https://ukraina.ru/20240107/1052570043.html
Новый скандал в "батальоне “Монако”": украинская певица улетела в Таиланд и разозлила патриотов
Новый скандал в "батальоне “Монако”": украинская певица улетела в Таиланд и разозлила патриотов - 07.01.2024 Украина.ру
Новый скандал в "батальоне “Монако”": украинская певица улетела в Таиланд и разозлила патриотов
Украинская певица Злата Огневич опубликовала фото из отпуска, сделанные в Бангкоке, и вызвала негодование патриотов, пишет издание "Униан.Lite"
2024-01-07T12:20
2024-01-07T12:20
2024-01-07T12:20
новости
певица
украина
таиланд
монако
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103170/75/1031707584_0:45:1080:653_1920x0_80_0_0_c1ccb853eca6df427ada55c7aaf65964.jpg
Комментарии под фото певицы и сообщения в соцсетях, в основном, от разозлившихся сограждан."Нам тут под ракетными обстрелами будет очень приятно смотреть на ваши фотографии с пляжа, океана, еды, конечно…""Я знаю по собственному опыту, что такое ракетные обстрелы. Знаю, что такое, когда слышно сирены, даже когда их нет. Знаю, что такое ПТСР, бессонница, отсутствие аппетита и сосед-психопат с безграничной властью и финансовыми ресурсами. Но я считаю, что имею право на отпуск. И мои друзья тоже, именно благодаря им это стало возможным. Так что планы на две недели: набраться сил, вдохновения и солнца", - ответила певица на гневные комментарии.
https://ukraina.ru/20240105/1052558342.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103170/75/1031707584_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_6febdd83a837ff82d6cc1cea82898c55.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, певица, украина, таиланд, монако
Новый скандал в "батальоне “Монако”": украинская певица улетела в Таиланд и разозлила патриотов
Украинская певица Злата Огневич опубликовала фото из отпуска, сделанные в Бангкоке, и вызвала негодование патриотов, пишет издание "Униан.Lite"
Комментарии под фото певицы и сообщения в соцсетях, в основном, от разозлившихся сограждан.
"Была бы лучше в Украине, когда здесь был [неприятности]. Казачка, блин!"
"Нам тут под ракетными обстрелами будет очень приятно смотреть на ваши фотографии с пляжа, океана, еды, конечно…"
"Я знаю по собственному опыту, что такое ракетные обстрелы. Знаю, что такое, когда слышно сирены, даже когда их нет. Знаю, что такое ПТСР, бессонница, отсутствие аппетита и сосед-психопат с безграничной властью и финансовыми ресурсами. Но я считаю, что имею право на отпуск. И мои друзья тоже, именно благодаря им это стало возможным. Так что планы на две недели: набраться сил, вдохновения и солнца", - ответила певица на гневные комментарии.