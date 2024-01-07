Киркоров, Меладзе, Ивлеева: кто ещё не заплатил налоги после "голой вечеринки"
© Настя Ивлеева
© Настя Ивлеева
Обсуждение "голой вечеринки" закончилось, новогодние концерты тоже завершились, начались будни. Но для участников "вечера с Ивлеевой" эти будни оказались намного хуже, чем те дни, когда их одежды и поведение обсуждала вся страна
Пришла налоговая
К Ивлеевой, Киркорову, Лолите, а также ко всем прочим "звёздам", участвовавшим в вечеринке, пришло предложение немедленно, в течение трёх дней, заплатить налоги в бюджет. И к тем, кто не участвовал, тоже пришло.
Выяснилось, что многие из них не платили налоги годами. Суммы – ошеломительные.
137 миллионов налогов должна была заплатить (и заплатила) Анастасия Ивлеева за прошедшие два или три года. В офисах Ивлеевой прошли обыски. Интересовались незадекларированной выручкой от продажи чипсов "Изи пизи", от продажи курсов – например, курса по похудению "Лютый флекс".
В 2021 году Форбс оценивал общие доходы Ивлеевой в 2,7 миллиона долларов за год.
Так вот о чём плакала Ивлеева на камеру, когда просила "дать ей второй шанс"! Это шанс продолжать зарабатывать в России невероятные суммы.
И это самая плохая новость для "звёзд шоу – бизнеса". Потеря денег, контрактов на рекламу, отмена корпоративов и концертов, за которые они получали огромные деньги.
1 января, 14:03Изумруды с носками. Почему в России "отменяют" гостей "голой вечеринки""Звёзды", попавшие на "голую вечеринку" блогера Ивлеевой, оказались в эпицентре предновогоднего скандала. И не только потому, что преступили нормы общественной морали. И не потому, что "случайно" обычное для их тусовки времяпровождение попало в прессу
Общие потери участников вечеринки только из-за прямой отмены их выступлений и рекламы уже подсчитаны дотошными журналистами – это примерно 300 миллионов рублей.
"Травля" – именно так, и никак иначе называют участники вечеринки внезапно выросшую перед ними необходимость уплаты налогов.
Не только деньги
Эта вечеринка стала поводом не к тому, чтобы обсуждать внешний вид и частное поведение наших "звёзд", как об этом пишут и говорят её участники. Нет, это только повод для более серьезных оценок и разговоров.
"Голая вечеринка" катастрофически повлияла на их общественный имидж. И будет иметь гораздо более серьёзные последствия, чем просто призыва заплатить налоги.
"Все извинились, сказали, что не знали куда шли, думали, утренник, пробыли там всего пять часов", – уже пошутил Гарик Харламов о том, как по-детски объясняются с публикой её участники.
Из уважаемых артистов, пусть даже и слегка эпатажных, они превратились в каких-то персонажей из рассказов "дяди Гиляя" про Москву – "Как наши купцы проводят свои бессмысленные дни и ночи в кутежах".
Но надо выбирать что-то одно. Либо ты звезда вечеринки и кутежа, либо – народный артист России.
Но, кстати, единственный народный артист России, который там был, Филипп Киркоров, очень быстро извинился, никого в хейте не обвинял. Исправно и моментально заплатил налоги, без криков – "злые вы, покидаю вас".
Чётко сказал: "зашёл не в ту дверь". Это стало поводом для насмешек и карикатур. Но, все-таки, Киркоров довольно ясно обозначил позицию.
По сравнению с Ивлеевой, налогов у Киркорова немного – 13 миллионов рублей. Это налоги на землю, транспорт и так далее. Не по дроблению бизнеса и сокрытию доходов, как у Анастасии.
Кстати, как бы кто к Киркорову ни относился, он и раньше хорошо понимал, насколько далеко может заходить эпатаж. Характер, правда, взрывной и крайне несдержанный (вспомним "розовую кофточку"). Манера исполнения может кому-то не нравиться. Но не будем забывать: он по образованию и по призванию, всё-таки, – артист музкомедии.
Да, в последние годы его куда-то стало "заносить" – то крест на сцене, то голая вечеринка. Пишут, что он поменял буквально сейчас, в новый год, своего директора. Возможно, что-то изменится в его поведении и творчестве.
И блогеры – тоже
В последние дни 2023 года поспешили уплатить налоги многие, не только певцы и артисты. Хороший тренд уходящего года!
