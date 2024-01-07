Голая вечеринка, мобилизация алкоголиков и попытка запретить партию венгров. Что происходит в Закарпатье - 07.01.2024 Украина.ру
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Голая вечеринка, мобилизация алкоголиков и попытка запретить партию венгров. Что происходит в Закарпатье
Голая вечеринка, мобилизация алкоголиков и попытка запретить партию венгров. Что происходит в Закарпатье - 07.01.2024 Украина.ру
Голая вечеринка, мобилизация алкоголиков и попытка запретить партию венгров. Что происходит в Закарпатье
В украинском Закарпатье, единственном украинском регионе, где нет комендантского часа, в праздничные дни можно заметить толпы туристов на дорогих горнолыжных курортах
2024-01-07T12:29
2024-01-07T12:29
эксклюзив
закарпатье
украина
всу
мобилизация
венгрия
виктор орбан
сбу
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Все они – люди состоятельные, которым можно не опасаться военкомов. Региональные СМИ публикуют кадры недавнего визита пары военкомов на курорт, но ведут они себя там тихо и смирно, появляясь буквально для отчетности.Новогодние праздники в Закарпатье еще раз подчеркнули резкое классовое расслоение украинского общества. Как и в соседней Львовской области, забронированы были преимущественно гостиницы высокого класса, тогда как средний сегмент не бронируется вообще.В связи с этим гостиничный бизнес региона ждут сокращения персонала. Это говорит о том, что небольшая группа людей на Украине продолжает богатеть, тогда как средний класс прекратил существование.В начале января Закарпатье всколыхнул скандал, связанный с "голой вечеринкой" в конференц-зале эко-курорта "Изки". Участниками были киевляне, забронировавшие отель, веселившиеся неглиже в новогоднюю ночь."Организатор – йога "Love Camp". Это туристы, приехавшие в Карпаты на Новогодние праздники. Всего их было 38 человек – с организаторами. От обслуживающего персонала люди отказались и проводили мероприятие сами", – сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.Обычным же жителям региона приходится иметь дело с военкомами, даже если они не совсем в себе.Накануне новогодних праздников в Закарпатье признали виновным в уклонении от мобилизации мужчину, страдающего алкоголизмом. По данным суда, мужчину в январе 2023 года сочли годным к службе в армии, после чего он получил повестку, но не явился, так как был нетрезв.Комиссия признала его годным, хотя у мужчины с 2015 года есть алкогольная зависимость, он состоит на учете у врача-нарколога, а также проходил курс стационарного лечения в психиатрическом отделении."Примерно 19 или 20 января 2023 года, точно не помнит какого дня, работники ТЦК снова забрали его из дома в военкомат, отвели в подвал, чтобы не сбежал, где нанесли телесные повреждения, выбили зубы, после чего отвезли в больницу, где ему зашили раны.В дальнейшем отправили в Ужгород в воинскую часть. Оттуда его вернули в город Хуст", – говорят материалы суда, записанные со слов обвиняемого.Иными словами, воинская часть от него отказалась, но его пытались мобилизовать насильственно несколько раз. Больного человека избивали, выбили зубы, но после этого суд признал его виновным, дав год условно.Этот случай хорошо подчеркивает, каких людей пытаются мобилизовать в ВСУ, хотя, очевидно, что в зоне боевых действий от него не было бы никакого толка, и сам он там долго бы не протянул.Поскольку в Закарпатье еще не было "прилетов", туда постепенно перемещаются украинские предприятия, включая предприятия ВПК. Накануне Нового года стало известно, что американский миллиардер Уоррен Баффет планирует строить в регионе логистический хаб для перевалки украинского зерна мощностью в 30 тысяч тонн.Однако последние недели экономическую статистику региона подпортила блокада границы со стороны Польши и Словакии.Крупнейшие заводы в Закарпатье, производящие комплектующие для европейских автомобильных концернов, вынуждены сокращать производство из-за блокады пунктов пропуска и очередей на границе Украины со странами ЕС.Могут остановиться производственные мощности заводов "Джейбил", "Ядзаки" и Флекс". Там уже вынуждены сокращать рабочие смены, а работники рискуют потерять работу и зарплату.