https://ukraina.ru/20240105/1052560005.html
"Повышенный уровень опасности": террористы ИГ* приезжают в Германию под видом украинских беженцев – СМИ
"Повышенный уровень опасности": террористы ИГ* приезжают в Германию под видом украинских беженцев – СМИ - 05.01.2024 Украина.ру
"Повышенный уровень опасности": террористы ИГ* приезжают в Германию под видом украинских беженцев – СМИ
Члены террористических группировок приезжают в Германию, выдавая себя за украинских беженцев, проверка которых в стране довольно поверхностная. Об этом 5 января пишет немецкое издание BILD
2024-01-05T16:07
2024-01-05T16:07
2024-01-05T16:07
новости
германия
терроризм
беженцы
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051260349_0:0:3195:1798_1920x0_80_0_0_acb4ea58e75d6be4c8b146b56f7cc46d.jpg.webp
Статья вышла с подзаголовком: "Они приезжают в Германию – неузнанные и готовые убивать!". Заголовок более радикален и может быть расценен, как разжигание межнациональной розни.В большинстве своем приезжающие исламисты – граждане Таджикистана, утверждают журналисты BILD."В Европе уже несколько месяцев царит состояние повышенной готовности. Риск нападений возрастает, поскольку террористы пробираются на Запад из Таджикистана и через него. В частности, это новая группировка под названием "Исламское государство, провинция Хорасан" (ИСПК). Они используют фальшивые документы и рассказывают немцам вымышленные истории о пытках и преследованиях, а те принимают украинских беженцев почти без проверок", - пишет издание.Некоторые теракты, произошедшие на территории страны, а также попытки их совершить: в частности, в Кёльнском соборе, накануне Нового года, немецкие правоохранители связывают именно с этой террористической организацией.В материале также сказано, что боевики попадают в Германию "через зону боевых действий на Украине", но не объясняется, что имеется в виду.По версии украинского издания "СтранаUA" террористы могут заезжать на территорию Украины через безвизовые страны – например, Молдавию, покупать украинские паспорта и по ним въезжать в Евросоюз, выдавая себя за беженцев.*Запрещенная в РФ террористическая организация
https://ukraina.ru/20231205/1051770877.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051260349_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_76dc980453593aac164ea90ce19ab84d.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, терроризм, беженцы, украина
"Повышенный уровень опасности": террористы ИГ* приезжают в Германию под видом украинских беженцев – СМИ
Члены террористических группировок приезжают в Германию, выдавая себя за украинских беженцев, проверка которых в стране довольно поверхностная. Об этом 5 января пишет немецкое издание BILD
Статья вышла с подзаголовком: "Они приезжают в Германию – неузнанные и готовые убивать!". Заголовок более радикален и может быть расценен, как разжигание межнациональной розни.
В большинстве своем приезжающие исламисты – граждане Таджикистана, утверждают журналисты BILD.
"В Европе уже несколько месяцев царит состояние повышенной готовности. Риск нападений возрастает, поскольку террористы пробираются на Запад из Таджикистана и через него. В частности, это новая группировка под названием "Исламское государство, провинция Хорасан" (ИСПК). Они используют фальшивые документы и рассказывают немцам вымышленные истории о пытках и преследованиях, а те принимают украинских беженцев почти без проверок", - пишет издание.
Некоторые теракты, произошедшие на территории страны, а также попытки их совершить: в частности, в Кёльнском соборе, накануне Нового года, немецкие правоохранители связывают именно с этой террористической организацией.
В материале также сказано, что боевики попадают в Германию "через зону боевых действий на Украине", но не объясняется, что имеется в виду.
По версии украинского издания "СтранаUA" террористы могут заезжать на территорию Украины через безвизовые страны – например, Молдавию, покупать украинские паспорта и по ним въезжать в Евросоюз, выдавая себя за беженцев.
*Запрещенная в РФ террористическая организация