Блогер Александра Митрошина срочно погасила долги перед налоговой: 145 миллионов рублей только налогов! Это продолжение старых-новых скандалов с блогерами-миллионщиками.
А вот Елена Блиновская никак не может заплатить свои сотни миллионов налогов. При этом, находясь под домашним арестом и демонстративно рыдая в судах, так же демонстративно и с размахом отмечает Новый год в своём подмосковном особняке, приглашая к себе именитых гостей.
Никак не поймут, что демонстрация роскоши и "умения жить" вызывает у народа только отторжение. И чем дальше, тем больше.
Как и та самая вечеринка, которую певица Лолита назвала "арт-объектом" и "снятием стресса".
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" Лолита Милявская
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" Лолита Милявская
Ну почему надо снимать стресс именно так? И что такого стрессового перенесла за год Лолита Милявская? На прифронтовой территории вроде не была замечена. И что именно там могло быть представлено как "арт-объект"?
Меладзе, Лолита и другие
Самая интересная история произошла с Валерием Меладзе.
Он поспешил заплатить почти два миллиона рублей налогов. При этом он не только не был на той самой вечеринке, его вообще не было в России.
Меладзе зарабатывает как артист сейчас за рубежом: в Дубае, Казахстане, Европе и США. После того, как бывший гражданин Украины Меладзе где-то в Дубае поддержал лозунг украинских националистов "Слава Украине!", ответив "Героям слава!", вряд ли кто-то его позовёт в Москву на корпоратив.
Но сам Меладзе беспокоится о другом. Ему, его сестре, родителям и трём его дочерям (все бывшие граждане Украины, проживают в Москве) принадлежат дома, квартиры, один торговый центр, многочисленные предприятия, кафе, участки и так далее. Это недвижимость и собственность на сотни миллионов или даже на несколько миллиардов рублей.
Меладзе построил и продал несколько элитных домов в Москве и Подмосковье. Сам он когда-то обмолвился, что у него "17 особняков".
Ещё две пострадавшие от "вечеринки" – по странному совпадению, две бывшие гражданки Украины, Лолита Милявская и Анна Дзюба – Анна Асти, потеряли в новогоднюю ночь десятки миллионов рублей.
С ними разрывают рекламные контракты. Их вычёркивают из телепрограмм, убирают из эфиров. Анну Асти и Лолиту "вырезали" из Песни года.
Но извинений нет, они, кажется, ничего так и не поняли. И рассчитывают на то, что "пошумят и забудут". И продолжится "шум кутежа".
Так что же в итоге?
Наши "селебрити" вернутся? Заплатят налоги и продолжат свою многолетнюю "вечеринку" на сцене?
Конечно! Ещё вернутся и споют, станцуют, проведут корпоративы, запишут свои "популярные" стримы. Ещё всё, или, по крайней мере, что-то будет.
Но пора делать выводы. "Вечеринка" и реакция на неё народа и государства ясно расставила акценты.
Всем блогерам, тик-токерам, рэперам, влогерам, "звездам" и прочим элитариям вместе с рекламщиками и политтехнологами нужно, наконец, определиться.
В феврале будет два года с начала СВО. Нужно ясно сказать: вы с народом и страной или нет?
Оказать поддержку нашим бойцам и их семьям. Даже как-то неудобно об этом говорить.
Но кто из "снимавших стресс" на той вечеринке помогал фронту? Единицы. Кроме Димы Билана, кажется, никто. Киркоров ещё в самом начале посетил госпиталь в Феодосии. И всё.
Конечно, все, кого мы видим на сцене, особенно по пять раз в новогоднюю ночь, – коммерческие проекты. Нет никаких артистов самих по себе. Кроме мегазвёзд, например, Киркорова, который сам является продюсером.
Вся история с голой вечеринкой – это сигнал продюсерам "коммерческих проектов": пора определиться.
Заметьте, никто не запрещает самим артистам петь и самовыражаться. Все стоны про "несвободу" – о чём вы? Пойте, пожалуйста, как Анна Асти пела в караоке, пока не нашла там же мужа-продюсера.
Никаких проблем, пойте, танцуйте, носите изумруды. Но дальше зарабатывать баснословные суммы смогут далеко не все. По крайней мере, госфинансирования не получат. И что тут несправедливого?
"Травля", – всхлипывает бомонд, который пока всего лишь вычеркнули из телепрограмм.