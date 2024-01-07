Новый скандал в "батальоне “Монако”": украинская певица улетела в Таиланд и разозлила патриотов - 07.01.2024 Украина.ру
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Новый скандал в "батальоне “Монако”": украинская певица улетела в Таиланд и разозлила патриотов
Новый скандал в "батальоне “Монако”": украинская певица улетела в Таиланд и разозлила патриотов - 07.01.2024 Украина.ру
Новый скандал в "батальоне “Монако”": украинская певица улетела в Таиланд и разозлила патриотов
Украинская певица Злата Огневич опубликовала фото из отпуска, сделанные в Бангкоке, и вызвала негодование патриотов, пишет издание "Униан.Lite"
2024-01-07T12:20
2024-01-07T12:20
новости
певица
украина
таиланд
монако
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Комментарии под фото певицы и сообщения в соцсетях, в основном, от разозлившихся сограждан."Нам тут под ракетными обстрелами будет очень приятно смотреть на ваши фотографии с пляжа, океана, еды, конечно…""Я знаю по собственному опыту, что такое ракетные обстрелы. Знаю, что такое, когда слышно сирены, даже когда их нет. Знаю, что такое ПТСР, бессонница, отсутствие аппетита и сосед-психопат с безграничной властью и финансовыми ресурсами. Но я считаю, что имею право на отпуск. И мои друзья тоже, именно благодаря им это стало возможным. Так что планы на две недели: набраться сил, вдохновения и солнца", - ответила певица на гневные комментарии.
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новости, певица, украина, таиланд, монако
Новости, певица, Украина, Таиланд, Монако

Новый скандал в "батальоне “Монако”": украинская певица улетела в Таиланд и разозлила патриотов

12:20 07.01.2024
 
© Злата Огневич/ИнстаграмЗлата Огневич
Злата Огневич
© Злата Огневич/Инстаграм
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Украинская певица Злата Огневич опубликовала фото из отпуска, сделанные в Бангкоке, и вызвала негодование патриотов, пишет издание "Униан.Lite"
Комментарии под фото певицы и сообщения в соцсетях, в основном, от разозлившихся сограждан.
"Была бы лучше в Украине, когда здесь был [неприятности]. Казачка, блин!"
"Нам тут под ракетными обстрелами будет очень приятно смотреть на ваши фотографии с пляжа, океана, еды, конечно…"
"Я знаю по собственному опыту, что такое ракетные обстрелы. Знаю, что такое, когда слышно сирены, даже когда их нет. Знаю, что такое ПТСР, бессонница, отсутствие аппетита и сосед-психопат с безграничной властью и финансовыми ресурсами. Но я считаю, что имею право на отпуск. И мои друзья тоже, именно благодаря им это стало возможным. Так что планы на две недели: набраться сил, вдохновения и солнца", - ответила певица на гневные комментарии.
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