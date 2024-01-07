https://ukraina.ru/20240107/1052571581.html

Признание Луценко о потерях на фронте, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 января

Признание Луценко о потерях на фронте, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 января - 07.01.2024 Украина.ру

Признание Луценко о потерях на фронте, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 января

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал обнародовать честные данные о потерях. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-01-07T13:00

2024-01-07T13:00

2024-01-07T13:00

эксклюзив

хроники

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Бывший глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что его страна потеряла 500 тыс. человек. Видео с его высказываниями набирает популярность в соцсетях."Нужно честно сказать: 500 тыс. [потерь], о которых сейчас говорят, если поделить на месяц — это 30 тыс. в месяц. И тогда мы приблизительно поймём, что происходит на фронте. [Это] убитыми и тяжело раненными. И нужно чётко людям сказать правду. Я уверен, что украинцы заслужили правду", - подчеркнул Луценко.По его словам, обнародование данных о потерях может помочь мобилизации."Они должны узнать, сколько погибло, и тогда снимутся все дискуссии, нужна ли мобилизация. Это первый шаг. Да, это будет шок. Но, в конце концов, именно такой шок привёл полмиллиона в военкоматы 24 февраля", - указал бывший генпрокурор.По его словам, "другого шага нет"."Ведь единый [теле]марафон слишком долго убаюкивал, что нет никакой угрозы, а против нас воюют "ни на что не способные москали, криворукие и глупые", - критиковал информационную политику страны Луценко.Ранее украинскую информационную политику раскритиковали и военнослужащие ВСУ.Так, перед Новым Годом вышел очередной выпуск шоу "Движ" 3-й ошбр ВСУ. Приглашённые на по сути пресс-конференцию командиры батальонов бригады жёстко высказались по поводу украинских СМИ.В ответ на вопрос о том, почему снаряжение российских военных хуже, чем украинских, командир противотанкового батальона, известный под позывным "Ромаха", посоветовал спрашивавшему "выключить телемарафон", и "далее какая-то реальность будет вливаться в массы".Командир 1-го штурмового батальона бригады Пётр Горбатенко, известный под позывным "Ролло", заявил, что снаряжение россиян получше, чем у украинцев."А я тебе скажу, что российская армия ничем не хуже украинской. Даже лучше: технологически лучше оснащена – раз, больше техники – два. Больше оружия, лучше снаряжение, чем у украинской. С чего вы взяли, что они хуже? Это, знаете, даже унижение какое-то, получается, наше. Типа: "А х**и вы воюете с лохами и ничего не можете сделать?" А потому, что они сильнее. И это объективно. И у них есть и лучшее снаряжение, и лучшие государственные программы по снаряжению и обеспечению армии. И не нужно недооценивать противника. Это очень серьёзный противник. Серьёзнее, чем большинство армий мира. А отношение к ним как к дол****ам и лохам, то это мы получаемся дол****ы и лохи, которые таким, б***ь, проё*****м. Вот в чём правда, так что нужно не х****й заниматься!" - заявил Горбатенко.Его эмоциональное выступление встретили аплодисментами и другие командиры, и зрители, среди которых большинство было военнослужащими.Горбатенко поддержал командир 2-го штурмового батальона 3-й ошбр Дмитрий Кухарчук, известный под позывным "Слип". Он заявил, что "убедиться в [правоте] слов "Ролло", нужно пойти воевать и увидеть это собственными глазами".В то же время, командиры 3-й ошбр выступили против обнародования данных о потерях, т. к. это может деморализовать общество.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 76 ударов."На донецком направлении противник совершил 38 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, ударных БПЛА, на горловском 31 обстрел из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, ударных БПЛА, на ясиноватском 7 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью. Выпущено 232 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём ВСУ оказались районы четырёх населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Буденновский, Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы)."Поступили сведения о гибели 3 гражданских лиц в Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц в Куйбышевском, Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 19 жилых домостроений в Куйбышевском, Петровском, Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки, Ясиноватой, а также 10 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 3 снаряда калибром 152 мм, по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка — в общей сложности 5 снарядом калибром 155 мм и сброшен один ВОП с БПЛА."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 7 января по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Куйбышевский район) - по ул. Шахтерской славы, 13 ранена женщина 1957 года рождения", - сообщило представительство.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 64 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 64 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 26; Песчановка — 7; Казачьи Лагеря — 8; Саги — 5; Алёшки — 10; Новая Маячка — 4; Корсунка — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Крынки, Подстепное, Алёшки, Кардашинка, Новая Збурьевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется."Прибрежные города живут под постоянными обстрелами противника. А это пять городов из семи, находящихся на левобережье Херсонской области: Каховка, Новая Каховка, Таврийск, Алёшки, Голая Пристань", - заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью одному из российских информационных агентств.Губернатор отметил, что наиболее частыми целями для обстрелов являются Алёшки и Новая Каховка.Утром 7 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по этому региону России."В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор – 10 гранатомётных выстрелов, по селу Красный Октябрь – один снаряд из РСЗО, по селу Устинка – 10 артиллерийских снарядов. Также в Красном Хуторе и Наумовке с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству, в Щетиновке – 2 взрывных устройства. В селе Устинка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. После работы ПВО со 2 по 4 января повреждения выявлены в поселке Разумное: выбиты окна в квартире многоквартирного дома, поврежден гараж, посечена кровля в ТЦ", - указывалось в сводке.Кроме того, в Борисовском районе из гранатомёта обстреляли окраину села Богун-Городок – зафиксировано 3 гранатомётных выстрела. Обошлось без последствий.Также в Волоконовском районе по окраине хутора Старый было выпущено 8 миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений не было."В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 6 миномётных снарядов, по окраине села Дроновка – 2 снаряда ствольной артиллерии и 2 миномётных снаряда, по окраине села Мокрая Орловка – 4 миномётных снаряда, по окраине села Новостроевка-Вторая – 29 гранатомётных выстрелов, по селу Козинка – 9 миномётных снарядов, по окраине села Пороз – 3 миномётных снаряда. Также в селе Пороз противник пытался атаковать инфраструктурный объект, сбросив взрывное устройство с БВС. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - сообщал Гладков.Помимо этого в Краснояружском районе под миномётный обстрел попала окраина села Поповка – установлено 3 прилёта. Обошлось без последствий. По окраинам сел Демидовка и Графовка было выпущено по 2 миномётных снаряда, по окраине села Репяховка – 3 артиллерийских снаряда. Никто не пострадал, разрушений не было."В Шебекинском городском округе по поселку Ленинский выпущено 7 миномётных снарядов, по селу Белянка – 5, по селу Терезовка – 2 миномётных снаряда. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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