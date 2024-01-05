https://ukraina.ru/20240105/1052560137.html
Кадыров сделал предложение США по обмену украинских военнопленных
Кадыров сделал предложение США по обмену украинских военнопленных - 05.01.2024 Украина.ру
Кадыров сделал предложение США по обмену украинских военнопленных
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил США снять санкции с его родственников в обмен на украинских пленных, сообщает РИА Новости 5 января
2024-01-05T16:34
2024-01-05T16:34
2024-01-05T16:34
новости
обмен пленными
кадыров
санкции
всу
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Список украинских военнослужащих, предложенных на обмен, он передал американскому разведчику Скотту Риттеру во время встречи в Грозном, уточнил корреспондент издания.Во время построения силовых подразделений Чечни он также показал видеообращение пленных украинцев, которые просят "снять абсурдные, ни на что не влияющие санкции против родственников Кадырова, его лошадей, самолёта.""Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список) нашему гостю… если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим", - заявил глава республики.К обмену он предложил 20 человек.
https://ukraina.ru/20231030/1050599136.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обмен пленными, кадыров, санкции, всу
Кадыров сделал предложение США по обмену украинских военнопленных
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил США снять санкции с его родственников в обмен на украинских пленных, сообщает РИА Новости 5 января
Список украинских военнослужащих, предложенных на обмен, он передал американскому разведчику Скотту Риттеру во время встречи в Грозном, уточнил корреспондент издания.
Во время построения силовых подразделений Чечни он также показал видеообращение пленных украинцев, которые просят "снять абсурдные, ни на что не влияющие санкции против родственников Кадырова, его лошадей, самолёта."
"Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список) нашему гостю… если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим", - заявил глава республики.
К обмену он предложил 20 человек.