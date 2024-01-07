https://ukraina.ru/20240107/1032868165.html

«Шевченковская» церковь: известнейший храм Рождества Христова на Украине

«Шевченковская» церковь: известнейший храм Рождества Христова на Украине - 07.01.2024 Украина.ру

«Шевченковская» церковь: известнейший храм Рождества Христова на Украине

Рождество Христово (точнее – Рождество во плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа) – один из главных христианских праздников. Установлен он в день плотского рождения Христа от Девы Марии. Естественно, в его честь не может не быть названо множество храмов

2024-01-07T16:46

2024-01-07T16:46

2024-01-07T16:46

эксклюзив

рождество

история

история

литература

архитектура

церковь

михаил булгаков

киев

тарас шевченко

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Пожалуй, наиболее известный на Украине храм в честь Рождества Христова — «шевченковская» церковь на Почтовой площади в Киеве.По одной из версий, это одна из старейших церквей Киева, основанная в 1011 году. Впрочем, документ, на котором основывается это предположение, историками считается недостоверным. Так что можно уверенно писать, что первая церковь с этим названием и примерно на этом месте упоминается в источниках в 1543 году (есть упоминания более ранние, но установить местоположение той церкви невозможно). В 1564, 1717 и в 1743 годах её строили по новой (предыдущие, вероятно, сгорели). Последняя церковь была несчастливой — её строили более сорока лет, но в 1804 году она уже пришла в такую ветхость, что грозила завалиться от ветра.В 1805 году деревянную церковь разобрали, а в 1809-11 годах отстроили в камне по проекту первого городского архитектора Андрея Меленского, автора многих культовых и гражданских сооружений. Он, например, построил Никольскую церковь на Аскольдовой могиле, колокольню церкви Спаса на Берестове, Контрактовый дом, памятник Магдебургскому праву.Длительность строительства во многом объяснялась неудачно выбранным местом — новую церковь сдвинули в сторону реки, но при производстве земляных работ выяснилось, что здесь пролегала деревянная труба водопровода XVIII века, вокруг которой возникло заболоченное место. Пришлось отводить воду и насыпать «подушку» из щебня. К тому же у общины было мало средств, и протоиерею о. Михаилу (Луценко) пришлось приложить немалые силы к их сбору — он уговорил пожертвовать часть заработка даже местного нищего! Освятили церковь в 1814 году.Церковь была построена в характерном для Меленского стиле — классическом, с обязательными портиками (они были предусмотрены изначальным проектом, но реально пристроены только в 1825 году и не в ионическом, а в тосканском стиле) и при этом с округлой (восьмигранной) формой основного объёма здания.С северной стороны к храму была пристроена небольшая двухярусная колокольня. В 1837-1841 годах к храму был пристроен тёплый (отопляемый) придел в честь св. Сергия Радонежского.Изначально портик выходил на дорогу к Лавре, а сторона, повёрнутая к горе, была заглублена в склон ниже его уровня. После пожара 1811 года новый Подол бы перепроектирован новым, «квадратно-гнездовым» способом, и тыльный вход оказался обращён к новой Александровской улице (сейчас она разделена на улицы Грушевского, Владимирский Спуск и Сагайдачного), причём он занял часть тротуара (почему это важно, будет рассказано ниже). Бывший же главный вход оказался скрыт застройкой нынешней Почтовой площади (такой же объект есть в Москве — здание Центросоюза работы Ле Корбюзье, повёрнутое центральным входом на Новокировский проспект, который так и не был построен). 