Не прекращает Украина портить отношения и с венграми Закарпатья. В начале января ведущие украинские СМИ снова обвинили правительство Венгрии и венгерские закарпатские СМИ в "антиукраинской деятельности".Правительству Орбана вменяют в вину акцент на защите венгров, а не "западных ценностей". Венгерские СМИ обвиняют также в том, что наряду с западными экспертами, они цитируют и российских политиков. При этом, как отмечает украинское издание "Суспильне", переведенные на венгерский язык украинские материалы, все равно не пользуются популярностью у венгров Закарпатья.Издание "Европейская правда", утверждает, что "основной венгерский антивоенный нарратив говорит о необходимости быстрого достижения мира и прекращения огня". Такая точка зрения считается на Украине "антиукраинской" и "антизападной".В конце декабря также Партия венгров Украины (Ukrajnai Magyar Párt), присутствующая ряде местных советов, обвинила украинские партии "Европейская солидарность" и "Команду Андрея Балоги" в очередной провокации против венгров.Ранее Партия венгров Украины также раскритиковала новую редакцию языкового закона, назвав его "дискриминационным" и "декларативным".Затем закарпатских депутатов-венгров просили обратиться к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с требованием разблокировать помощь Украине от ЕС. Венгры сослались на то, что с таким письмом может обращаться к венгерскому руководству только глава государства или премьер-министр.После такого отказа украинские националисты в местных советах решили обратиться в СБУ с требованием запретить Партию венгров Украины.Даже на примере многонационального Закарпатья видно, как из Украины упорно лепят полностью унитарное государство, где все права сводятся лишь к обязанности погибнуть под Авдеевкой.
https://ukraina.ru/20240105/1052557091.html
https://ukraina.ru/20230628/1047630115.html
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эксклюзив, закарпатье, украина, всу, мобилизация, венгрия, виктор орбан, сбу
Эксклюзив, Закарпатье, Украина, ВСУ, мобилизация, Венгрия, Виктор Орбан, СБУ

Голая вечеринка, мобилизация алкоголиков и попытка запретить партию венгров. Что происходит в Закарпатье

12:29 07.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / Jan PešulaЗакарпатье Ужгород
Закарпатье Ужгород - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© commons.wikimedia.org / Jan Pešula
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В украинском Закарпатье, единственном украинском регионе, где нет комендантского часа, в праздничные дни можно заметить толпы туристов на дорогих горнолыжных курортах
Все они – люди состоятельные, которым можно не опасаться военкомов. Региональные СМИ публикуют кадры недавнего визита пары военкомов на курорт, но ведут они себя там тихо и смирно, появляясь буквально для отчетности.
Новогодние праздники в Закарпатье еще раз подчеркнули резкое классовое расслоение украинского общества. Как и в соседней Львовской области, забронированы были преимущественно гостиницы высокого класса, тогда как средний сегмент не бронируется вообще.
В связи с этим гостиничный бизнес региона ждут сокращения персонала. Это говорит о том, что небольшая группа людей на Украине продолжает богатеть, тогда как средний класс прекратил существование.
В начале января Закарпатье всколыхнул скандал, связанный с "голой вечеринкой" в конференц-зале эко-курорта "Изки". Участниками были киевляне, забронировавшие отель, веселившиеся неглиже в новогоднюю ночь.
"Организатор – йога "Love Camp". Это туристы, приехавшие в Карпаты на Новогодние праздники. Всего их было 38 человек – с организаторами. От обслуживающего персонала люди отказались и проводили мероприятие сами", – сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.
Обычным же жителям региона приходится иметь дело с военкомами, даже если они не совсем в себе.
Киев
5 января, 13:07
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Накануне новогодних праздников в Закарпатье признали виновным в уклонении от мобилизации мужчину, страдающего алкоголизмом. По данным суда, мужчину в январе 2023 года сочли годным к службе в армии, после чего он получил повестку, но не явился, так как был нетрезв.
Комиссия признала его годным, хотя у мужчины с 2015 года есть алкогольная зависимость, он состоит на учете у врача-нарколога, а также проходил курс стационарного лечения в психиатрическом отделении.
