О ситуации на фронте, белорусском направлении и политической игре Залужного - Копылов
Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал какие методы ведения боя и какая военная техника актуальны и применимы на фронте спустя сто с лишним лет:
28:00 - Методы выхода из позиционного тупика;
04:00 - Артиллерия в годы Первой мировой войны и сейчас;
08:28 - Почему сейчас не применяется крупнокалиберная артиллерия?
10:41 - Развитие современных технологий: мифы и прорывы;
14:13 - Актуальность ведения танкового боя;
16:42 - О ситуации на фронте;
19:04 - О заявлении Валерия Залужного про сдачу Авдеевки;
20:40 - Сроки обрушения украинского фронта;
22:55 - Необходимо ли открывать белорусское направление?
25:26 - О необходимости накапливания военной силы.
28:00 - Методы выхода из позиционного тупика;
04:00 - Артиллерия в годы Первой мировой войны и сейчас;
08:28 - Почему сейчас не применяется крупнокалиберная артиллерия?
10:41 - Развитие современных технологий: мифы и прорывы;
14:13 - Актуальность ведения танкового боя;
16:42 - О ситуации на фронте;
19:04 - О заявлении Валерия Залужного про сдачу Авдеевки;
20:40 - Сроки обрушения украинского фронта;
22:55 - Необходимо ли открывать белорусское направление?
25:26 - О необходимости накапливания военной силы.