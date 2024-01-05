https://ukraina.ru/20240105/1052556577.html

План "Ж". Главком ВСУ Залужный отправляет на фронт народных депутатов

План "Ж". Главком ВСУ Залужный отправляет на фронт народных депутатов - 05.01.2024 Украина.ру

План "Ж". Главком ВСУ Залужный отправляет на фронт народных депутатов

Новый год в Украине начался прогнозировано – с продолжения смертоносной игры, кто ответит за убийство следующих 500 тысяч украинцев, которых Запад приказал отправить на фронты спецвоенной операции (СВО)

2024-01-05T12:57

2024-01-05T12:57

2024-01-05T12:57

эксклюзив

украина

мобилизация

сша

россия

всу

народные депутаты

сво

марьяна безуглая

владимир зеленский

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Несмотря на то, что 4 января 2024 года правительственный законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы начал рассматривать профильный комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны, в этом жутком соревновании по "могилизации" сограждан принимают участие фюрер украинского народа, президент и главковерх Владимир Зеленский, и главком ВСУ генерал Валерий Залужный.Именно эти два горе-фигуранта, которые по кровожадности мало чем отличаются друг от друга и оба являются в украинском политикуме "ястребами войны", первыми со своими кликами верных прихвостней, пардон, соратников, приняли западный заказ.Но попытались перекинуть друг на друга ответственность за мобилизацию и последующую неизбежную утилизацию полумиллиона украинцев в СВО.Сначала перед Новым годом Зеленский заявил публично, что 500 тысяч потенциальных смертников у него потребовал Залужный. Потом Залужный сказал, что это инициатива Офиса президента (ОПУ).Однако никто из них даже не заикнулся, что, может быть, эта война за американские интересы Украине вообще не нужна.Но как бы там ни было, а Зеленский по законам служебной иерархии все же смог заставить Залужного заниматься мобилизацией по новому, совершенно вурдалакскому закону.25 декабря прошлого года его внесли в Верховную Раду. В соответствии с документом, повестки будут приходить в том числе в электронной форме, и даже уехавшим за границу гражданам. И на фронт пойдут все – больные, дурные, инвалиды третьей группы.Всех военнообязанных временно ограничат в правах в случае неявки в военкомат. В документе предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.Также новый закон в случае принятия обяжет в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военный комиссариат независимо от получения повестки.Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов, а также отказа обслуживать в медучреждениях.И вот результат: глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале отчитался:"Сегодня на комитете начали рассмотрение нового закона о мобилизации. Обсуждение вместе с командованием ВСУ и представителями министерства обороны будет длиться несколько дней.У депутатов от избирателей есть много вопросов касательно мобилизации, для ответов на комитет приехали Залужный, Шаптала (Сергей, начальник Генштаба – Авт.) и министр Умеров".Типа за войну и смерти отвечают военные, а не президент и известный игрок на пианино Зеленский. Но верный Арахамия поторопился. На заседание комитета прибыли только главком Залужный и министр Умеров, а начштаба Шаптала оказался умнее – не прибыл и не захотел брать на себя ответственность.Как заметил нардеп Алексей Гончаренко, член партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко, который горячечно потирает ручонки от предвкушения борьбы по принципу "СДД" (сожрите друг друга), прибывшие Залужный и Умеров все же вынужденно "подчеркнули, что усиление мобилизации – это объективная составляющая войны"."Не будет усиления – некому будет оборонять государство. В то же время они готовы дорабатывать законопроект и вносить изменения, в том числе убрать антиконституционные положения", – констатировал Гончаренко.А потом и рассказал о главной интриге с принятием закона:"8 января истекает срок направления альтернативных законопроектов, после этого комитет по национальной безопасности должен принять решения, что он рекомендует Раде.Он может рекомендовать отклонить все законопроекты, принять один из них, или на их базе сделать новый комитетский законопроект и предложить Раде в первом чтении принять его".А вот Залужному нельзя было позавидовать. Перед ним поставлена задача – отправить на убой 500 тысяч. Но где их взять? И когда депутаты, выпендриваясь друг перед другом в упражнениях, кто из них лучший "защитник народа от мобилизации", генерал возмущенно и истерично вскричал:"Мне нужны люди. … Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите".В этой фразе, повторюсь, отражено все. И западный заказ на могилизацию, и политическая борьба с перекидыванием трупов и ответственности за них, в чем упражняются Зеленский с Залужным.А еще трудности с набором в войска, связанные с нежеланием украинцев воевать и умирать, и общая безальтернативная безысходность ситуации – неонацистский режим Зеленского/Залужного, находящийся на полном обеспечении западных спонсоров из США и НАТО, не может отказать "хозяевам" и вынужден убивать сограждан.Голосование по этому закону в первом чтении состоится 10-12 января сего года, и к тому времени Зеленский/Залужный должны определиться. Вот Залужный и определился: хочет послать на фронт депутатов, чтобы показали пример патриотизма на деле, а не только льстивыми языками.Но Зеленский вряд ли отправит парламентариев воевать – у него в Раде устойчивое большинство "слуг народа" и тех, кто не хочет умирать. Равно как и не согласится на другое экзотическое предложение – отправить на фронт клоунов из его родного детища – шоу "95 квартал".