"Примерно 19 или 20 января 2023 года, точно не помнит какого дня, работники ТЦК снова забрали его из дома в военкомат, отвели в подвал, чтобы не сбежал, где нанесли телесные повреждения, выбили зубы, после чего отвезли в больницу, где ему зашили раны.
В дальнейшем отправили в Ужгород в воинскую часть. Оттуда его вернули в город Хуст", – говорят материалы суда, записанные со слов обвиняемого.
Иными словами, воинская часть от него отказалась, но его пытались мобилизовать насильственно несколько раз. Больного человека избивали, выбили зубы, но после этого суд признал его виновным, дав год условно.
Этот случай хорошо подчеркивает, каких людей пытаются мобилизовать в ВСУ, хотя, очевидно, что в зоне боевых действий от него не было бы никакого толка, и сам он там долго бы не протянул.
Поскольку в Закарпатье еще не было "прилетов", туда постепенно перемещаются украинские предприятия, включая предприятия ВПК. Накануне Нового года стало известно, что американский миллиардер Уоррен Баффет планирует строить в регионе логистический хаб для перевалки украинского зерна мощностью в 30 тысяч тонн.
Закарпатье Ужгород
28 июня 2023, 17:58История
Закарпатье: сталинский подарок УкраинеЗакарпатье примерно со II века н.э. заселялось славянскими племенами. В политическом отношении оно было ареной борьбы между венгерскими и славянскими государствами. Спор решился в пользу первых в XIV веке. Но по итогам I Мировой войне венгры Закарпатье потеряли в пользу Чехословакии, а возвращение в 1939 году оказалось кратковременным
Однако последние недели экономическую статистику региона подпортила блокада границы со стороны Польши и Словакии.
Крупнейшие заводы в Закарпатье, производящие комплектующие для европейских автомобильных концернов, вынуждены сокращать производство из-за блокады пунктов пропуска и очередей на границе Украины со странами ЕС.
Могут остановиться производственные мощности заводов "Джейбил", "Ядзаки" и Флекс". Там уже вынуждены сокращать рабочие смены, а работники рискуют потерять работу и зарплату.
Не прекращает Украина портить отношения и с венграми Закарпатья. В начале января ведущие украинские СМИ снова обвинили правительство Венгрии и венгерские закарпатские СМИ в "антиукраинской деятельности".
Правительству Орбана вменяют в вину акцент на защите венгров, а не "западных ценностей". Венгерские СМИ обвиняют также в том, что наряду с западными экспертами, они цитируют и российских политиков. При этом, как отмечает украинское издание "Суспильне", переведенные на венгерский язык украинские материалы, все равно не пользуются популярностью у венгров Закарпатья.
Издание "Европейская правда", утверждает, что "основной венгерский антивоенный нарратив говорит о необходимости быстрого достижения мира и прекращения огня". Такая точка зрения считается на Украине "антиукраинской" и "антизападной".
В конце декабря также Партия венгров Украины (Ukrajnai Magyar Párt), присутствующая ряде местных советов, обвинила украинские партии "Европейская солидарность" и "Команду Андрея Балоги" в очередной провокации против венгров.
Ранее Партия венгров Украины также раскритиковала новую редакцию языкового закона, назвав его "дискриминационным" и "декларативным".
Затем закарпатских депутатов-венгров просили обратиться к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с требованием разблокировать помощь Украине от ЕС. Венгры сослались на то, что с таким письмом может обращаться к венгерскому руководству только глава государства или премьер-министр.
Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
25 декабря 2023, 23:53
Вето Венгрии не помешает Украине получить от ЕС €50 млрд – Кулеба Официальные лица Украины уже в который раз заявляют о том, что мнение представителей Венгрии при определении дальнейшей поддержки Киева не имеет никакого веса. В понедельник, 25 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что вето Виктора Орбана не остановит ЕС от выделения Украине 50 миллиардов евро
После такого отказа украинские националисты в местных советах решили обратиться в СБУ с требованием запретить Партию венгров Украины.
Даже на примере многонационального Закарпатья видно, как из Украины упорно лепят полностью унитарное государство, где все права сводятся лишь к обязанности погибнуть под Авдеевкой.
 
ЭксклюзивЗакарпатьеУкраинаВСУмобилизацияВенгрияВиктор ОрбанСБУ
 
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