https://ukraina.ru/20240107/1052573493.html
Военкомы из Киевской области похитили и убили человека – депутат Рады
Военкомы из Киевской области похитили и убили человека – депутат Рады - 07.01.2024 Украина.ру
Военкомы из Киевской области похитили и убили человека – депутат Рады
Сотрудники территориального центра комплектации (ТЦК – военкомата) похитили молодого человека в Белой Церкви Киевской области, после чего он умер от побоев. Об этом 7 января сообщает депутат Верховной Рады Евгений Шевченко
2024-01-07T14:22
2024-01-07T14:22
2024-01-07T14:22
новости
мобилизация
военком
киевская область
верховная рада
белая церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103123/70/1031237039_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_5b58d28ef50d6319c563e20cd67d50b3.jpg
"Местные жители утверждают, что в городе Белая Церковь работники ТЦК поймали одного парня и увезли. А потом он скончался в больнице от побоев. Делом занимается местное управление СБУ", - написал он в своем телеграм-канале "Україна Євгенія Шевченка".По мнению депутата, дело пытаются "замять", происшествие – скрыть. На это указывает и отсутствие публикаций в СМИ или соцсетях.Никаких официальных подтверждений информации Шевченко не было.Ранее депутат заявлял, что в законопроекте о мобилизации "прослеживается красной нитью месть для тех, кто не хочет воевать"."По мне, это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол. Но эти же собаки станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект", - также утверждал он.
https://ukraina.ru/20240107/1052569850.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103123/70/1031237039_496:0:2296:1350_1920x0_80_0_0_dfe338184cd2f6b1f2cdd92f97226332.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, военком, киевская область, верховная рада, белая церковь
Новости, мобилизация, военком, Киевская область, Верховная Рада, Белая Церковь
Военкомы из Киевской области похитили и убили человека – депутат Рады
Сотрудники территориального центра комплектации (ТЦК – военкомата) похитили молодого человека в Белой Церкви Киевской области, после чего он умер от побоев. Об этом 7 января сообщает депутат Верховной Рады Евгений Шевченко
"Местные жители утверждают, что в городе Белая Церковь работники ТЦК поймали одного парня и увезли. А потом он скончался в больнице от побоев. Делом занимается местное управление СБУ", - написал он в своем телеграм-канале "Україна Євгенія Шевченка".
По мнению депутата, дело пытаются "замять", происшествие – скрыть. На это указывает и отсутствие публикаций в СМИ или соцсетях.
Никаких официальных подтверждений информации Шевченко не было.
Ранее депутат заявлял, что в законопроекте о мобилизации "прослеживается красной нитью месть для тех, кто не хочет воевать".
"По мне, это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол. Но эти же собаки станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект", - также утверждал он.