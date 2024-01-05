https://ukraina.ru/20240105/1052559025.html
Уничтожение националистов и наемников: в Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах первых дней января
Уничтожение националистов и наемников: в Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах первых дней января - 05.01.2024 Украина.ру
Уничтожение националистов и наемников: в Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах первых дней января
С 30 декабря 2023 по 5 января 2024 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по территории Украины, сообщает в пятницу Минобороны РФ
2024-01-05T14:10
2024-01-05T14:10
2024-01-05T14:10
новости
спецоперация
украина
обстрелы
минобороны рф
иностранные наемники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/11/1033601115_0:36:1151:683_1920x0_80_0_0_ee76ffb608158bd5723ce3459a4a2084.jpg
Целями ударов стали центры принятия решений, объекты военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, арсеналы и топливные базы."Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в военном ведомстве.Утром в пятницу местные СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области. По данным Воздушных сил ВСУ взрывы прозвучали в районе Староконстантинова, где находится военный аэродром.
https://ukraina.ru/20240105/1052558923.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/11/1033601115_97:0:1053:717_1920x0_80_0_0_7b865b1c4a23301d1df38c76717c8f7f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, украина, обстрелы, минобороны рф, иностранные наемники
Новости, Спецоперация, Украина, обстрелы, Минобороны РФ, иностранные наемники
Уничтожение националистов и наемников: в Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах первых дней января
С 30 декабря 2023 по 5 января 2024 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по территории Украины, сообщает в пятницу Минобороны РФ
Целями ударов стали центры принятия решений, объекты военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, арсеналы и топливные базы.
"Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в военном ведомстве.
Утром в пятницу местные СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области. По данным Воздушных сил ВСУ взрывы прозвучали в районе Староконстантинова, где находится военный аэродром.