"Повышенный уровень опасности": террористы ИГ* приезжают в Германию под видом украинских беженцев – СМИ - 05.01.2024 Украина.ру
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"Повышенный уровень опасности": террористы ИГ* приезжают в Германию под видом украинских беженцев – СМИ
"Повышенный уровень опасности": террористы ИГ* приезжают в Германию под видом украинских беженцев – СМИ - 05.01.2024 Украина.ру
"Повышенный уровень опасности": террористы ИГ* приезжают в Германию под видом украинских беженцев – СМИ
Члены террористических группировок приезжают в Германию, выдавая себя за украинских беженцев, проверка которых в стране довольно поверхностная. Об этом 5 января пишет немецкое издание BILD
2024-01-05T16:07
2024-01-05T16:07
новости
германия
терроризм
беженцы
украина
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Статья вышла с подзаголовком: "Они приезжают в Германию – неузнанные и готовые убивать!". Заголовок более радикален и может быть расценен, как разжигание межнациональной розни.В большинстве своем приезжающие исламисты – граждане Таджикистана, утверждают журналисты BILD."В Европе уже несколько месяцев царит состояние повышенной готовности. Риск нападений возрастает, поскольку террористы пробираются на Запад из Таджикистана и через него. В частности, это новая группировка под названием "Исламское государство, провинция Хорасан" (ИСПК). Они используют фальшивые документы и рассказывают немцам вымышленные истории о пытках и преследованиях, а те принимают украинских беженцев почти без проверок", - пишет издание.Некоторые теракты, произошедшие на территории страны, а также попытки их совершить: в частности, в Кёльнском соборе, накануне Нового года, немецкие правоохранители связывают именно с этой террористической организацией.В материале также сказано, что боевики попадают в Германию "через зону боевых действий на Украине", но не объясняется, что имеется в виду.По версии украинского издания "СтранаUA" террористы могут заезжать на территорию Украины через безвизовые страны – например, Молдавию, покупать украинские паспорта и по ним въезжать в Евросоюз, выдавая себя за беженцев.*Запрещенная в РФ террористическая организация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, терроризм, беженцы, украина
Новости, Германия, терроризм, беженцы, Украина

"Повышенный уровень опасности": террористы ИГ* приезжают в Германию под видом украинских беженцев – СМИ

16:07 05.01.2024
 
© РИА Новости . Людмила Герасимук / Перейти в фотобанкБранденбургские ворота в центре Берлина
Бранденбургские ворота в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости . Людмила Герасимук
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Члены террористических группировок приезжают в Германию, выдавая себя за украинских беженцев, проверка которых в стране довольно поверхностная. Об этом 5 января пишет немецкое издание BILD
Статья вышла с подзаголовком: "Они приезжают в Германию – неузнанные и готовые убивать!". Заголовок более радикален и может быть расценен, как разжигание межнациональной розни.
В большинстве своем приезжающие исламисты – граждане Таджикистана, утверждают журналисты BILD.
"В Европе уже несколько месяцев царит состояние повышенной готовности. Риск нападений возрастает, поскольку террористы пробираются на Запад из Таджикистана и через него. В частности, это новая группировка под названием "Исламское государство, провинция Хорасан" (ИСПК). Они используют фальшивые документы и рассказывают немцам вымышленные истории о пытках и преследованиях, а те принимают украинских беженцев почти без проверок", - пишет издание.
Некоторые теракты, произошедшие на территории страны, а также попытки их совершить: в частности, в Кёльнском соборе, накануне Нового года, немецкие правоохранители связывают именно с этой террористической организацией.
В материале также сказано, что боевики попадают в Германию "через зону боевых действий на Украине", но не объясняется, что имеется в виду.
По версии украинского издания "СтранаUA" террористы могут заезжать на территорию Украины через безвизовые страны – например, Молдавию, покупать украинские паспорта и по ним въезжать в Евросоюз, выдавая себя за беженцев.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Заголовок открываемого материала
16:07"Повышенный уровень опасности": террористы ИГ* приезжают в Германию под видом украинских беженцев – СМИ
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