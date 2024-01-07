Военкомы из Киевской области похитили и убили человека – депутат Рады

"Не достучаться до них!" В Верховной Раде настаивают на перепроверке всех украинских мужчин

Все мужчины, граждане Украины, должны повторно пройти проверку в территориальных центрах комплектования (ТЦК – военкоматах), пишут украинские СМИ, цитируя члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадима Ивченко