Кадыров сделал предложение США по обмену украинских военнопленных - 05.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240105/1052560137.html
Кадыров сделал предложение США по обмену украинских военнопленных
Кадыров сделал предложение США по обмену украинских военнопленных - 05.01.2024 Украина.ру
Кадыров сделал предложение США по обмену украинских военнопленных
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил США снять санкции с его родственников в обмен на украинских пленных, сообщает РИА Новости 5 января
2024-01-05T16:34
2024-01-05T16:34
новости
обмен пленными
кадыров
санкции
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043337442_0:85:3072:1812_1920x0_80_0_0_07f455bd915e40c505669c1ba4ec4f6a.jpg.webp
Список украинских военнослужащих, предложенных на обмен, он передал американскому разведчику Скотту Риттеру во время встречи в Грозном, уточнил корреспондент издания.Во время построения силовых подразделений Чечни он также показал видеообращение пленных украинцев, которые просят "снять абсурдные, ни на что не влияющие санкции против родственников Кадырова, его лошадей, самолёта.""Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список) нашему гостю… если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим", - заявил глава республики.К обмену он предложил 20 человек.
https://ukraina.ru/20231030/1050599136.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/07/1043337442_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3516ad74527a72ff6377fbab2933009a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, обмен пленными, кадыров, санкции, всу
Новости, обмен пленными, Кадыров, санкции, ВСУ

Кадыров сделал предложение США по обмену украинских военнопленных

16:34 05.01.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМероприятия в честь юбилея президента РФ В. Путина в Грозном
Мероприятия в честь юбилея президента РФ В. Путина в Грозном - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил США снять санкции с его родственников в обмен на украинских пленных, сообщает РИА Новости 5 января
Список украинских военнослужащих, предложенных на обмен, он передал американскому разведчику Скотту Риттеру во время встречи в Грозном, уточнил корреспондент издания.
Во время построения силовых подразделений Чечни он также показал видеообращение пленных украинцев, которые просят "снять абсурдные, ни на что не влияющие санкции против родственников Кадырова, его лошадей, самолёта."
"Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список) нашему гостю… если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим", - заявил глава республики.
К обмену он предложил 20 человек.
30 октября 2023, 11:31
Почему те, кто сидит в тюрьмах на Украине, себя оговаривают и как наладить обмен с Россией - ПоляковГлава украинской ассоциации пленных Анатолий Поляков в эфире Украина.ру рассказал о том, как сейчас проходят обмены удерживаемых лиц между Украиной и Россией. Посмотрев запись эфира, вы узнаете:
 
Новостиобмен пленнымиКадыровсанкцииВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15Ходячий труп Зеленский и дезертирство СБУ. Итоги 5 января на Украине
16:59"Не владеет мовой!": жительница Житомира накинулась на глухонемого таксиста
16:34Кадыров сделал предложение США по обмену украинских военнопленных
16:07"Повышенный уровень опасности": террористы ИГ* приезжают в Германию под видом украинских беженцев – СМИ
15:43Комитет Рады по безопасности проголосовал за отставку Безуглой, она назвала голосование "подлостью"
14:31Военный эксперт рассказал о том, как ВС РФ позволяют ВСУ идти в "эмоциональные атаки" на Херсонщине
14:12Отжим не удался. Зачем главный кибербезопасник СБУ дал интервью о "хакерской атаке" на "Киевстар"
14:10Уничтожение националистов и наемников: в Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах первых дней января
13:57Гаубица старенькая, но бьёт точно в цель: артиллерист о подбитой технике и хитростях противника
13:36Артисты "95 Квартала", поглумившиеся над беженцами, оказались на "Миротворце"
13:22"Спокойно. Я — Котовский!" Загадки жизни и смерти "красного Робин Гуда"
13:11Красота по-донецки. Рынок, который построил Сталин
13:07"Декоммунизированное" метро и стеклянные укрытия. Что происходит в Киеве
12:57План "Ж". Главком ВСУ Залужный отправляет на фронт народных депутатов
12:38Убегая от военкомов, одессит забаррикадировался в "Лексусе"
12:23На Львовщине пьяный военный запугивал депутатов ненастоящим оружием
11:59Греция прекратила помощь украинским беженцам
11:43День ДНР на выставке "Россия": розы и возрождение
11:33В Нью-Дели расследуют, откуда на Украине взялись индийские боеприпасы
11:12В Киеве за "спонсирование агрессии" задержан владелец агрохолдинга
Лента новостейМолния