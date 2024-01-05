https://ukraina.ru/20240105/1052560900.html

Ходячий труп Зеленский и дезертирство СБУ. Итоги 5 января на Украине

Ходячий труп Зеленский и дезертирство СБУ. Итоги 5 января на Украине - 05.01.2024 Украина.ру

Ходячий труп Зеленский и дезертирство СБУ. Итоги 5 января на Украине

На Украине обсуждают книгу о президенте страны Владимире Зеленском, написанную журналистом Саймоном Шустером

2024-01-05T18:15

2024-01-05T18:15

2024-01-05T18:15

эксклюзив

хроники

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Выдержки из книги Шустера были опубликованы изданием The Telegraph. В книге Шустер вспомнил, как весной 2022 года на 55 день СВО Зеленский спросил у журналиста, когда тот закончит книгу. Шустер ответил, что хочет зафиксировать первый год боевых действий, а затем опубликовать книгу."Вы думаете, что война не закончится через год?" - заявил Зеленский.В книге Шустер пишет, что спецоперация изменила украинского президента - "и совсем не в лучшую сторону".Также Шустер заявил, что Зеленский и его команда позволили журналисту проводить на Банковой много времени в течение первого года СВО."Порой это казалось почти нормальным, несмотря на сирены воздушной тревоги. Мы шутили, пили кофе, но это было также время истощения и страха", – писал Шустер.Он описал быт президента Украины и его соратников в бункере в начале СВО."Самыми тяжёлыми для Зеленского были ночи. Его кровать была едва достаточно широкой, чтобы можно было крутиться и переворачиваться. Жужжание его телефона редко прекращалось. "В первые дни я будил всех, – говорит он. Я не имел права спать, пока не узнавал, какие удары пришлись куда". А уже в 04:50 утра Зеленский спрашивал о новостях. Никто не поддался отчаянию на этом раннем этапе. Но в итоге всем стало тяжело. Еды было немного. Сладости раздавали на встречах, а на общей кухне были мясные консервы с чёрствым хлебом. Один министр рассказывал мне, что выживал несколько дней на шоколаде. Лицо Зеленского стало бледным. Он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Некоторые из его сотрудников забеспокоились. Его помощница по правовым вопросам вспоминает, что он был похож на ходячий труп. "Живой человек не может так выглядеть", – сказала она", - гласил отрывок из книги.Позже жизнь в бункере вошла, по словам Шустера, "в более управляемую рутину". Первая видеоконференция сменилась на 7 часов утра, что давало жителям бункера позавтракать "неизменно яичницей", сотрудникам ОП также давали сосиски, вареники с картофелем, гуляш. Был в бункере и алкоголь."Зеленский и его команда держали запас алкоголя даже после того, как правительство запретило его продажу, и президент время от времени наливал вино помощникам, которые присоединялись к нему за трапезой. Там также были гантели и станок для жима лежа, которые Зеленский имел привычку использовать, часто ночью. Позже поставили стол для настольного тенниса. Мало кто мог его обыграть", – рассказывал Шустер.Иногда Зеленский приглашал сотрудников посмотреть фильм, часто голливудские новинки, а вот советские комедии, по словам Зеленского, "вызывали у него бунт".В начале СВО соратники Зеленского называли его "Володей" и оставались на своих местах, когда он входил в комнате. Но позже они перешли на на обращение "Владимир Александрович".Также журналист обвинил украинского президента в том, что тот неделями преуменьшал риск начала спецоперации и отказывался от советов военного командования укрепить границу.В первое же утро начала СВО, сообщил Шустер, некоторые чиновники упаковали свои вещи и сбежали."Больше всего перебежчиков было в СБУ", - сообщил журналист.Сам же Зеленский якобы отказался покинуть Киев, что ему предложил сделать ряд европейских лидеров. Во время экстренного саммита лидеров ЕС Зеленский заявил по видеосвязи собравшимся, что те, возможно "видят его живым в последний раз", что, по словам Шустера оказало сильное влияние на первых.