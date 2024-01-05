Военный эксперт рассказал о том, как ВС РФ позволяют ВСУ идти в "эмоциональные атаки" на Херсонщине
© 100biografiy.ruАндрей Клинцевич
© 100biografiy.ru
Российская сторона воздействует на Украину по трем ключевым направлениям сопротивления: армии, столице и отношениям с сотрудниками, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
"ВСУ перемалываются на всех участках фронта. Где-то мы даже позволяем им идти в эмоциональные атаки. Из-за этого они выходят из своих оборонительных укрытий на открытое пространство и уничтожаются. В частности, сейчас это происходит в районе Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области", - отметил эксперт.
Воздействие на столицу – политическое и военное руководство Украины проявляется во внутренней "грызне", которая разрывает страну, объяснил он.
В отношениях с союзниками, по словам Клинцевича, у Киева также проблемы: западная помощь сокращается, обещанный транш из США до сих пор не поступил на Украину, а платить зарплаты военным и вооружать их командованию необходимо сейчас.
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