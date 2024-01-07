Российские военные за ночь сбили два самолета ВСУ – Минобороны РФ
Российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) над Днепропетровской областью были сбиты два украинских самолетов, сообщает 7 января Минобороны России
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-25 в районе города Днепропетровск и Су-27 в районе города Кривой Рог Днепропетровской области"
Также были перехвачены 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и 6 противокорабельных ракет "Нептун".
За минувшие сутки уничтожены 38 украинских беспилотника, уточнили в МО.
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