Также Шустер рассказал, что охрана Зеленского была против поездки Зеленского в занятый ВСУ Херсон."Моя охрана была на 100% против этого. С моей стороны, это немного безрассудно", - рассказал Зеленский журналисту.Примечательно, что Зеленский подозревал, что скоро эйфория проукраинских жителей Херсона пойдёт на спад."Да, у них было два дня эйфории. Скоро они впадут в депрессию", - заявил Зеленский.У граждан Украины "откровения" западного журналиста вызвали смешанные чувства."Саймон Шустер или притворился дураком, или ему отвалили столько, что отказаться он не смог. Выдать такую пафосно-бредовую чушь можно только по двум причинам. Финансовой или психиатрической", - отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Рассказ Шустера противоречит свидетельствам некоторых политиков о том, что угрозы жизни Зеленского не было: украинский президент прекрасно знал о гарантиях безопасности, заявлял в феврале 2023 года бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который был в первые дни СВО с визитом в Москве."Я ему (президенту России Владимиру Путину — Ред.) сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьёте Зеленского?" Он ответил: "Я не убью Зеленского", — заявил экс-премьер Израиля.После беседы с Путиным из автомобиля Беннет позвонил Зеленскому, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина, Зеленский вернулся в офис и снял там видеоролик с обращением к народу и заявлением, что ничего не боится.Также о том, что Зеленскому ничего не угрожало заявил в интервью журналистке Диане Панченко президент Белоруссии Александр Лукашенко."Никакой Зеленский там ничего не отражал. У него войск там фактически не было. У него не было там войск, которые могли бы защитить Киев. А те, которые были, ну, наполовину точно были не его — они не хотели погибать, они видели, что уже всё, армада идёт российская <...> И дни были сочтены. И Путин отвёл эти войска. Как же он (Зеленский — Ред.) защитил? Он что, отвёл эти (российские — Ред.) войска? Нет. Поэтому зря он себе приписывает подвиг, которого не было. Путин отвел эти войска от Киева <...>Да он (Зеленский - Ред.) сидел в погребе в это время, Диан! Зеленский твой сидел в погребе и ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится. Там не было войск для того, чтобы защитить с севера Киев <...> Дальше с Киевом было бы всё закончено. Пусть скажет [спасибо] евреям и католикам, скорее всего, которые гарантировали, если Путин не будет брать Киев, что всё будет нормально. Больше ничего в этом плане не скажу, пусть вам Путин и Зеленский расскажут. Поэтому никто там уже не защищал Киев", - отметил Лукашенко.В то же время, в тексте Шустера есть детали, которые подтверждали некоторые другие источники. Речь о бегстве силовиков.Так, 25 апреля 2023 года в интервью журналистке "Цензор.Нет" Марине Данилюк-Ярмолаевой бывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Роман Червинский рассказал о том, как в начале спецоперации руководство украинских силовых структур бежало из Киева."Это был Наумов (бывший замглавы СБУ — Ред.), это был начальник Службы внешней разведки. Первые два дня его разведчики не знали, что делать. Вы знаете, что в первые два дня офис СВР — парни из Территориальной обороны зашли и взяли себе там оружие, потому, что не было, чем защищать Родину", - отметил он.По словам Червинского, "замки в то время ничего не значили"."Они зашли потому, что разведчики все оказались на Западной Украине, начальник выключил телефон, сказал: "Все переодевайтесь в "гражданку", встретимся. Мы вас найдём". Вот такая была фраза", - отметил Червинский.Он также сообщил, что во Львове оказалось руководство Госбюро расследований и многие из руководства СБУ."ГБР — в погонах парни. Всё руководство оказалось во Львове. СБУ — многие из верхушки переехали туда (во Львов — Ред.), тут (в Киеве — Ред.) остались единицы", - отмечал Червинский.В тот же день суд арестовал бывшего сотрудника ГУР МОУ.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники