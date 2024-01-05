https://ukraina.ru/20240105/1052556456.html

Убегая от военкомов, одессит забаррикадировался в "Лексусе"

Убегая от военкомов, одессит забаррикадировался в "Лексусе" - 05.01.2024 Украина.ру

Убегая от военкомов, одессит забаррикадировался в "Лексусе"

Украинские телеграм-каналы публикуют видео с улицы Одессы, на котором видно, как местный житель, уходя от окружающих его сотрудников военкомата, прячется в своем автомобиле

2024-01-05T12:38

2024-01-05T12:38

2024-01-05T12:38

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мобилизация

одесса

военкомат

украина

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Работники территориториального центра комплектования – военкомата окружили машину плотным кольцом, не давая мужчине выйти."Бедолага заблокировал замки, но насколько ему это поможет спастись от настигших рекрутеров — сложный вопрос. Зная сегодняшних украинских военкомов и их растущие как на дрожжах полномочия, мужчину могут попытаться и "выпилить" из "домика" болгаркой", - комментирует видео телеграм-канал Readovka.Накануне в сети обсуждали другое похожее видео из Одессы: мужчина просто ушел от преследующих его военкомов, выкрикнув: "Даже не думайте подходить, идиоты!"Одессит пригрозил сотрудникам ТЦК газовым баллончиком, и они не стали его преследовать.В Киеве перед Новым годом появились блок-посты, на которых военкомы отлавливают всех мужчин, которых удается остановить для вручения повестки, а в новогоднюю ночь повестки вручали на одном из горнолыжных курортов Закарпатья - прямо на трассе.

https://ukraina.ru/20240104/1052554382.html

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новости, мобилизация, одесса, военкомат, украина