Артисты "95 Квартала", поглумившиеся над беженцами, оказались на "Миротворце" - 05.01.2024 Украина.ру
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Артисты "95 Квартала", поглумившиеся над беженцами, оказались на "Миротворце"
Артисты "95 Квартала", поглумившиеся над беженцами, оказались на "Миротворце" - 05.01.2024 Украина.ру
Артисты "95 Квартала", поглумившиеся над беженцами, оказались на "Миротворце"
В пятницу, 5 января, на скандально известном украинском сайте "Миротворец" появился уже второй артист шоу "95 Квартал" - пародист Юрий Великий из-за издевательского номера о переселенцах
2024-01-05T13:36
2024-01-05T15:57
новости
95 квартал
миротворец
беженцы
артист
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Причины попадания на "Миротворец" указаны следующие:"- Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.""- Публичное надругательство над украинскими гражданами, которые находятся на оккупированных территориях."Номер, повлекший за собой уже несколько скандалов и разбирательств, был показан в новогоднем концерте "Квартала". По сюжету переселенка из Скадовска Херсонской области оказывается на Закарпатье, где знакомится и гуляет с местным жителем. Весь номер построен на высмеивании ее попыток перейти на украинский язык, а открывается следующей преамбулой:"24 февраля на украинский язык перешло большинство украинцев, даже те, кто всю свою жизнь разговаривали по-русски, и те стали говорить на соловьином. И пусть сложно, и пусть с ошибками, но все стали говорить по-украински."Героиня "юмористического" номера откровенно коверкает фразы, вроде: "розговорювала на расиянскому языку", а все шутки построены на так называемом юморе ниже пояса – она путает слова "хв*йда" (проститутка) и "хвоя", "сідниці" (ягодицы) и синицы, "ґвалтувати" (насиловать) и "годувати" (кормить), а собеседник смеется над ее ошибками, хотя буквально в начале номера менторским тоном заявляет:"Не переживайте, ошибаться не стыдно, стыдно в своей стране не говорить на родном языке".Херсонская журналистка Евгения Вирлич поджала жалобу в комиссию по журналистской этике, написав, что данный номер "содержит прямую и откровенную дискриминацию жителей южной и восточной Украины по признаку языка, а также дискриминацию женщин".В соцсетях видео собрало беспрецендентное количество негативных комментариев, телеканал "1+1" удалил его со своих ресурсов, а Великий написал пост с извинениями.Юмористка Ирина Гатун, исполнившая роль переселенки, напротив назвала комментаторов "проплаченными тварями".Ее страница также оказалась на "Миротворце", а украинские журналисты уже в день скандала нашли в сети ее фото из Крыма в 2015, 2017 и даже 2021 году, что вызвало очередную волну негодования. Свои соцсети киевлянка Гатун вела на русском языке.
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новости, 95 квартал, миротворец, беженцы, артист
Новости, 95 квартал, Миротворец, беженцы, артист

Артисты "95 Квартала", поглумившиеся над беженцами, оказались на "Миротворце"

13:36 05.01.2024 (обновлено: 15:57 05.01.2024)
 
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В пятницу, 5 января, на скандально известном украинском сайте "Миротворец" появился уже второй артист шоу "95 Квартал" - пародист Юрий Великий из-за издевательского номера о переселенцах
Причины попадания на "Миротворец" указаны следующие:
"- Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины."
"- Публичное надругательство над украинскими гражданами, которые находятся на оккупированных территориях."
Номер, повлекший за собой уже несколько скандалов и разбирательств, был показан в новогоднем концерте "Квартала". По сюжету переселенка из Скадовска Херсонской области оказывается на Закарпатье, где знакомится и гуляет с местным жителем. Весь номер построен на высмеивании ее попыток перейти на украинский язык, а открывается следующей преамбулой:
"24 февраля на украинский язык перешло большинство украинцев, даже те, кто всю свою жизнь разговаривали по-русски, и те стали говорить на соловьином. И пусть сложно, и пусть с ошибками, но все стали говорить по-украински."
Героиня "юмористического" номера откровенно коверкает фразы, вроде: "розговорювала на расиянскому языку", а все шутки построены на так называемом юморе ниже пояса – она путает слова "хв*йда" (проститутка) и "хвоя", "сідниці" (ягодицы) и синицы, "ґвалтувати" (насиловать) и "годувати" (кормить), а собеседник смеется над ее ошибками, хотя буквально в начале номера менторским тоном заявляет:
"Не переживайте, ошибаться не стыдно, стыдно в своей стране не говорить на родном языке".
Херсонская журналистка Евгения Вирлич поджала жалобу в комиссию по журналистской этике, написав, что данный номер "содержит прямую и откровенную дискриминацию жителей южной и восточной Украины по признаку языка, а также дискриминацию женщин".
В соцсетях видео собрало беспрецендентное количество негативных комментариев, телеканал "1+1" удалил его со своих ресурсов, а Великий написал пост с извинениями.
Юмористка Ирина Гатун, исполнившая роль переселенки, напротив назвала комментаторов "проплаченными тварями".
Ее страница также оказалась на "Миротворце", а украинские журналисты уже в день скандала нашли в сети ее фото из Крыма в 2015, 2017 и даже 2021 году, что вызвало очередную волну негодования. Свои соцсети киевлянка Гатун вела на русском языке.
Киев
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