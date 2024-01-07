https://ukraina.ru/20240107/1052574905.html

Календарь для бабушки от нехристей. Украинские неонацисты дискредитируют Рождество

Календарь для бабушки от нехристей. Украинские неонацисты дискредитируют Рождество - 07.01.2024 Украина.ру

Календарь для бабушки от нехристей. Украинские неонацисты дискредитируют Рождество

К контрастным новостям из Украины и России все привыкли. Но неонацисты президента Владимира Зеленского не устают удивлять. Они опускаются уже не на дно, а в ад. И уже стучат копытцами по "нэньке"

2024-01-07T15:38

2024-01-07T15:38

2024-01-07T15:38

эксклюзив

россия

украина

рождество

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владимир зеленский

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упц

раскольники

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И вот вам контраст. На Рождество Христово в России молились во всех церквях и храмах. Отменили службы только в Белгороде – из-за возможных украинских ракетных ударов.Но в ночь с 6 на 7 января 2024 года, в праздник Рождества, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве череду рождественских богослужений ― великое повечерие, утреню и Божественную литургию святителя Василия Великого.В своем поздравлении Патриарх пожелал, "чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества, чтобы мы делились друг с другом этим немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви, творя добрые дела, утешая и поддерживая тех, кто нуждается в нашей помощи и участии, а значит, наполняя жизнь непреходящим смыслом, радостью, счастьем и миром".А перед этим патриарх Кирилл дал интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, которое вышло в эфир на телеканале "Россия-1". Патриарх призвал к прощению всех раскаивающихся и раскаявшихся:"Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть".А президент России Владимир Путин в канун Рождества встретился в своей подмосковной резиденции с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения СВО.И сказал: "Наша встреча была ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории РФ, чтобы было ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги любого уровня власти, управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые могут по необходимости поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна. Хочу вас еще раз заверить, что мы всегда будем рядом с вами".Писать же в день, когда наступило Рождество Христово, о том, что происходило в Украине, не хочется. Но, увы, нужно, потому что в современной неонацистской Украине Зеленскогодобрались своими окровавленными передними конечностями, на которых дьявольских копытец не видно, и до него.Зеленский уже официально отменил каноническое празднование православного Рождества, поздравив с ним верующих 25 декабря ушедшего прошлого года.По католическому и униатскому обряду, как ему и заказали кураторы "нового украинского духа" на Западе, занимающиеся даже не убийством православия, а полной дехристианизацией неоколонии в центре Европы.В Украине и до этого тоже официально перечеркнули православное Рождество 7 января. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) поспешили вместе с Зеленским отметить Рождество по новоюлианскому календарю 25 декабря.Вопрос перехода на новоюлианский календарь в ПЦУ был решен в июне, а 28 июля Зеленский подписал закон о переносе Рождества на 25 декабря.Как написал, например, телеграм-канал "Другая Украина", Украина является полем чудовищного социального эксперимента Запада над славянской цивилизацией.В то время, когда представители среднего и старшего поколения массово уничтожаются на фронтах, тех, кто приходит им на смену, отрывают от духовных и нравственных корней – в первую очередь от православия.Западу в Украине реально нужна территория, не только очищенная от большинства людей, но и остающаяся прислуга – полностью бездуховная, ориентированная на "цивилизованные ценности".Захват и поругание Лавры и других храмов и церквей, насильственные изменения в церковном календаре, насмешки над верой – всё это выверенные шаги западной стратегии по разрушению православия на Украине. Цели, которую поставили еще поляки с подачи католического Ватикана перед Унией 1569 года, не достигли, но и не отменили.Ведь еще дальше пошли прихвостни Зеленского, сидящие на грантах и подачках за духовное оскопление сограждан и земляков. К новому году был выпущен отрывной календарь, посвященный в том числе и праздничным датам.