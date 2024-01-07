https://ukraina.ru/20240107/1052570043.html

Новый скандал в "батальоне “Монако”": украинская певица улетела в Таиланд и разозлила патриотов

Новый скандал в "батальоне “Монако”": украинская певица улетела в Таиланд и разозлила патриотов - 07.01.2024 Украина.ру

Новый скандал в "батальоне “Монако”": украинская певица улетела в Таиланд и разозлила патриотов

Украинская певица Злата Огневич опубликовала фото из отпуска, сделанные в Бангкоке, и вызвала негодование патриотов, пишет издание "Униан.Lite"

2024-01-07T12:20

2024-01-07T12:20

2024-01-07T12:20

новости

певица

украина

таиланд

монако

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103170/75/1031707584_0:45:1080:653_1920x0_80_0_0_c1ccb853eca6df427ada55c7aaf65964.jpg

Комментарии под фото певицы и сообщения в соцсетях, в основном, от разозлившихся сограждан."Нам тут под ракетными обстрелами будет очень приятно смотреть на ваши фотографии с пляжа, океана, еды, конечно…""Я знаю по собственному опыту, что такое ракетные обстрелы. Знаю, что такое, когда слышно сирены, даже когда их нет. Знаю, что такое ПТСР, бессонница, отсутствие аппетита и сосед-психопат с безграничной властью и финансовыми ресурсами. Но я считаю, что имею право на отпуск. И мои друзья тоже, именно благодаря им это стало возможным. Так что планы на две недели: набраться сил, вдохновения и солнца", - ответила певица на гневные комментарии.

https://ukraina.ru/20240105/1052558342.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, певица, украина, таиланд, монако