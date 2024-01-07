https://ukraina.ru/20240107/1052573751.html

О ситуации на фронте, белорусском направлении и политической игре Залужного - Копылов

О ситуации на фронте, белорусском направлении и политической игре Залужного - Копылов - 07.01.2024 Украина.ру

О ситуации на фронте, белорусском направлении и политической игре Залужного - Копылов

Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал какие методы ведения боя и какая военная техника актуальны и применимы... Украина.ру, 07.01.2024

2024-01-07T15:25

2024-01-07T15:25

2024-01-07T15:25

видео

украина

сво

спецоперация

первая мировая война

валерий залужный

танки

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Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал какие методы ведения боя и какая военная техника актуальны и применимы на фронте спустя сто с лишним лет: 28:00 - Методы выхода из позиционного тупика; 04:00 - Артиллерия в годы Первой мировой войны и сейчас; 08:28 - Почему сейчас не применяется крупнокалиберная артиллерия? 10:41 - Развитие современных технологий: мифы и прорывы; 14:13 - Актуальность ведения танкового боя; 16:42 - О ситуации на фронте; 19:04 - О заявлении Валерия Залужного про сдачу Авдеевки; 20:40 - Сроки обрушения украинского фронта; 22:55 - Необходимо ли открывать белорусское направление? 25:26 - О необходимости накапливания военной силы.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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