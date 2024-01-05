Кадыров сделал предложение США по обмену украинских военнопленных

Почему те, кто сидит в тюрьмах на Украине, себя оговаривают и как наладить обмен с Россией - Поляков

Глава украинской ассоциации пленных Анатолий Поляков в эфире Украина.ру рассказал о том, как сейчас проходят обмены удерживаемых лиц между Украиной и Россией. Посмотрев запись эфира, вы узнаете: