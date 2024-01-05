"Не владеет мовой!": жительница Житомира накинулась на глухонемого таксиста - 05.01.2024 Украина.ру
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"Не владеет мовой!": жительница Житомира накинулась на глухонемого таксиста
"Не владеет мовой!": жительница Житомира накинулась на глухонемого таксиста - 05.01.2024 Украина.ру
"Не владеет мовой!": жительница Житомира накинулась на глухонемого таксиста
Пассажирка такси в Житомире пожаловалась на водителя, который "игнорировал" ее замечания о беседе на украинском языке, сообщает украинское издание "СтранаUA"
2024-01-05T16:59
2024-01-05T16:59
новости
языковой скандал
житомир
такси
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Женщина написала в службу поддержки такси, пригрозив обратиться в полицию.Пассажирка потребовала уволить таксиста, но в службе поддержке ей ответили, что в заказе было указано, что приедет водитель "с нарушениями речи и слуха" и он "не говорит ни на каком языке".
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новости, языковой скандал, житомир, такси
Новости, языковой скандал, Житомир, такси

"Не владеет мовой!": жительница Житомира накинулась на глухонемого таксиста

16:59 05.01.2024
 
© depositphotos.comтакси
такси
© depositphotos.com
Читать в
Пассажирка такси в Житомире пожаловалась на водителя, который "игнорировал" ее замечания о беседе на украинском языке, сообщает украинское издание "СтранаUA"
Женщина написала в службу поддержки такси, пригрозив обратиться в полицию.
"Ваш водитель нарушил закон "о языке", то есть отказывался общаться со мной на государственном языке. Я считаю это хамством и преступлением. В ответ на мое возмущение водитель показательно игнорировал меня", - написала она.
Пассажирка потребовала уволить таксиста, но в службе поддержке ей ответили, что в заказе было указано, что приедет водитель "с нарушениями речи и слуха" и он "не говорит ни на каком языке".
15 апреля 2023, 09:15
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Заголовок открываемого материала
18:15Ходячий труп Зеленский и дезертирство СБУ. Итоги 5 января на Украине
16:59"Не владеет мовой!": жительница Житомира накинулась на глухонемого таксиста
16:34Кадыров сделал предложение США по обмену украинских военнопленных
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