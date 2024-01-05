Военный эксперт рассказал о том, как ВС РФ позволяют ВСУ идти в "эмоциональные атаки" на Херсонщине - 05.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240105/1052559552.html
Военный эксперт рассказал о том, как ВС РФ позволяют ВСУ идти в "эмоциональные атаки" на Херсонщине
Военный эксперт рассказал о том, как ВС РФ позволяют ВСУ идти в "эмоциональные атаки" на Херсонщине - 05.01.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о том, как ВС РФ позволяют ВСУ идти в "эмоциональные атаки" на Херсонщине
Российская сторона воздействует на Украину по трем ключевым направлениям сопротивления: армии, столице и отношениям с сотрудниками, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-01-05T14:31
2024-01-05T14:31
новости
военный эксперт
всу
вс рф
спецоперация
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/01/1043161599_0:11:270:163_1920x0_80_0_0_b25a5a269daf26c93d33250e9ab8823b.jpg.webp
"ВСУ перемалываются на всех участках фронта. Где-то мы даже позволяем им идти в эмоциональные атаки. Из-за этого они выходят из своих оборонительных укрытий на открытое пространство и уничтожаются. В частности, сейчас это происходит в районе Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области", - отметил эксперт.Воздействие на столицу – политическое и военное руководство Украины проявляется во внутренней "грызне", которая разрывает страну, объяснил он.В отношениях с союзниками, по словам Клинцевича, у Киева также проблемы: западная помощь сокращается, обещанный транш из США до сих пор не поступил на Украину, а платить зарплаты военным и вооружать их командованию необходимо сейчас.
https://ukraina.ru/20240105/1052559025.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/01/1043161599_0:0:270:204_1920x0_80_0_0_7cad443866adf11e1e47a92242fa881e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, военный эксперт, всу, вс рф, спецоперация, херсонская область
Новости, военный эксперт, ВСУ, ВС РФ, Спецоперация, Херсонская область

Военный эксперт рассказал о том, как ВС РФ позволяют ВСУ идти в "эмоциональные атаки" на Херсонщине

14:31 05.01.2024
 
© 100biografiy.ruАндрей Клинцевич
Андрей Клинцевич
© 100biografiy.ru
Читать в
Российская сторона воздействует на Украину по трем ключевым направлениям сопротивления: армии, столице и отношениям с сотрудниками, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
"ВСУ перемалываются на всех участках фронта. Где-то мы даже позволяем им идти в эмоциональные атаки. Из-за этого они выходят из своих оборонительных укрытий на открытое пространство и уничтожаются. В частности, сейчас это происходит в районе Крынок на левом берегу Днепра в Херсонской области", - отметил эксперт.
Воздействие на столицу – политическое и военное руководство Украины проявляется во внутренней "грызне", которая разрывает страну, объяснил он.
В отношениях с союзниками, по словам Клинцевича, у Киева также проблемы: западная помощь сокращается, обещанный транш из США до сих пор не поступил на Украину, а платить зарплаты военным и вооружать их командованию необходимо сейчас.
Нанесение ударов РК Бастион по инфраструктуре украинской армии
14:10
Уничтожение националистов и наемников: в Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах первых дней январяС 30 декабря 2023 по 5 января 2024 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по территории Украины, сообщает в пятницу Минобороны РФ
 
Новостивоенный экспертВСУВС РФСпецоперацияХерсонская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07"Повышенный уровень опасности": террористы ИГ* приезжают в Германию под видом украинских беженцев – СМИ
15:43Комитет Рады по безопасности проголосовал за отставку Безуглой, она назвала голосование "подлостью"
14:31Военный эксперт рассказал о том, как ВС РФ позволяют ВСУ идти в "эмоциональные атаки" на Херсонщине
14:12Отжим не удался. Зачем главный кибербезопасник СБУ дал интервью о "хакерской атаке" на "Киевстар"
14:10Уничтожение националистов и наемников: в Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах первых дней января
13:57Гаубица старенькая, но бьёт точно в цель: артиллерист о подбитой технике и хитростях противника
13:36Артисты "95 Квартала", поглумившиеся над беженцами, оказались на "Миротворце"
13:22"Спокойно. Я — Котовский!" Загадки жизни и смерти "красного Робин Гуда"
13:11Красота по-донецки. Рынок, который построил Сталин
13:07"Декоммунизированное" метро и стеклянные укрытия. Что происходит в Киеве
12:57План "Ж". Главком ВСУ Залужный отправляет на фронт народных депутатов
12:38Убегая от военкомов, одессит забаррикадировался в "Лексусе"
12:23На Львовщине пьяный военный запугивал депутатов ненастоящим оружием
11:59Греция прекратила помощь украинским беженцам
11:43День ДНР на выставке "Россия": розы и возрождение
11:33В Нью-Дели расследуют, откуда на Украине взялись индийские боеприпасы
11:12В Киеве за "спонсирование агрессии" задержан владелец агрохолдинга
10:45"Кем мне воевать?": Залужный позвал на фронт депутатов Верховной Рады
10:17На Хмельниччине возле военного аэродрома прозвучали взрывы
10:08Разрушения и пострадавшие: в Белгороде сообщили о последствиях ночного обстрела
Лента новостейМолния