https://ukraina.ru/20240105/1052556133.html

Греция прекратила помощь украинским беженцам

Греция прекратила помощь украинским беженцам - 05.01.2024 Украина.ру

Греция прекратила помощь украинским беженцам

С 1 января 2024 года Греция приостановила программу поддержки беженцев с Украины HELIOS, сообщает посольство Украины в Афинах в соцсетях

2024-01-05T11:59

2024-01-05T11:59

2024-01-05T11:59

новости

беженцы

греция

украина

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Находящиеся на территории страны украинцы не смогут получить денежные выплаты и помощь с расселением, уточняется в сообщении.На правах туристов они могут обратиться в службы экстренного реагирования и свое консульство.Накануне Нового года европейский портал InfoMigrants сообщал о том, что правительство Греции не справляется с помощью мигрантам и беженцам, попадая в долговую зависимость от Брюсселя.Помощь украинцам ослабевает и в других странах Евросоюза: во всех, кроме Прибалтики государствах был отменен бесплатный проезд, сокращены выплаты и выдача гуманитарной помощи.

https://ukraina.ru/20230620/1047377720.html

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новости, беженцы, греция, украина