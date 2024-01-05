https://ukraina.ru/20240105/1052557091.html

"Декоммунизированное" метро и стеклянные укрытия. Что происходит в Киеве

"Декоммунизированное" метро и стеклянные укрытия. Что происходит в Киеве - 05.01.2024 Украина.ру

"Декоммунизированное" метро и стеклянные укрытия. Что происходит в Киеве

В Киеве в праздничные дни заметно меньше людей на улицах, реже слышится смех, фейерверки запрещены, по улицам бродят угрюмые военнослужащие ВСУ

2024-01-05T13:07

2024-01-05T13:07

2024-01-05T13:07

эксклюзив

киев

украина

пво

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виталий кличко

метро

мобилизация

кривонос

сбу

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Родители часто одергивают расшалившихся детей. Редко в каком-нибудь торговом центре или в окнах квартир можно увидеть сверкающую огнями ёлку.Люди стараются праздновать за закрытыми дверями и зашторенными окнами. Общее напряжение в украинской столице накладывает отпечаток и на праздники.В новом году столица Украины сразу же столкнулась с транспортными проблемами. Основная причина, как и в Одессе, – насильственная мобилизация.Если в прошлом году военкомы выгребли почти всех трактористов и механизаторов из украинского села, то сейчас они активнее взялись за города.Киевский метрополитен в начале января объявил о массовом наборе работников на должности машинистов. Ищут именно женщин-машинистов, обещая им зарплату на уровне 33 000 гривен после прохождения обучения, а до тех пор им обещают лишь 7 900 гривен (около $200).Киевский метрополитен подчеркивает, что еще в 2017 году на Украине приказом Минздрава отменили список тяжелых и вредных работ, на которых нельзя было использовать женщин.Само же киевское метро в новом году продолжило "декоммунизироваться". В среду, 3 января, эксперты в третий раз осмотрели проблемные станции и туннели, обнаружив новые трещины в конструкциях. Пока их во избежание окончательного обвала подпирают деревянными балками.Однако ситуация не улучшается, а вода продолжает поступать в тоннели, заявила эксперт Института судебных экспертиз Татьяна Арнаут.Примечательно, что на станции метро "Святошин" недавно был закончен капитальный ремонт, но и она разваливается. Киевляне демонстрируют фотографии в соцсетях, на которых видно, что плитка на станции приклеена обычным скотчем.Мужчинам-киевлянам сейчас приходится отказываться даже от поездок на праздники к родственникам, так как с конца прошлого года в разных районах города действуют мобильные блокпосты, которые не только выписывают повестки, но и похищают мужчин с улиц или их общественного транспорта.Нацполиция утверждает, что мероприятия будут проводиться до 6 января, но ранее та же Нацполиция обманывала киевлян, утверждая, что это лишь учения, не имеющие отношения к мобилизации.После недавних "прилетов" по Киеву, когда российские ракеты поразили предприятия КБ "Луч" и завод Артема возле станции метро Лукьяновская, СБУ срочно ищет виновных и наводчиков. Им необходимо как можно быстрее отчитаться в поимке мифических наводчиков, хотя адреса предприятий известны с советских времен, а их координаты не сложно найти в Интернете.Кроме того, во время атаки 2 января в Киеве были прилёты по заводу электротехники "Квазар", ремонтному заводу военной техники и заводу "Маяк".Бывший замкомандующего Сил спецопераций, экс-заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос в интервью заявил, что удары были нанесены после того, как данные об этих предприятиях попали в открытый доступ на официальных ресурсах Украины.Занимается СБУ Киева сейчас и обысками на предприятии "Киеврезина", единственного украинского производителя аптечек для ВСУ. Руководству предприятия инкриминируют "госизмену", а оно, в свою очередь обвиняет СБУ в лоббировании их польских конкурентов.В СБУ заявляют, что компания якобы поставляла продукцию (жгуты и бинты) в одну из европейских стран, откуда их уже поставляли в РФ. Однако наиболее вероятная причина – руководство предприятия не поделилось с рэкетирами из СБУ, когда за минувший год заработало 400 миллионов гривен на экспорте резиновых изделий в Евросоюз.Несмотря на облавы военкомов, в Киеве на этих выходных планируются массовые мероприятия, хотя власти и отменили каноническое православное Рождество.Театр на Большой Житомирской планирует представить зрителям "Ночь перед Рождеством" по произведениям Николая Васильевича Гоголя. Национальная опера Украины представит балет "Снежная королева", а в артпространстве на ВДНХ возле оранжереи киевлян ждет представление "Магия света" – иллюминации со световыми скульптурами и тоннелями.Однако родственники нацистов из "Азова" (организация запрещена в РФ) планируют в воскресенье совсем не праздничную акцию. На Михайловской площади в 12:00 они будут требовать вернуть пленных "азовцев".Обычным же киевлянам в эти дни рекомендуют пить побольше воды и закрывать окна, так как город снова стал одним из самых загрязненных из-за накопления вредных веществ в воздухе.Городские власти Киева на днях опять отличились "логикой". У Виталия Кличко решили за 8 миллионов гривен закупить 30 стеклянных остановок общественного транспорта, чтобы пассажиры могли там переждать воздушную тревогу. Но стеклянная остановка – далеко не лучшее место для укрытия, особенно когда работает украинская ПВО.

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эксклюзив, киев, украина, пво, россия, виталий кличко, метро, мобилизация, кривонос, сбу, нацполиция