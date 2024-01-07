https://ukraina.ru/20240107/1052570623.html

Берет кладбищенскую землю для обрядов и не поддерживает ВСУ. "Священника" ПЦУ обвинили в колдовстве

Берет кладбищенскую землю для обрядов и не поддерживает ВСУ. "Священника" ПЦУ обвинили в колдовстве - 07.01.2024 Украина.ру

Берет кладбищенскую землю для обрядов и не поддерживает ВСУ. "Священника" ПЦУ обвинили в колдовстве

Иерея раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) из села Городецкого Черкасской области, Дмитрия Плаксивого, отстранили от служения из-за подозрений в черной магии, сообщил накануне телеканал "Суспільне"

2024-01-07T12:44

2024-01-07T12:44

2024-01-07T12:44

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черкасская область

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Жители села с обвинением не согласились, написали петицию о возвращении священника на его пост и собрали подписи."В заявлении батюшку обвиняют в том, что он якобы занимался проклятиями, ходил на кладбище, брал с могил землю и совершал определенные обряды, манипулирует людьми, употребляет алкоголь и отказался от хождения-щедрования для воинов ВСУ, из-за чего посеял вражду между старостой села, главой хозяйства и главой Паланской общины", - рассказал журналистам местный житель Юрий.В пресс-службе ПЦУ подтвердили, что на Плаксивого в последнее время поступало много анонимных жалоб из-за подозрений в черной магии и непатриотической позиции.Под зданием епархии раскольников протестуют местные жители, требуя вернуть иерея.

https://ukraina.ru/20230617/1047329515.html

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новости, пцу, украина, черкасская область, церковь