https://ukraina.ru/20240107/1052572574.html

"Миротворец" не помеха: украинская юмористка, поглумившаяся над беженцами, продолжает играть в театре

"Миротворец" не помеха: украинская юмористка, поглумившаяся над беженцами, продолжает играть в театре - 07.01.2024 Украина.ру

"Миротворец" не помеха: украинская юмористка, поглумившаяся над беженцами, продолжает играть в театре

Театр "Черный квадрат" опубликовал афишу гастрольного спектакля во Львове, в котором одну из главных ролей исполнит комедиантка Ирина Гатун, на днях попавшая на "Миротворец". Афиша появилась на портале Gastroli.UA

2024-01-07T13:24

2024-01-07T13:24

2024-01-07T13:24

новости

95 квартал

миротворец

театр

беженцы

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Спектакль "Налево от разлуки, на север от тебя" пройдет 18 января во львовском Дворце железнодорожников "Рокс". Большинство билетов на данный момент распродано."Остросемейная трагикомедия с одним-единственным актом! Представьте себе ситуацию: женщина хочет, мужчина – не очень. Неправдопобно? Тогда уточним, что он женаты восемь лет – и все встанет на свои места. Хотя нет, не все. Потому что теперь нужно разобраться с двумя сакральными вопросами: кто виноват и что теперь делать! История, подсмотренная в одной семье, начинается как бытовая комедия, которая заканчивается […]", - сказано в анонсе постановки.Ирина Гатун, исполняющая в спектакле одну из главных ролей, на днях попала на сайт "Миротворец" за "Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "Публичное надругательство над украинскими гражданами, которые находятся на оккупированных территориях."Вместе с ней там очутился артист шоу "95 квартал" Юрий Великий.Скандал возник вокруг одного из номеров, показанного в новогодней программе "Квартала": переселенка из Скадовска Херсонской области оказывается на Закарпатье, где знакомится и гуляет с местным жителем. Весь номер построен на высмеивании ее попыток перейти на украинский язык.Великий, столкнувшись с волной негатива, записал видео с извинениями, а Гатун. исполнившая роль переселенки, напротив назвала комментаторов "проплаченными тварями".Украинские журналисты уже в день скандала нашли в сети ее фото из Крыма в 2015, 2017 и даже 2021 году, что вызвало очередную волну негодования. Свои соцсети киевлянка Гатун вела на русском языке.Скандал не помешал ей продолжить работу в труппе киевского импровизационного театра "Черный квадрат".

https://ukraina.ru/20240105/1052558342.html

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новости, 95 квартал, миротворец, театр, беженцы