Берет кладбищенскую землю для обрядов и не поддерживает ВСУ. "Священника" ПЦУ обвинили в колдовстве - 07.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240107/1052570623.html
Берет кладбищенскую землю для обрядов и не поддерживает ВСУ. "Священника" ПЦУ обвинили в колдовстве
Берет кладбищенскую землю для обрядов и не поддерживает ВСУ. "Священника" ПЦУ обвинили в колдовстве - 07.01.2024 Украина.ру
Берет кладбищенскую землю для обрядов и не поддерживает ВСУ. "Священника" ПЦУ обвинили в колдовстве
Иерея раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) из села Городецкого Черкасской области, Дмитрия Плаксивого, отстранили от служения из-за подозрений в черной магии, сообщил накануне телеканал "Суспільне"
2024-01-07T12:44
2024-01-07T12:44
новости
пцу
украина
черкасская область
церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103221/35/1032213584_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_4b3aec04d10f6c375da5b69fc00a5aaa.jpg
Жители села с обвинением не согласились, написали петицию о возвращении священника на его пост и собрали подписи."В заявлении батюшку обвиняют в том, что он якобы занимался проклятиями, ходил на кладбище, брал с могил землю и совершал определенные обряды, манипулирует людьми, употребляет алкоголь и отказался от хождения-щедрования для воинов ВСУ, из-за чего посеял вражду между старостой села, главой хозяйства и главой Паланской общины", - рассказал журналистам местный житель Юрий.В пресс-службе ПЦУ подтвердили, что на Плаксивого в последнее время поступало много анонимных жалоб из-за подозрений в черной магии и непатриотической позиции.Под зданием епархии раскольников протестуют местные жители, требуя вернуть иерея.
https://ukraina.ru/20230617/1047329515.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103221/35/1032213584_0:0:789:592_1920x0_80_0_0_6828e81a77b546765abc3cbc0cd3481f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, пцу, украина, черкасская область, церковь
Новости, ПЦУ, Украина, Черкасская область, Церковь

Берет кладбищенскую землю для обрядов и не поддерживает ВСУ. "Священника" ПЦУ обвинили в колдовстве

12:44 07.01.2024
 
© pixabayчереп, колдовство, черная магия
череп, колдовство, черная магия
© pixabay
Читать в
Иерея раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) из села Городецкого Черкасской области, Дмитрия Плаксивого, отстранили от служения из-за подозрений в черной магии, сообщил накануне телеканал "Суспільне"
Жители села с обвинением не согласились, написали петицию о возвращении священника на его пост и собрали подписи.
"В заявлении батюшку обвиняют в том, что он якобы занимался проклятиями, ходил на кладбище, брал с могил землю и совершал определенные обряды, манипулирует людьми, употребляет алкоголь и отказался от хождения-щедрования для воинов ВСУ, из-за чего посеял вражду между старостой села, главой хозяйства и главой Паланской общины", - рассказал журналистам местный житель Юрий.
В пресс-службе ПЦУ подтвердили, что на Плаксивого в последнее время поступало много анонимных жалоб из-за подозрений в черной магии и непатриотической позиции.
Под зданием епархии раскольников протестуют местные жители, требуя вернуть иерея.
- РИА Новости, 1920, 17.06.2023
17 июня 2023, 17:59
Православный священник из Мелитополя о России, "ждунах" и ПЦУГоды после 2014 стали настоящим испытанием для русских и русскоязычных, для православных, да и просто для адекватных людей на Украине. Репрессии, нападки на язык, историю и веру. Попытки навязать чуждых героев и чуждые ценности. Несмотря ни на какое давление многие ждали Россию и дождались её, а кто-то всё ещё продолжает ждать.
 
НовостиПЦУУкраинаЧеркасская областьЦерковь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Признание Луценко о потерях на фронте, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 января
12:56Пираты возвращаются. Что задумала Великобритания
12:46Атаки ВСУ на Белгород. Как и чем отвечает Россия
12:44Берет кладбищенскую землю для обрядов и не поддерживает ВСУ. "Священника" ПЦУ обвинили в колдовстве
12:29Голая вечеринка, мобилизация алкоголиков и попытка запретить партию венгров. Что происходит в Закарпатье
12:20Новый скандал в "батальоне “Монако”": украинская певица улетела в Таиланд и разозлила патриотов
12:13"Не достучаться до них!" В Верховной Раде настаивают на перепроверке всех украинских мужчин
11:25В Сочельник ВСУ обстреляли больницу в Донецке, есть пострадавшие
10:52"Мы должны быть готовы к войне!": в Германии заметили дроны, снимающие тренировки бойцов ВСУ
10:45Командиры СБУ получили повышения – указ Зеленского
10:35Глава МИД Японии Йоко Камикава неожиданно прибыла в Киев
10:28Рождество по-старому, повышение "палачей Зеленского". Главное на Украине на утро 7 января
10:24Google не обманешь. Украинцы празднуют православное Рождество, вопреки запретам и раскольникам
08:58Пятая лавра земли Русской: судьба донбасского монастыря как пример воли Господней
08:29"Выбираем из двух зол меньшее": генерал-майор ВВС объяснил, как погасить энергосистему Украины
08:00Военный эксперт рассказал, как "Терминаторы" охотятся на пехоту ВСУ в лесах под Кременной
04:31"Или вы за мир, или идите в армию". Украинские эксперты о том, как может закончиться конфликт
04:11О чём шумят народные витии? Прогноз The Financial Times на 2024 год
20:53Многоликая "Ночь перед Рождеством": как казаки и не только Гоголя экранизировали
20:49Чудо спасения церкви комсомольцами Донбасса
Лента новостейМолния