"Не владеет мовой!": жительница Житомира накинулась на глухонемого таксиста
© depositphotos.comтакси
© depositphotos.com
Пассажирка такси в Житомире пожаловалась на водителя, который "игнорировал" ее замечания о беседе на украинском языке, сообщает украинское издание "СтранаUA"
Женщина написала в службу поддержки такси, пригрозив обратиться в полицию.
"Ваш водитель нарушил закон "о языке", то есть отказывался общаться со мной на государственном языке. Я считаю это хамством и преступлением. В ответ на мое возмущение водитель показательно игнорировал меня", - написала она.
Пассажирка потребовала уволить таксиста, но в службе поддержке ей ответили, что в заказе было указано, что приедет водитель "с нарушениями речи и слуха" и он "не говорит ни на каком языке".