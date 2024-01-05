Убегая от военкомов, одессит забаррикадировался в "Лексусе" - 05.01.2024 Украина.ру
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Убегая от военкомов, одессит забаррикадировался в "Лексусе"
Убегая от военкомов, одессит забаррикадировался в "Лексусе" - 05.01.2024 Украина.ру
Убегая от военкомов, одессит забаррикадировался в "Лексусе"
Украинские телеграм-каналы публикуют видео с улицы Одессы, на котором видно, как местный житель, уходя от окружающих его сотрудников военкомата, прячется в своем автомобиле
2024-01-05T12:38
2024-01-05T12:38
новости
мобилизация
одесса
военкомат
украина
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Работники территориториального центра комплектования – военкомата окружили машину плотным кольцом, не давая мужчине выйти."Бедолага заблокировал замки, но насколько ему это поможет спастись от настигших рекрутеров — сложный вопрос. Зная сегодняшних украинских военкомов и их растущие как на дрожжах полномочия, мужчину могут попытаться и "выпилить" из "домика" болгаркой", - комментирует видео телеграм-канал Readovka.Накануне в сети обсуждали другое похожее видео из Одессы: мужчина просто ушел от преследующих его военкомов, выкрикнув: "Даже не думайте подходить, идиоты!"Одессит пригрозил сотрудникам ТЦК газовым баллончиком, и они не стали его преследовать.В Киеве перед Новым годом появились блок-посты, на которых военкомы отлавливают всех мужчин, которых удается остановить для вручения повестки, а в новогоднюю ночь повестки вручали на одном из горнолыжных курортов Закарпатья - прямо на трассе.
https://ukraina.ru/20240104/1052554382.html
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новости, мобилизация, одесса, военкомат, украина
Новости, мобилизация, Одесса, военкомат, Украина

Убегая от военкомов, одессит забаррикадировался в "Лексусе"

12:38 05.01.2024
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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Украинские телеграм-каналы публикуют видео с улицы Одессы, на котором видно, как местный житель, уходя от окружающих его сотрудников военкомата, прячется в своем автомобиле
Работники территориториального центра комплектования – военкомата окружили машину плотным кольцом, не давая мужчине выйти.
"Бедолага заблокировал замки, но насколько ему это поможет спастись от настигших рекрутеров — сложный вопрос. Зная сегодняшних украинских военкомов и их растущие как на дрожжах полномочия, мужчину могут попытаться и "выпилить" из "домика" болгаркой", - комментирует видео телеграм-канал Readovka.
Накануне в сети обсуждали другое похожее видео из Одессы: мужчина просто ушел от преследующих его военкомов, выкрикнув: "Даже не думайте подходить, идиоты!"
Одессит пригрозил сотрудникам ТЦК газовым баллончиком, и они не стали его преследовать.
В Киеве перед Новым годом появились блок-посты, на которых военкомы отлавливают всех мужчин, которых удается остановить для вручения повестки, а в новогоднюю ночь повестки вручали на одном из горнолыжных курортов Закарпатья - прямо на трассе.
- РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Вчера, 18:00
Законопроект о мобилизации, дальнобойные ракеты из Европы, обстрел Севастополя. Итоги 4 января на УкраинеГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель одобрил поставку Украине ракет большой дальности. При участи главкома ВСУ Валерия Залужного в профильном комитете Верховной Рады начали обсуждение законопроекта о мобилизации. Украина попыталась нанести удар по Севастополю
 
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