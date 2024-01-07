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Атаки ВСУ на Белгород. Как и чем отвечает Россия

Атаки ВСУ на Белгород. Как и чем отвечает Россия - 07.01.2024 Украина.ру

Атаки ВСУ на Белгород. Как и чем отвечает Россия

В конце декабря резко обострилась обстановка в белгородском приграничье, включая областной центр – город Белгород

2024-01-07T12:46

2024-01-07T12:46

2024-01-07T12:46

эксклюзив

белгород

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В Минобороны России сообщили, что днём 30 декабря ВСУ нанесли серию неизбирательных ударов по Белгороду. Как отмечают в военном ведомстве, таким образом противник, совершив преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать российскую армию на ответные действия.В Минобороны подчёркивают: подобный удар не останется безнаказанным.Однако стало ли откровением для жителей Белгородчины случившееся? В нашем регионе уже привыкли к диверсионным вылазкам противника.Были и обстрелы сёл региона, фиксировались вторжения диверсионных групп... Однако, с такими массированными ракетными атаками ВСУ Белгород еще не сталкивался.Похоже, что противник уже вошёл во вкус: если раньше ВСУ примерялись, нанося редкие пробные удары, то сейчас решили преподнести "сюрприз во всей красе".По большому счёту, ракетные удары начались еще 29 декабря. "Пробная" атака была, когда они запустили три противорадиолокационные ракеты американского производства "Харм", наши силы ПВО их сбили. Это случилось аккурат после массированной атаки на военные и промышленные объекты города Харькова и Харьковской области.А основные события начались поздно вечером, в 23:00. Тогда была предпринята первая массированная атака из украинской реактивной системы залпового огня "Ольха", выпустили минимум три пакета.ПВО отработала – 13 ракет было сбито сразу. Но были, к сожалению, попадания по городу – и погибшие. Одна из ракет попала в частный сектор, местный житель скончался на месте, четверо было ранено, повреждены были около сорока домов, десятки автомобилей.На следующий день противник совершил ещё более дерзкую и подлую атаку – удар по центру Белгорода. В 15:00: центр города, солнечная погода, детишки гуляют, украшенная на площади ёлка – и был нанесён массированный ракетный удар.Противник использовал кассетные и осколочно-фугасные снаряды. По официальным данным – 25 погибших и свыше ста раненых. К сожалению, список пострадавших растет.В первый день наступившего 2024 года в Белгороде было тихо и пустынно, только редкие прохожие спешили по своим делам. Все места, где были прилёты и пострадали люди, обтянуты красно-белой лентой, везде дежурят сотрудники территориальный самообороны.Автор этих строк лично убедился в том, что представляли собой центральные улицы, площади и жилые кварталы Белгорода. Картина, прямо скажу – удручающая. Разбитые и поврежденные фасады домов, административных зданий, торговых центров и магазинов.Центр города убирали всю ночь с 30 на 31 декабря. По словам властей, в этом участвовали более двух тысяч человек – не только работники "Белгорблагоустройства", но и волонтёры, пришедшие по зову сердца и работавшие всю ночь до утра.Постарались и дорожники: все воронки на проезжей части уже аккуратно закатаны асфальтом.А вот как описывают следы чудовищного террористического акта мои коллеги-журналисты местных изданий:"У ледового катка, который горел 30 декабря, стоит наряд полиции, стекла в нём местами выбиты – других следов ЧП нет. Пожилой мужчина, идущий мимо, сокрушённо говорит: "Страна празднует Новый год, а нам не до праздников – людям головы поотрывало… Я живу неподалёку, слышал взрывы, видел дым, думал, сердце не выдержит".Сотрудник теробороны, имя которого мы по понятным причинам не называем, говорит, что дежурства они несут посменно, начиная с 30 декабря."Надо, чтобы в городе был порядок", – сурово говорит мужчина.Губернатор Вячеслав Гладков в своем видеообращении белгородцам 31 декабря особо благодарил именно самооборону."Половина предприятий, торговых центров, попавших под обстрелы, остались без фасадов, без окон, фактически открытыми на ночь. И ни одного случая вандализма, воровства или грабежа, потому что наша самооборона вышла как один, сотни человек обеспечивают сохранность имуществ торговых точек и граждан", – сказал глава региона.У главного мемориала города "Скорбящая мать" с вечным огнём – цветы и игрушки, принесенные белгородцами в память о погибших. Такой же мемориал – возле универмага "Маяк", где размещено сердце с надписью "Я люблю Белгород".Цветы и на других местах прилётов – на улицах Островского, Парковой, Чумичова, проспекте Славы.