Берет кладбищенскую землю для обрядов и не поддерживает ВСУ. "Священника" ПЦУ обвинили в колдовстве
© pixabayчереп, колдовство, черная магия
© pixabay
Иерея раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) из села Городецкого Черкасской области, Дмитрия Плаксивого, отстранили от служения из-за подозрений в черной магии, сообщил накануне телеканал "Суспільне"
Жители села с обвинением не согласились, написали петицию о возвращении священника на его пост и собрали подписи.
"В заявлении батюшку обвиняют в том, что он якобы занимался проклятиями, ходил на кладбище, брал с могил землю и совершал определенные обряды, манипулирует людьми, употребляет алкоголь и отказался от хождения-щедрования для воинов ВСУ, из-за чего посеял вражду между старостой села, главой хозяйства и главой Паланской общины", - рассказал журналистам местный житель Юрий.
В пресс-службе ПЦУ подтвердили, что на Плаксивого в последнее время поступало много анонимных жалоб из-за подозрений в черной магии и непатриотической позиции.
Под зданием епархии раскольников протестуют местные жители, требуя вернуть иерея.
17 июня 2023, 17:59Православный священник из Мелитополя о России, "ждунах" и ПЦУГоды после 2014 стали настоящим испытанием для русских и русскоязычных, для православных, да и просто для адекватных людей на Украине. Репрессии, нападки на язык, историю и веру. Попытки навязать чуждых героев и чуждые ценности. Несмотря ни на какое давление многие ждали Россию и дождались её, а кто-то всё ещё продолжает ждать.