6 и 7 мая 1861 года в церкви состоялось прощание киевлян с прахом Тараса Шевченко, который перевозили из Санкт-Петербурга в Канев. При большом скоплении людей молебен служили благочинный приходских церквей Подола о. Пётр (Лебединцев) (основатель журнала «Киевская старина») и настоятель храма Иосиф Желтоножский. Для этого им потребовалось получить разрешение от митрополита Арсения (Москвина) и генерал-губернатора Иллариона Васильчикова. По воспоминаниям Лебединцева «на вопрос: кто покойник? получался ответ: "Мужик, но чин на нём генеральский"».В 1884 году в этой же церкви отпевали Павла Чубинского — автора нынешнего гимна Украины.В 1892 году вдоль церкви, по нынешнему Владимирскому спуску, была проложена первая в Российской империи линия электрического трамвая. Спуск довольно крутой, и лошади просто не справлялись с подъёмом вагонов. Позже остановка трамвая появилась и с другой стороны церкви — пути шли вдоль Днепра. Сто лет спустя неподалёку от церкви был установлен памятник киевскому трамваю.В 2002-3 годах церковь была восстановлена по проекту Юрия Лосицкого и Елены Мирошниченко. Нынешняя церковь представляет собой нечто среднее между изначальным проектом Меленского, восстановленным по эскизам, сделанным на стадии проектирования, и историческим видом, зафиксированным на фотографиях.Например, были воспроизведены предусмотренные проектом люкарны (окна в куполе). Тосканский ордер заменили дорическим, часть внешних украшений, предусмотренных проектом, воспроизведена не была.Естественно, были сделаны новые фрески, но тут произошла «авария»: подготовку выполнили к одному процессу (классическому — по сырой штукатурке), а расписали по другому, более современному.В результате состояние фресок такое, как будто они 300 лет стояли без ремонта. Снаружи появился барельеф Шевченко, а внутри хранится его посмертная маска.Поскольку застройка Почтовой площади перед Речным вокзалом была почти вся снесена ещё в советский период, открывается проход к обоим входам в церковь.Само здание храма расположено почти на том же месте, где оно было ранее, — учитывая существующую дорожную систему, её несколько сдвинули в сторону Подола.Церковь использовалась УПЦ КП, а сейчас перешла к ПЦУ. ***Выше мы указали, что размещение колоннады на части тротуара важно. Почему? А дело вот в чём.В феврале 1919 года мимо церкви бежал от гайдамаков доктор Алексей Турбин, мобилизованный в петлюровскую армию и ставший очевидцем зверского убийства еврея около Николаевского моста. В ранней редакции «Белой гвардии» Михаил Булгаков описывает это так:«У белой церкви с колоннами доктор Турбин вдруг отделился от чёрной ленты и, не чувствуя сердца, на странных негнущихся ногах пошёл в сторону прямо на церковь. Ближе колонны. Ещё ближе… Спину начали жечь как будто тысячи взглядов. Боже, всё заколочено. Нет ни души. Куда бежать? Куда? Вот оно сзади наконец, знакомое страшное:— Стый!Ближе колонны. Сердца нет.— Стый! Сты-ый! Тут доктор Турбин сорвался и кинулся бежать так, что засвистело в лицо.— Тримай! Тримай його!!Раз. Грохнуло. Раз. Грохнуло. Удар. Удар. Удар. Третья колонна. Миг. Четвёртая колонна. Пятая. Тут доктор случайно выиграл жизнь, кинулся в переулок». Колонн, разумеется, было четыре, о чём Булгаков не мог не знать, но не следует всё же забывать о том, что булгаковский Город и исторический Киев — не совсем одно и то же. Писатель любил поднапустить топографического туману… Кстати, сейчас церковь выкрашена в ярко-жёлтый цвет, но на старинных фотографиях видно, что она действительно была белой.Вообще сцена убийства еврея в творчестве Булгакова встречается минимум трижды, а бегство по Сагайдачного описано также в более ранней повести «Необыкновенные приключения доктора»: «Я бежал у церкви с пухлыми белыми колоннами. Мне стреляли вслед. Но не попали».

https://ukraina.ru/20190727/1024423575.html

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2024

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эксклюзив, рождество, история, литература, архитектура, церковь, михаил булгаков, киев, тарас шевченко