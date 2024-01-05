Греция прекратила помощь украинским беженцам
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЭвакуация иностранных граждан из Херсонской области в Крым
С 1 января 2024 года Греция приостановила программу поддержки беженцев с Украины HELIOS, сообщает посольство Украины в Афинах в соцсетях
Находящиеся на территории страны украинцы не смогут получить денежные выплаты и помощь с расселением, уточняется в сообщении.
На правах туристов они могут обратиться в службы экстренного реагирования и свое консульство.
Накануне Нового года европейский портал InfoMigrants сообщал о том, что правительство Греции не справляется с помощью мигрантам и беженцам, попадая в долговую зависимость от Брюсселя.
Помощь украинцам ослабевает и в других странах Евросоюза: во всех, кроме Прибалтики государствах был отменен бесплатный проезд, сокращены выплаты и выдача гуманитарной помощи.