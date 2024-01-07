https://ukraina.ru/20240107/1052572574.html
"Миротворец" не помеха: украинская юмористка, поглумившаяся над беженцами, продолжает играть в театре
"Миротворец" не помеха: украинская юмористка, поглумившаяся над беженцами, продолжает играть в театре - 07.01.2024 Украина.ру
"Миротворец" не помеха: украинская юмористка, поглумившаяся над беженцами, продолжает играть в театре
Театр "Черный квадрат" опубликовал афишу гастрольного спектакля во Львове, в котором одну из главных ролей исполнит комедиантка Ирина Гатун, на днях попавшая на "Миротворец". Афиша появилась на портале Gastroli.UA
2024-01-07T13:24
2024-01-07T13:24
2024-01-07T13:24
новости
95 квартал
миротворец
театр
беженцы
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Спектакль "Налево от разлуки, на север от тебя" пройдет 18 января во львовском Дворце железнодорожников "Рокс". Большинство билетов на данный момент распродано."Остросемейная трагикомедия с одним-единственным актом! Представьте себе ситуацию: женщина хочет, мужчина – не очень. Неправдопобно? Тогда уточним, что он женаты восемь лет – и все встанет на свои места. Хотя нет, не все. Потому что теперь нужно разобраться с двумя сакральными вопросами: кто виноват и что теперь делать! История, подсмотренная в одной семье, начинается как бытовая комедия, которая заканчивается […]", - сказано в анонсе постановки.Ирина Гатун, исполняющая в спектакле одну из главных ролей, на днях попала на сайт "Миротворец" за "Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "Публичное надругательство над украинскими гражданами, которые находятся на оккупированных территориях."Вместе с ней там очутился артист шоу "95 квартал" Юрий Великий.Скандал возник вокруг одного из номеров, показанного в новогодней программе "Квартала": переселенка из Скадовска Херсонской области оказывается на Закарпатье, где знакомится и гуляет с местным жителем. Весь номер построен на высмеивании ее попыток перейти на украинский язык.Великий, столкнувшись с волной негатива, записал видео с извинениями, а Гатун. исполнившая роль переселенки, напротив назвала комментаторов "проплаченными тварями".Украинские журналисты уже в день скандала нашли в сети ее фото из Крыма в 2015, 2017 и даже 2021 году, что вызвало очередную волну негодования. Свои соцсети киевлянка Гатун вела на русском языке.Скандал не помешал ей продолжить работу в труппе киевского импровизационного театра "Черный квадрат".
https://ukraina.ru/20240105/1052558342.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, 95 квартал, миротворец, театр, беженцы
"Миротворец" не помеха: украинская юмористка, поглумившаяся над беженцами, продолжает играть в театре
Театр "Черный квадрат" опубликовал афишу гастрольного спектакля во Львове, в котором одну из главных ролей исполнит комедиантка Ирина Гатун, на днях попавшая на "Миротворец". Афиша появилась на портале Gastroli.UA
Спектакль "Налево от разлуки, на север от тебя" пройдет 18 января во львовском Дворце железнодорожников "Рокс". Большинство билетов на данный момент распродано.
"Остросемейная трагикомедия с одним-единственным актом! Представьте себе ситуацию: женщина хочет, мужчина – не очень. Неправдопобно? Тогда уточним, что он женаты восемь лет – и все встанет на свои места. Хотя нет, не все. Потому что теперь нужно разобраться с двумя сакральными вопросами: кто виноват и что теперь делать! История, подсмотренная в одной семье, начинается как бытовая комедия, которая заканчивается […]", - сказано в анонсе постановки.
Ирина Гатун, исполняющая в спектакле одну из главных ролей, на днях попала на сайт "Миротворец" за "Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "Публичное надругательство над украинскими гражданами, которые находятся на оккупированных территориях."
Вместе с ней там очутился артист шоу "95 квартал" Юрий Великий.
Скандал возник вокруг одного из номеров, показанного в новогодней программе "Квартала": переселенка из Скадовска Херсонской области оказывается на Закарпатье, где знакомится и гуляет с местным жителем. Весь номер построен на высмеивании ее попыток перейти на украинский язык.
Великий, столкнувшись с волной негатива, записал видео с извинениями, а Гатун. исполнившая роль переселенки, напротив назвала комментаторов "проплаченными тварями".
Украинские журналисты уже в день скандала нашли в сети ее фото из Крыма в 2015, 2017 и даже 2021 году, что вызвало очередную волну негодования. Свои соцсети киевлянка Гатун вела на русском языке.
Скандал не помешал ей продолжить работу в труппе киевского импровизационного театра "Черный квадрат".