Греция прекратила помощь украинским беженцам - 05.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240105/1052556133.html
Греция прекратила помощь украинским беженцам
Греция прекратила помощь украинским беженцам - 05.01.2024 Украина.ру
Греция прекратила помощь украинским беженцам
С 1 января 2024 года Греция приостановила программу поддержки беженцев с Украины HELIOS, сообщает посольство Украины в Афинах в соцсетях
2024-01-05T11:59
2024-01-05T11:59
новости
беженцы
греция
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050619389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59d83e7f97e13d6267a2d2b54032e95e.jpg.webp
Находящиеся на территории страны украинцы не смогут получить денежные выплаты и помощь с расселением, уточняется в сообщении.На правах туристов они могут обратиться в службы экстренного реагирования и свое консульство.Накануне Нового года европейский портал InfoMigrants сообщал о том, что правительство Греции не справляется с помощью мигрантам и беженцам, попадая в долговую зависимость от Брюсселя.Помощь украинцам ослабевает и в других странах Евросоюза: во всех, кроме Прибалтики государствах был отменен бесплатный проезд, сокращены выплаты и выдача гуманитарной помощи.
https://ukraina.ru/20230620/1047377720.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050619389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0908998b7cada9e642dbff34fbdea572.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, беженцы, греция, украина
Новости, беженцы, Греция, Украина

Греция прекратила помощь украинским беженцам

11:59 05.01.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЭвакуация иностранных граждан из Херсонской области в Крым
Эвакуация иностранных граждан из Херсонской области в Крым - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
С 1 января 2024 года Греция приостановила программу поддержки беженцев с Украины HELIOS, сообщает посольство Украины в Афинах в соцсетях
Находящиеся на территории страны украинцы не смогут получить денежные выплаты и помощь с расселением, уточняется в сообщении.
На правах туристов они могут обратиться в службы экстренного реагирования и свое консульство.
Накануне Нового года европейский портал InfoMigrants сообщал о том, что правительство Греции не справляется с помощью мигрантам и беженцам, попадая в долговую зависимость от Брюсселя.
Помощь украинцам ослабевает и в других странах Евросоюза: во всех, кроме Прибалтики государствах был отменен бесплатный проезд, сокращены выплаты и выдача гуманитарной помощи.
- РИА Новости, 1920, 20.06.2023
20 июня 2023, 06:27
Ивано-Франковск, Мюнхен, Ростов. Судьбы беженцев с УкраиныВо вторник, 20 июня, в мире отмечается международный День беженцев, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 года
 
НовостибеженцыГрецияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07"Повышенный уровень опасности": террористы ИГ* приезжают в Германию под видом украинских беженцев – СМИ
15:43Комитет Рады по безопасности проголосовал за отставку Безуглой, она назвала голосование "подлостью"
14:31Военный эксперт рассказал о том, как ВС РФ позволяют ВСУ идти в "эмоциональные атаки" на Херсонщине
14:12Отжим не удался. Зачем главный кибербезопасник СБУ дал интервью о "хакерской атаке" на "Киевстар"
14:10Уничтожение националистов и наемников: в Минобороны РФ сообщили о ракетных ударах первых дней января
13:57Гаубица старенькая, но бьёт точно в цель: артиллерист о подбитой технике и хитростях противника
13:36Артисты "95 Квартала", поглумившиеся над беженцами, оказались на "Миротворце"
13:22"Спокойно. Я — Котовский!" Загадки жизни и смерти "красного Робин Гуда"
13:11Красота по-донецки. Рынок, который построил Сталин
13:07"Декоммунизированное" метро и стеклянные укрытия. Что происходит в Киеве
12:57План "Ж". Главком ВСУ Залужный отправляет на фронт народных депутатов
12:38Убегая от военкомов, одессит забаррикадировался в "Лексусе"
12:23На Львовщине пьяный военный запугивал депутатов ненастоящим оружием
11:59Греция прекратила помощь украинским беженцам
11:43День ДНР на выставке "Россия": розы и возрождение
11:33В Нью-Дели расследуют, откуда на Украине взялись индийские боеприпасы
11:12В Киеве за "спонсирование агрессии" задержан владелец агрохолдинга
10:45"Кем мне воевать?": Залужный позвал на фронт депутатов Верховной Рады
10:17На Хмельниччине возле военного аэродрома прозвучали взрывы
10:08Разрушения и пострадавшие: в Белгороде сообщили о последствиях ночного обстрела
Лента новостейМолния