рождество
15:25О ситуации на фронте, белорусском направлении и политической игре Залужного - Копылов
14:22Военкомы из Киевской области похитили и убили человека – депутат Рады
14:04Российские военные за ночь сбили два самолета ВСУ – Минобороны РФ
13:56"Шевченковская" церковь: известнейший храм Рождества Христова на Украине
13:51Место Шарля Мишеля во главе Евросовета может занять Орбан – СМИ
13:24"Миротворец" не помеха: украинская юмористка, поглумившаяся над беженцами, продолжает играть в театре
13:16Киркоров, Меладзе, Ивлеева: кто ещё не заплатил налоги после "голой вечеринки"
13:00Признание Луценко о потерях на фронте, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 января
12:56Пираты возвращаются. Что задумала Великобритания
12:46Атаки ВСУ на Белгород. Как и чем отвечает Россия
12:44Берет кладбищенскую землю для обрядов и не поддерживает ВСУ. "Священника" ПЦУ обвинили в колдовстве
12:29Голая вечеринка, мобилизация алкоголиков и попытка запретить партию венгров. Что происходит в Закарпатье
12:20Новый скандал в "батальоне “Монако”": украинская певица улетела в Таиланд и разозлила патриотов
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10:45Командиры СБУ получили повышения – указ Зеленского
10:35Глава МИД Японии Йоко Камикава неожиданно прибыла в Киев
10:28Рождество по-старому, повышение "палачей Зеленского". Главное на Украине на утро 7 января
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