В резко обострившейся ситуации важно сохранять спокойствие, не поддаваться панике, потому что расчет противника был именно на эмоциональную составляющую: посеять панику среди жителей Белгородчины, недоверие к властям, тем более в преддверии президентских мартовских выборов.Им этих целей добиться не удалось. Белгородцы – стойкие люди, они все это понимают. Понимают как всю опасность, так и роль, предназначение наших войск, наших доблестных сил ПВО, а также солдат и офицеров, которые в тяжелейших условиях выполняют задачи на поле боя.Надо доверять официальной информации, сохранять спокойствие, бдительность – и верить в наш успех. При этом, безусловно, многие испытали шок, накал страстей бушует в соцсетях. Такая реакция объяснима.Украинская пропаганда разгоняет снятые очевидцами кадры, не скрывая злорадства и предлагая расценивать это как месть за последние удары по объектам украинской армии в Киеве."Белгород, каково оно? Привыкайте к ночному танго", – зубоскалит, к примеру, украинский политолог Юрий Романенко.И это еще самая "невинная" доля сарказма: лавина комментариев с украинской стороны, в том числе официальных лиц, не подлежит никакому трезвому анализу.Откуда такая истерика Киева, почти при гробовом молчании Запада? На мой взгляд, это реакция противника на мощные, точечные удары по военным объектам, расположенным в разных регионах Украины.Они наносились с воздушных и наземных комплексов ВС РФ в последние дни особенно интенсивно. Идёт плановая работа наших ВКС России, ничего спонтанно не делается.Удары наносятся комбинированные: работает стратегическая и штурмовая авиация, а также наземные системы. И наши беспилотники. Активно работает дальнобойная артиллерия, тяжёлые огнемётные системы.Взять, например, Купянско-Харьковское направление. Мощные взрывы раздавались в нескольких районах Харькова и области: промзона, места скопления техники, склады, узлы обороны, места передислокации частей и подразделений ВСУ.Отдельно стоит отметить ракетный удар по элитной гостинице в Харькове, расположенной в центре города. Именно сюда в первую очередь было направлено много машин скорой помощи.Есть погибшие и раненые. В первую очередь – командиры националистических бригад. Напомню, в совещаниях участвовали инструкторы НАТО, высокопоставленные военные чины из Пентагона и главного управления разведки Украины.Там собрался и иностранный журналистский корпус, которых пускали только по спискам. Там принимались решения, там были совещания. И никогда украинская сторона всей правды не расскажет.Ранее военкоры сообщили о мощном ударе нашими ракетами "Искандер" по гостинице в населённом пункте Мирноград под Авдеевкой. По некоторым данным, "Искандер" "постучался" в отель ровно в тот момент, когда там проходило совещание высокопоставленных офицеров НАТО и ВСУ, в том числе и американских военных.Местные жители рассказывают о двух взрывах. В зданиях выбиты окна, перевёрнуты машины и сорваны кровли с крыши. Очень быстро всю информацию об этих ударах по гостинице прикрыли.Сотрудники СБУ вовсе пригрозили жёсткими мерами всем, кто сольёт хоть один кадр в сеть. Такие меры предосторожности противник предпринимает обычно лишь в одном случае – при попытке скрыть потери.Тем временем, противник предпринял еще несколько ракетных атак на Белгород. Использовал реактивную систему залпового огня "Ольха" собственного производства, чешские установки РСЗО "Вампир" и оперативно-тактические комплексы "Точка-У", состоящие на вооружении украинской армии.Дальность полета этих комплексов – от 30 до 120 километров, в зависимости от модернизации. Используются снаряды как осколочно-фугасные, так и кассетные. Били по площадям. В данном случае объектом поражения стали мирные жители и жилые кварталы города и пригородной агломерации. Там расположены коттеджные поселки и современные многоэтажные дома."Вновь над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.По предварительным данным, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго осколочное ранение голени. Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу №2. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. В городе есть повреждения в жилом секторе.В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей. В Белгородском районе в 1 домовладении повреждена кровля и посечен 1 автомобиль. Информация уточняется", – сообщил в своём телеграм-канале в 00:21, в ночь на 5 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Средства ПВО работают с максимальной нагрузкой, в круглосуточном режиме. В медийном пространстве высказываются многие аналитики, эксперты, военкоры.Убежден, что в такой ситуации необходимо не мешать военным. Только в штабах группировок наших войск досконально знают реальное положение на поле боя и последующие действия наших войск.Можно не сомневаться в одном: наступивший январь станет жарким, несмотря на наступившие морозы.

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