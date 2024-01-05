https://ukraina.ru/20240105/1052558342.html

Артисты "95 Квартала", поглумившиеся над беженцами, оказались на "Миротворце"

Артисты "95 Квартала", поглумившиеся над беженцами, оказались на "Миротворце" - 05.01.2024 Украина.ру

Артисты "95 Квартала", поглумившиеся над беженцами, оказались на "Миротворце"

В пятницу, 5 января, на скандально известном украинском сайте "Миротворец" появился уже второй артист шоу "95 Квартал" - пародист Юрий Великий из-за издевательского номера о переселенцах

2024-01-05T13:36

2024-01-05T13:36

2024-01-05T15:57

новости

95 квартал

миротворец

беженцы

артист

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/05/1052557987_0:0:584:328_1920x0_80_0_0_bbd00a318b09324880d09ff9abc68984.jpg

Причины попадания на "Миротворец" указаны следующие:"- Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.""- Публичное надругательство над украинскими гражданами, которые находятся на оккупированных территориях."Номер, повлекший за собой уже несколько скандалов и разбирательств, был показан в новогоднем концерте "Квартала". По сюжету переселенка из Скадовска Херсонской области оказывается на Закарпатье, где знакомится и гуляет с местным жителем. Весь номер построен на высмеивании ее попыток перейти на украинский язык, а открывается следующей преамбулой:"24 февраля на украинский язык перешло большинство украинцев, даже те, кто всю свою жизнь разговаривали по-русски, и те стали говорить на соловьином. И пусть сложно, и пусть с ошибками, но все стали говорить по-украински."Героиня "юмористического" номера откровенно коверкает фразы, вроде: "розговорювала на расиянскому языку", а все шутки построены на так называемом юморе ниже пояса – она путает слова "хв*йда" (проститутка) и "хвоя", "сідниці" (ягодицы) и синицы, "ґвалтувати" (насиловать) и "годувати" (кормить), а собеседник смеется над ее ошибками, хотя буквально в начале номера менторским тоном заявляет:"Не переживайте, ошибаться не стыдно, стыдно в своей стране не говорить на родном языке".Херсонская журналистка Евгения Вирлич поджала жалобу в комиссию по журналистской этике, написав, что данный номер "содержит прямую и откровенную дискриминацию жителей южной и восточной Украины по признаку языка, а также дискриминацию женщин".В соцсетях видео собрало беспрецендентное количество негативных комментариев, телеканал "1+1" удалил его со своих ресурсов, а Великий написал пост с извинениями.Юмористка Ирина Гатун, исполнившая роль переселенки, напротив назвала комментаторов "проплаченными тварями".Ее страница также оказалась на "Миротворце", а украинские журналисты уже в день скандала нашли в сети ее фото из Крыма в 2015, 2017 и даже 2021 году, что вызвало очередную волну негодования. Свои соцсети киевлянка Гатун вела на русском языке.

https://ukraina.ru/20240105/1052557091.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, 95 квартал, миротворец, беженцы, артист