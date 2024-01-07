Российские военные за ночь сбили два самолета ВСУ – Минобороны РФ

"Выбираем из двух зол меньшее": генерал-майор ВВС объяснил, как погасить энергосистему Украины Энергосистема Украины и большие трансформаторные центры были и остаются нашей главной целью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, Заслуженный военный летчик России Владимир Попов