"Не достучаться до них!" В Верховной Раде настаивают на перепроверке всех украинских мужчин - 07.01.2024 Украина.ру
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"Не достучаться до них!" В Верховной Раде настаивают на перепроверке всех украинских мужчин
"Не достучаться до них!" В Верховной Раде настаивают на перепроверке всех украинских мужчин - 07.01.2024 Украина.ру
"Не достучаться до них!" В Верховной Раде настаивают на перепроверке всех украинских мужчин
Все мужчины, граждане Украины, должны повторно пройти проверку в территориальных центрах комплектования (ТЦК – военкоматах), пишут украинские СМИ, цитируя члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадима Ивченко
2024-01-07T12:13
2024-01-07T12:13
новости
мобилизация
украина
военкомат
верховная рада
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Уехавших за границу это также касается, подчеркнул он. "Выехавших всеми правдами и неправдами", сформулировал Ивченко."Такие решения не популярны среди населения, но по-другому не достучаться до военнообязанных мужчин. Миллионы из них скрываются от воинского учета, но нужно всем напомнить, что мы ведем войну против сильного врага, поэтому каждый мужчин должен рано или поздно быть готовым встать на защиту своей Родины, если это будет нужно", - сказал чиновник.Видео с речью Ивченко попало в интернет. Среди цитат, которые нельзя привести с точки зрения журналистской этики, он утверждает, что "в армии у украинцев будет больше шансов выжить, чем у откосивших".
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новости, мобилизация, украина, военкомат, верховная рада
Новости, мобилизация, Украина, военкомат, Верховная Рада

"Не достучаться до них!" В Верховной Раде настаивают на перепроверке всех украинских мужчин

12:13 07.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
Читать в
Все мужчины, граждане Украины, должны повторно пройти проверку в территориальных центрах комплектования (ТЦК – военкоматах), пишут украинские СМИ, цитируя члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадима Ивченко
Уехавших за границу это также касается, подчеркнул он. "Выехавших всеми правдами и неправдами", сформулировал Ивченко.
"Такие решения не популярны среди населения, но по-другому не достучаться до военнообязанных мужчин. Миллионы из них скрываются от воинского учета, но нужно всем напомнить, что мы ведем войну против сильного врага, поэтому каждый мужчин должен рано или поздно быть готовым встать на защиту своей Родины, если это будет нужно", - сказал чиновник.
Видео с речью Ивченко попало в интернет. Среди цитат, которые нельзя привести с точки зрения журналистской этики, он утверждает, что "в армии у украинцев будет больше шансов выжить, чем у откосивших".
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