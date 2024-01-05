https://ukraina.ru/20240105/1052559025.html

Уничтожение националистов и наемников: в Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах первых дней января

Уничтожение националистов и наемников: в Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах первых дней января - 05.01.2024 Украина.ру

Уничтожение националистов и наемников: в Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах первых дней января

С 30 декабря 2023 по 5 января 2024 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по территории Украины, сообщает в пятницу Минобороны РФ

2024-01-05T14:10

2024-01-05T14:10

2024-01-05T14:10

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Целями ударов стали центры принятия решений, объекты военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, арсеналы и топливные базы."Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в военном ведомстве.Утром в пятницу местные СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области. По данным Воздушных сил ВСУ взрывы прозвучали в районе Староконстантинова, где находится военный аэродром.

https://ukraina.ru/20240105/1052558923.html

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новости, спецоперация, украина, обстрелы, минобороны рф, иностранные наемники