https://ukraina.ru/20240107/1052571932.html

Киркоров, Меладзе, Ивлеева: кто ещё не заплатил налоги после "голой вечеринки"

Киркоров, Меладзе, Ивлеева: кто ещё не заплатил налоги после "голой вечеринки" - 07.01.2024 Украина.ру

Киркоров, Меладзе, Ивлеева: кто ещё не заплатил налоги после "голой вечеринки"

Обсуждение "голой вечеринки" закончилось, новогодние концерты тоже завершились, начались будни. Но для участников "вечера с Ивлеевой" эти будни оказались намного хуже, чем те дни, когда их одежды и поведение обсуждала вся страна

2024-01-07T13:16

2024-01-07T13:16

2024-01-07T13:16

эксклюзив

шоу-бизнес

киркоров

лолита милявская

налоги

меладзе

украина

россия

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Пришла налоговаяК Ивлеевой, Киркорову, Лолите, а также ко всем прочим "звёздам", участвовавшим в вечеринке, пришло предложение немедленно, в течение трёх дней, заплатить налоги в бюджет. И к тем, кто не участвовал, тоже пришло.Выяснилось, что многие из них не платили налоги годами. Суммы – ошеломительные.137 миллионов налогов должна была заплатить (и заплатила) Анастасия Ивлеева за прошедшие два или три года. В офисах Ивлеевой прошли обыски. Интересовались незадекларированной выручкой от продажи чипсов "Изи пизи", от продажи курсов – например, курса по похудению "Лютый флекс".В 2021 году Форбс оценивал общие доходы Ивлеевой в 2,7 миллиона долларов за год.Так вот о чём плакала Ивлеева на камеру, когда просила "дать ей второй шанс"! Это шанс продолжать зарабатывать в России невероятные суммы.И это самая плохая новость для "звёзд шоу – бизнеса". Потеря денег, контрактов на рекламу, отмена корпоративов и концертов, за которые они получали огромные деньги.Общие потери участников вечеринки только из-за прямой отмены их выступлений и рекламы уже подсчитаны дотошными журналистами – это примерно 300 миллионов рублей."Травля" – именно так, и никак иначе называют участники вечеринки внезапно выросшую перед ними необходимость уплаты налогов.Не только деньгиЭта вечеринка стала поводом не к тому, чтобы обсуждать внешний вид и частное поведение наших "звёзд", как об этом пишут и говорят её участники. Нет, это только повод для более серьезных оценок и разговоров."Голая вечеринка" катастрофически повлияла на их общественный имидж. И будет иметь гораздо более серьёзные последствия, чем просто призыва заплатить налоги."Все извинились, сказали, что не знали куда шли, думали, утренник, пробыли там всего пять часов", – уже пошутил Гарик Харламов о том, как по-детски объясняются с публикой её участники.Из уважаемых артистов, пусть даже и слегка эпатажных, они превратились в каких-то персонажей из рассказов "дяди Гиляя" про Москву – "Как наши купцы проводят свои бессмысленные дни и ночи в кутежах".Но надо выбирать что-то одно. Либо ты звезда вечеринки и кутежа, либо – народный артист России.Но, кстати, единственный народный артист России, который там был, Филипп Киркоров, очень быстро извинился, никого в хейте не обвинял. Исправно и моментально заплатил налоги, без криков – "злые вы, покидаю вас".Чётко сказал: "зашёл не в ту дверь". Это стало поводом для насмешек и карикатур. Но, все-таки, Киркоров довольно ясно обозначил позицию.По сравнению с Ивлеевой, налогов у Киркорова немного – 13 миллионов рублей. Это налоги на землю, транспорт и так далее. Не по дроблению бизнеса и сокрытию доходов, как у Анастасии.Кстати, как бы кто к Киркорову ни относился, он и раньше хорошо понимал, насколько далеко может заходить эпатаж. Характер, правда, взрывной и крайне несдержанный (вспомним "розовую кофточку"). Манера исполнения может кому-то не нравиться. Но не будем забывать: он по образованию и по призванию, всё-таки, – артист музкомедии.Да, в последние годы его куда-то стало "заносить" – то крест на сцене, то голая вечеринка. Пишут, что он поменял буквально сейчас, в новый год, своего директора. Возможно, что-то изменится в его поведении и творчестве.И блогеры – тожеВ последние дни 2023 года поспешили уплатить налоги многие, не только певцы и артисты. Хороший тренд уходящего года!