Такое предложение – покуситься на святое! – высказала скандальный нардеп Марьяна Безуглая (в народе её называют "Безмозглой"): "Если бы часть коллектива пошла добровольцами в ВСУ, то это была бы отличная ролевая модель, а сами впечатления от службы точно изменили бы посыл студии".Но Зеленскому-то дорог Жека Кошевой, его дружбан, так растолстевший в тылу, что с трудом помещается в телеэкран. Однако именно Кошевой, как известно, выдумал отмазку для всех театральных зелебобиков": "Я на фронте ничего не умею. И если меня убью, разве от этого Украине станет лучше?".Те почти 400 тысяч украинцев, которые уже погибли, тоже вряд ли что-то умели на войне. И пользы от их гибели Украине – тоже никакой. Но Зеленскому-то, как вы понимаете, друг Жека – дороже.Следовательно, отдуваться за закон, скорее всего, придется именно Залужному. И отвечать за него.А делать это придется в крайне сложных условиях. В первую очередь, внутриукраинских. Ведь в Украине и без закона уже гребут на фронт всех, кого могут. В стране продолжаются массовые облавы на мужчин призывного возраста.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" рассказывает:"В Одессе уже месяц как идут массовые облавы. Тормозят маршрутки, трамваи, троллейбусы, ходят по ТЦ и т.д. Вылавливают тех, кто не смог откупится от ТЦК.По нашим данным такой беспредел – только на юго-востоке, центре и севере страны. Мы об этом ранее инсайдили. Западные области пока обходят стороной такие облавы.Вариантов много, почему так происходит. По Одессе – всё просто. Слишком много в городе тех, кто относится плохо к власти и нейтрально к РФ, выступая за прекращения войны, и дальнейшей жизни всё равно под каким флагом (жили как-то под советским, потом под украинским, а ранее под имперским, и ничего страшного).Исходя из этого, надо увеличить количество погибших среди жителей таких регионов, чтобы увеличить агрессию в адрес всего русского".С другой стороны, есть проблемы с западными спонсорами войны и убийств в США – там просто пока нет денег на Украину ее военные нужды.Официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер заявил на брифинге, что Украине придется очень тяжело без дополнительной помощи США."Ситуация на поле боя будет очень тяжелой без дополнительной помощи со стороны США, и мы считаем, что мы должны оказывать поддержку, я думаю, конгресс придет к этому, но ставки очень реальны", –пообещал он.Но пообещать не означает жениться – это вам любой украинец скажет. И представитель администрации США Джон Кирби накануне заявил, что Белый дом не сможет найти альтернативный источник средств для Украины, если Конгресс не согласует новый пакет помощи киевской хунте.В этом случае переданная в конце прошлого года помощь (транш в 250 миллионов долларов) окажется последней – больше Вашингтон не сможет снабжать Украину без санкции конгрессменов.И даже последний к настоящему времени пакет помощи, утвержденный президентом США Джо Байденом 27 декабря 2023 года, еще не был доставлен на Украину в полном объеме, на это могут уйти "недели".Потому что республиканская оппозиция в Конгрессе тормозит согласование запроса Белого дома о новой помощи Киеву. И настаивает на ужесточении подходов администрации США к борьбе с нелегальной миграцией. И это притом, что законодатели пока находятся на каникулах и вернутся к работе только в начале следующей недели.Ситуация – практически патовая, что понял даже альтернативно одаренный, отличающийся умом и сообразительностью глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Когда в интервью CNN его спросили, есть ли у Киева план "Б" на случай дефицита военной помощи со стороны Запада, он то ли честно, то ли в припадке безумной отваги ответил: "У нас нет плана "Б". Мы уверены в плане "А".То есть в бесперебойности западной помощи в прежнем объеме и режиме. Но шутники уже отметили, что если западной помощи не будет, то самым реальным для неонацистов будут план "Ж".По названию той ситуации, в которой оказалась Украины по вине неонацистов, и того "портала", через который страна под отличную рифму идет в Европу…Общая ситуация сегодня складывается следующим образом."Да, нам сложно проводить мобилизацию, рекрутинг по понятным причинам, потому что у нас качество жизни не такое, как в Европе", – признал советник ОПУ Михаил Подоляк главную проблему.Украинская армия теряет своих бойцов, причем не только на поле боя. За последние два месяца резко увеличилось количество дезертиров – солдаты покидают позиции и отказываются идти в атаку. Аналитики прогнозируют, что этот тренд сохранится и в 2024 году, значит, критическая ситуация в ВСУ будет только усугубляться.С одной стороны, украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект, вероятнее всего, вроде бы отправят на доработку из-за ряда спорных вопросов.С другой, неонацистский режим занят лихорадочным поиском и денег, и способов могилизации. Экс-министр экономики в первом правительстве Зеленского Тимофей Милованов, который как-то сам признался, что он – дебил, предложил, например, отправлять на фронт по лотерее – тех, на чьи дни рождения выпадет несчастливый жребий.А вот нардеп Безуглая ("Безумная") предложила брать по 200 тысяч гривен (472 тысячи рублей) в месяц со всех, кто не хочет мобилизоваться. И таким образом хоть как-то наполнять госбюджет.Да-да, тот, который недавно подписал Зеленский и в котором обозначены доходы в 1,768 трлн грн, а расходы -- в 3,35 трлн грн, то есть с дефицитом в 1,57 трлн грн (почти 40% не хватит). При прогнозе по инфляции в 9,7% и курсе гривны в 40,7 грн за доллар.А президент России Владимир Путин уже сказал, что задачи и цели СВО будут обязательно выполнены. И это тоже не может не подстегивать украинских бедолаг, которые должны понимать, что денацификация и демилитаризация Украины – это о них…

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