Новые праздники предлагается запоминать, а потом отрывать и выбрасывать. И именно молодым украинцам предлагает таким образом просвещать своих стариков, начиная с бабушек и дедушек.Точно так же, как первые кураторы избирательных кампаний в Украине предлагали бороться с участием в выборах старшего поколения, которое могло проголосовать "не так" – то есть за коммунистов или прочих неугодных Западу политиков, считающихся, например, пророссийскими."Спаси страну — забери у (спрячь) бабушки паспорт", – такой лозунг был завезен в Украину из Польши и Белоруссии и стал почти официальным после госпереворота 2014 года.Авторство этой фразы приписывают современной белорусской поэтессе Марии Мартысевич. Лозунг был активно использован в 2010 году на выборах президента Белоруссии – Запад традиционно и давно боится и ненавидит Александра Лукашенко.И пользуется, надо отметить, взаимностью, только чувство юмора у "Бацьки" – все же больше.А вот как верещали на эту тему российские либералы:"Я категорически против того, чтобы наши бабушки стройными шеренгами ходили на выборы и выбирали свое прошлое. Я категорически против, чтобы в моей стране решающую роль играло поколение, которое прожило в советском аквариуме с почасовым кормом.Я не хочу, чтобы только за счет своего арифметического большинства мое будущее сводило на нет старшее советское поколение, которое приучено к безграничному терпению и угрюмому молчанию. Я не хочу, чтобы бывшие советские люди, которые не бывают дальше своего областного центра, тянули нас в бездну собственных воспоминаний.Забери у бабушки паспорт! Люби старших, уважай их — но не подпускай их к принятию решений, судьбоносных для твоей, а не их жизни".Украинские неонацисты в этом году пошли по тому же пути, открывая календарь призывом подарить его бабушке:А потом и приучить ее в июне праздновать день "святой Джавелины", которая, кстати, не очень помогла украинцам на фронтах спецвоенной операции (СВО). Но шеф сказал фюреру украинского народа, его кураторы сказали "Vorwärts!" (Вперед!) – и недоношенный "зеленюгенд" ответил "Jawohl!" (Так точно!)":В календаре этом прямо записано: "7 января – не Рождество". И с изрядной порцией дежурной русофобии. Суть понятна: обесценить и опорочить христианство, особенно православие, являющееся историческим выбором украинского народа на протяжении нескольких веков.А это особо ненавистно Западу.Нет, каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) чествует Рождество 6-7 января, как и положено было в Украине веками. Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий, предстоятель УПЦ, проводит рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре.В храме Агапита Печерского он возглавил всенощное бдение в канун Рождества Христова. Сегодня утром митрополит Онуфрий провел в этом же храме литургию. И, несмотря на возможные репрессии, на службу пришло много прихожан УПЦ.Констатируют очередной провал попыток украинской нечисти извратить каноническое православие и соцсетях. Перенос Рождества не увенчался успехом: в ночь на 7 января 2024 года запрос "С Рождеством" стал самым частым в украинском сегменте.При этом в выборке нет ни одного запроса, связанного с Крещением, которое Зеленский тоже перенес с 19 на 6 января.И в то же время в Украине, в Харькове, храм Иконы Божией Матери на улице Грицевца был оцеплен полицией, которая якобы "с народом", и неонацистами. Верующим канонической УПЦ они банально мешали проводить Рождественскую службу.Но вершиной дьявольской гнусности стало выступление на одном из украинских телеканалов чертей с рогами в католическом храме, которые поздравили украинцев с Новым годом, убеждая воевать дальше.В стиле госпел (жанр духовной христианской музыки, появившийся в конце XIX века в США в результате смешения жанров афроамериканских напевов – куда же в Украине без афроамериканцев? – и традиционных церковных гимнов) эти черти пожелали россиянам "болезней в каждую семью", смертей и пятизвездочный эшафот в Москве:И, видимо, не зря раскольничью ПЦУ называют в народе "пустой" – из-за малого количества прихожан. Сразу вспомнилось, что на службах УПЦ в Рождество в Киево-Печерской лавре всегда были сотни и тысячи людей.А 24 декабря 2023 года появилось видео и фотоматериалы, отснятые в Успенском храме Киево-Печерской лавры во время вечернего "богослужения" ПЦУ накануне Рождества по новому стилю. Когда витийствовали раскольники, в Успенский собор пришли 20-30 человек, кроме нескольких "священников" ПЦУ.Хотя при этом Зеленский уверяет, что 25 декабря праздновали миллионы.Похоже, запах серы снизу отпугивает нормальных людей.

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