Блогер Александра Митрошина срочно погасила долги перед налоговой: 145 миллионов рублей только налогов! Это продолжение старых-новых скандалов с блогерами-миллионщиками.А вот Елена Блиновская никак не может заплатить свои сотни миллионов налогов. При этом, находясь под домашним арестом и демонстративно рыдая в судах, так же демонстративно и с размахом отмечает Новый год в своём подмосковном особняке, приглашая к себе именитых гостей.Никак не поймут, что демонстрация роскоши и "умения жить" вызывает у народа только отторжение. И чем дальше, тем больше.Как и та самая вечеринка, которую певица Лолита назвала "арт-объектом" и "снятием стресса".Ну почему надо снимать стресс именно так? И что такого стрессового перенесла за год Лолита Милявская? На прифронтовой территории вроде не была замечена. И что именно там могло быть представлено как "арт-объект"?Меладзе, Лолита и другиеСамая интересная история произошла с Валерием Меладзе.Он поспешил заплатить почти два миллиона рублей налогов. При этом он не только не был на той самой вечеринке, его вообще не было в России.Меладзе зарабатывает как артист сейчас за рубежом: в Дубае, Казахстане, Европе и США. После того, как бывший гражданин Украины Меладзе где-то в Дубае поддержал лозунг украинских националистов "Слава Украине!", ответив "Героям слава!", вряд ли кто-то его позовёт в Москву на корпоратив.Но сам Меладзе беспокоится о другом. Ему, его сестре, родителям и трём его дочерям (все бывшие граждане Украины, проживают в Москве) принадлежат дома, квартиры, один торговый центр, многочисленные предприятия, кафе, участки и так далее. Это недвижимость и собственность на сотни миллионов или даже на несколько миллиардов рублей.Меладзе построил и продал несколько элитных домов в Москве и Подмосковье. Сам он когда-то обмолвился, что у него "17 особняков".Ещё две пострадавшие от "вечеринки" – по странному совпадению, две бывшие гражданки Украины, Лолита Милявская и Анна Дзюба – Анна Асти, потеряли в новогоднюю ночь десятки миллионов рублей.С ними разрывают рекламные контракты. Их вычёркивают из телепрограмм, убирают из эфиров. Анну Асти и Лолиту "вырезали" из Песни года.Но извинений нет, они, кажется, ничего так и не поняли. И рассчитывают на то, что "пошумят и забудут". И продолжится "шум кутежа".Так что же в итоге?Наши "селебрити" вернутся? Заплатят налоги и продолжат свою многолетнюю "вечеринку" на сцене?Конечно! Ещё вернутся и споют, станцуют, проведут корпоративы, запишут свои "популярные" стримы. Ещё всё, или, по крайней мере, что-то будет.Но пора делать выводы. "Вечеринка" и реакция на неё народа и государства ясно расставила акценты.Всем блогерам, тик-токерам, рэперам, влогерам, "звездам" и прочим элитариям вместе с рекламщиками и политтехнологами нужно, наконец, определиться.В феврале будет два года с начала СВО. Нужно ясно сказать: вы с народом и страной или нет?Оказать поддержку нашим бойцам и их семьям. Даже как-то неудобно об этом говорить.Но кто из "снимавших стресс" на той вечеринке помогал фронту? Единицы. Кроме Димы Билана, кажется, никто. Киркоров ещё в самом начале посетил госпиталь в Феодосии. И всё.Конечно, все, кого мы видим на сцене, особенно по пять раз в новогоднюю ночь, – коммерческие проекты. Нет никаких артистов самих по себе. Кроме мегазвёзд, например, Киркорова, который сам является продюсером.Вся история с голой вечеринкой – это сигнал продюсерам "коммерческих проектов": пора определиться.Заметьте, никто не запрещает самим артистам петь и самовыражаться. Все стоны про "несвободу" – о чём вы? Пойте, пожалуйста, как Анна Асти пела в караоке, пока не нашла там же мужа-продюсера.Никаких проблем, пойте, танцуйте, носите изумруды. Но дальше зарабатывать баснословные суммы смогут далеко не все. По крайней мере, госфинансирования не получат. И что тут несправедливого?"Травля", – всхлипывает бомонд, который пока всего лишь вычеркнули из телепрограмм.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, шоу-бизнес, киркоров, лолита милявская, налоги, меладзе, украина, россия