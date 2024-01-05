Уничтожение националистов и наемников: в Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах первых дней января - 05.01.2024 Украина.ру
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Уничтожение националистов и наемников: в Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах первых дней января
Уничтожение националистов и наемников: в Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах первых дней января - 05.01.2024 Украина.ру
Уничтожение националистов и наемников: в Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах первых дней января
С 30 декабря 2023 по 5 января 2024 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по территории Украины, сообщает в пятницу Минобороны РФ
2024-01-05T14:10
2024-01-05T14:10
новости
спецоперация
украина
обстрелы
минобороны рф
иностранные наемники
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Целями ударов стали центры принятия решений, объекты военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, арсеналы и топливные базы."Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в военном ведомстве.Утром в пятницу местные СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области. По данным Воздушных сил ВСУ взрывы прозвучали в районе Староконстантинова, где находится военный аэродром.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, спецоперация, украина, обстрелы, минобороны рф, иностранные наемники
Новости, Спецоперация, Украина, обстрелы, Минобороны РФ, иностранные наемники

Уничтожение националистов и наемников: в Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах первых дней января

14:10 05.01.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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С 30 декабря 2023 по 5 января 2024 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по территории Украины, сообщает в пятницу Минобороны РФ
Целями ударов стали центры принятия решений, объекты военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, арсеналы и топливные базы.
"Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в военном ведомстве.
Утром в пятницу местные СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области. По данным Воздушных сил ВСУ взрывы прозвучали в районе Староконстантинова, где находится военный аэродром.
13:57
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