Российские военные за ночь сбили два самолета ВСУ – Минобороны РФ - 07.01.2024 Украина.ру
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Российские военные за ночь сбили два самолета ВСУ – Минобороны РФ
Российские военные за ночь сбили два самолета ВСУ – Минобороны РФ - 07.01.2024 Украина.ру
Российские военные за ночь сбили два самолета ВСУ – Минобороны РФ
Российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) над Днепропетровской областью были сбиты два украинских самолетов, сообщает 7 января Минобороны России
2024-01-07T14:04
2024-01-07T14:04
новости
спецоперация
минобороны рф
пво
самолет
всу
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Также были перехвачены 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и 6 противокорабельных ракет "Нептун".За минувшие сутки уничтожены 38 украинских беспилотника, уточнили в МО.
https://ukraina.ru/20240107/1052567381.html
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новости, спецоперация, минобороны рф, пво, самолет, всу
Новости, Спецоперация, Минобороны РФ, ПВО, самолет, ВСУ

Российские военные за ночь сбили два самолета ВСУ – Минобороны РФ

14:04 07.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / Alex Layzell
- РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© commons.wikimedia.org / Alex Layzell
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Российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) над Днепропетровской областью были сбиты два украинских самолетов, сообщает 7 января Минобороны России
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-25 в районе города Днепропетровск и Су-27 в районе города Кривой Рог Днепропетровской области"
Также были перехвачены 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и 6 противокорабельных ракет "Нептун".
За минувшие сутки уничтожены 38 украинских беспилотника, уточнили в МО.
Военные учения Восток-2018 - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
08:29
"Выбираем из двух зол меньшее": генерал-майор ВВС объяснил, как погасить энергосистему УкраиныЭнергосистема Украины и большие трансформаторные центры были и остаются нашей главной целью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, Заслуженный военный летчик России Владимир Попов
 
НовостиСпецоперацияМинобороны РФПВОсамолетВСУ
 
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