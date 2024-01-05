https://ukraina.ru/20240105/1052558923.html
Гаубица старенькая, но бьёт точно в цель: артиллерист о подбитой технике и хитростях противника
Гаубица старенькая, но бьёт точно в цель: артиллерист о подбитой технике и хитростях противника - 05.01.2024 Украина.ру
Гаубица старенькая, но бьёт точно в цель: артиллерист о подбитой технике и хитростях противника
Военкоры издания Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский побывали на позициях наших артиллеристов, узнали, как живут и работают бойцы. Украина.ру, 05.01.2024
2024-01-05T13:57
2024-01-05T13:57
2024-01-05T13:57
спецоперация
сво
артиллерия
гаубицы
донбасс
фронт
украина
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Военкоры издания Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский побывали на позициях наших артиллеристов, узнали, как живут и работают бойцы. В сюжете раскрываются особенности стрельбы из советских гаубиц Д-30 – они широко используются в зоне СВО и показали свою высокую эффективность несмотря на то, что были приняты на вооружение более 70 лет назад.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спецоперация, СВО, артиллерия, гаубицы, Донбасс, фронт, Украина