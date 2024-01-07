Военкомы из Киевской области похитили и убили человека – депутат Рады - 07.01.2024 Украина.ру
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Военкомы из Киевской области похитили и убили человека – депутат Рады
Военкомы из Киевской области похитили и убили человека – депутат Рады - 07.01.2024 Украина.ру
Военкомы из Киевской области похитили и убили человека – депутат Рады
Сотрудники территориального центра комплектации (ТЦК – военкомата) похитили молодого человека в Белой Церкви Киевской области, после чего он умер от побоев. Об этом 7 января сообщает депутат Верховной Рады Евгений Шевченко
2024-01-07T14:22
2024-01-07T14:22
новости
мобилизация
военком
киевская область
верховная рада
белая церковь
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"Местные жители утверждают, что в городе Белая Церковь работники ТЦК поймали одного парня и увезли. А потом он скончался в больнице от побоев. Делом занимается местное управление СБУ", - написал он в своем телеграм-канале "Україна Євгенія Шевченка".По мнению депутата, дело пытаются "замять", происшествие – скрыть. На это указывает и отсутствие публикаций в СМИ или соцсетях.Никаких официальных подтверждений информации Шевченко не было.Ранее депутат заявлял, что в законопроекте о мобилизации "прослеживается красной нитью месть для тех, кто не хочет воевать"."По мне, это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол. Но эти же собаки станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект", - также утверждал он.
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новости, мобилизация, военком, киевская область, верховная рада, белая церковь
Новости, мобилизация, военком, Киевская область, Верховная Рада, Белая Церковь

Военкомы из Киевской области похитили и убили человека – депутат Рады

14:22 07.01.2024
 
© president.gov.byЕвгений Шевченко
Евгений Шевченко
© president.gov.by
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Сотрудники территориального центра комплектации (ТЦК – военкомата) похитили молодого человека в Белой Церкви Киевской области, после чего он умер от побоев. Об этом 7 января сообщает депутат Верховной Рады Евгений Шевченко
"Местные жители утверждают, что в городе Белая Церковь работники ТЦК поймали одного парня и увезли. А потом он скончался в больнице от побоев. Делом занимается местное управление СБУ", - написал он в своем телеграм-канале "Україна Євгенія Шевченка".
По мнению депутата, дело пытаются "замять", происшествие – скрыть. На это указывает и отсутствие публикаций в СМИ или соцсетях.
Никаких официальных подтверждений информации Шевченко не было.
Ранее депутат заявлял, что в законопроекте о мобилизации "прослеживается красной нитью месть для тех, кто не хочет воевать".
"По мне, это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол. Но эти же собаки станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект", - также утверждал он.
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
12:13
"Не достучаться до них!" В Верховной Раде настаивают на перепроверке всех украинских мужчинВсе мужчины, граждане Украины, должны повторно пройти проверку в территориальных центрах комплектования (ТЦК – военкоматах), пишут украинские СМИ, цитируя члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадима Ивченко
 
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