https://ukraina.ru/20240105/1052560260.html

"Не владеет мовой!": жительница Житомира накинулась на глухонемого таксиста

"Не владеет мовой!": жительница Житомира накинулась на глухонемого таксиста - 05.01.2024 Украина.ру

"Не владеет мовой!": жительница Житомира накинулась на глухонемого таксиста

Пассажирка такси в Житомире пожаловалась на водителя, который "игнорировал" ее замечания о беседе на украинском языке, сообщает украинское издание "СтранаUA"

2024-01-05T16:59

2024-01-05T16:59

2024-01-05T16:59

новости

языковой скандал

житомир

такси

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Женщина написала в службу поддержки такси, пригрозив обратиться в полицию.Пассажирка потребовала уволить таксиста, но в службе поддержке ей ответили, что в заказе было указано, что приедет водитель "с нарушениями речи и слуха" и он "не говорит ни на каком языке".

https://ukraina.ru/20230415/1045357866.html

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, языковой скандал, житомир, такси