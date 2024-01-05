"Декоммунизированное" метро и стеклянные укрытия. Что происходит в Киеве
Киев
В Киеве в праздничные дни заметно меньше людей на улицах, реже слышится смех, фейерверки запрещены, по улицам бродят угрюмые военнослужащие ВСУ
Родители часто одергивают расшалившихся детей. Редко в каком-нибудь торговом центре или в окнах квартир можно увидеть сверкающую огнями ёлку.
Люди стараются праздновать за закрытыми дверями и зашторенными окнами. Общее напряжение в украинской столице накладывает отпечаток и на праздники.
В новом году столица Украины сразу же столкнулась с транспортными проблемами. Основная причина, как и в Одессе, – насильственная мобилизация.
Если в прошлом году военкомы выгребли почти всех трактористов и механизаторов из украинского села, то сейчас они активнее взялись за города.
Киевский метрополитен в начале января объявил о массовом наборе работников на должности машинистов. Ищут именно женщин-машинистов, обещая им зарплату на уровне 33 000 гривен после прохождения обучения, а до тех пор им обещают лишь 7 900 гривен (около $200).
Киевский метрополитен подчеркивает, что еще в 2017 году на Украине приказом Минздрава отменили список тяжелых и вредных работ, на которых нельзя было использовать женщин.
28 декабря 2023, 22:51Власти Киева скрывали от сограждан аварийность метроДанные экспертизы о состоянии метрополитена столицы Украины поступили давно, с документами были ознакомлены власти Киева, но приняли решение о закрытии станций только теперь. Об этом заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире телеканала "Рада"
Само же киевское метро в новом году продолжило "декоммунизироваться". В среду, 3 января, эксперты в третий раз осмотрели проблемные станции и туннели, обнаружив новые трещины в конструкциях. Пока их во избежание окончательного обвала подпирают деревянными балками.
Однако ситуация не улучшается, а вода продолжает поступать в тоннели, заявила эксперт Института судебных экспертиз Татьяна Арнаут.
Примечательно, что на станции метро "Святошин" недавно был закончен капитальный ремонт, но и она разваливается. Киевляне демонстрируют фотографии в соцсетях, на которых видно, что плитка на станции приклеена обычным скотчем.
Мужчинам-киевлянам сейчас приходится отказываться даже от поездок на праздники к родственникам, так как с конца прошлого года в разных районах города действуют мобильные блокпосты, которые не только выписывают повестки, но и похищают мужчин с улиц или их общественного транспорта.
Нацполиция утверждает, что мероприятия будут проводиться до 6 января, но ранее та же Нацполиция обманывала киевлян, утверждая, что это лишь учения, не имеющие отношения к мобилизации.
После недавних "прилетов" по Киеву, когда российские ракеты поразили предприятия КБ "Луч" и завод Артема возле станции метро Лукьяновская, СБУ срочно ищет виновных и наводчиков. Им необходимо как можно быстрее отчитаться в поимке мифических наводчиков, хотя адреса предприятий известны с советских времен, а их координаты не сложно найти в Интернете.
Кроме того, во время атаки 2 января в Киеве были прилёты по заводу электротехники "Квазар", ремонтному заводу военной техники и заводу "Маяк".
Бывший замкомандующего Сил спецопераций, экс-заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос в интервью заявил, что удары были нанесены после того, как данные об этих предприятиях попали в открытый доступ на официальных ресурсах Украины.
Занимается СБУ Киева сейчас и обысками на предприятии "Киеврезина", единственного украинского производителя аптечек для ВСУ. Руководству предприятия инкриминируют "госизмену", а оно, в свою очередь обвиняет СБУ в лоббировании их польских конкурентов.
В СБУ заявляют, что компания якобы поставляла продукцию (жгуты и бинты) в одну из европейских стран, откуда их уже поставляли в РФ. Однако наиболее вероятная причина – руководство предприятия не поделилось с рэкетирами из СБУ, когда за минувший год заработало 400 миллионов гривен на экспорте резиновых изделий в Евросоюз.
Несмотря на облавы военкомов, в Киеве на этих выходных планируются массовые мероприятия, хотя власти и отменили каноническое православное Рождество.
Театр на Большой Житомирской планирует представить зрителям "Ночь перед Рождеством" по произведениям Николая Васильевича Гоголя. Национальная опера Украины представит балет "Снежная королева", а в артпространстве на ВДНХ возле оранжереи киевлян ждет представление "Магия света" – иллюминации со световыми скульптурами и тоннелями.
Однако родственники нацистов из "Азова" (организация запрещена в РФ) планируют в воскресенье совсем не праздничную акцию. На Михайловской площади в 12:00 они будут требовать вернуть пленных "азовцев".
1 января, 06:00"Эту процедуру пройдут все": политолог раскрыл, как Россия будет массово "просеивать" трибуналами УкраинуВ поствоенной Германии через трибуналы проходили десятки миллионов человек. После окончания СВО вся Украина тоже будет проходить проверку в рамках денацификации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Обычным же киевлянам в эти дни рекомендуют пить побольше воды и закрывать окна, так как город снова стал одним из самых загрязненных из-за накопления вредных веществ в воздухе.
Городские власти Киева на днях опять отличились "логикой". У Виталия Кличко решили за 8 миллионов гривен закупить 30 стеклянных остановок общественного транспорта, чтобы пассажиры могли там переждать воздушную тревогу. Но стеклянная остановка – далеко не лучшее место для укрытия, особенно когда работает украинская ПВО.