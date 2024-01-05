https://ukraina.ru/20240105/1052558923.html

Гаубица старенькая, но бьёт точно в цель: артиллерист о подбитой технике и хитростях противника

Гаубица старенькая, но бьёт точно в цель: артиллерист о подбитой технике и хитростях противника - 05.01.2024 Украина.ру

Гаубица старенькая, но бьёт точно в цель: артиллерист о подбитой технике и хитростях противника

Военкоры издания Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский побывали на позициях наших артиллеристов, узнали, как живут и работают бойцы. Украина.ру, 05.01.2024

2024-01-05T13:57

2024-01-05T13:57

2024-01-05T13:57

спецоперация

сво

артиллерия

гаубицы

донбасс

фронт

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/05/1052558803_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_56cf362dadf3a53f05858a72017450b1.jpg

Военкоры издания Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский побывали на позициях наших артиллеристов, узнали, как живут и работают бойцы. В сюжете раскрываются особенности стрельбы из советских гаубиц Д-30 – они широко используются в зоне СВО и показали свою высокую эффективность несмотря на то, что были приняты на вооружение более 70 лет назад.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, артиллерия, гаубицы, донбасс, фронт, украина, видео