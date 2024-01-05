https://ukraina.ru/20240105/1052556013.html

День ДНР на выставке "Россия": розы и возрождение

День ДНР на выставке "Россия": розы и возрождение - 05.01.2024 Украина.ру

День ДНР на выставке "Россия": розы и возрождение

В пятницу, 5 января, в День Донецкой народной Республики, на выставке "Россия" на ВДНХ проходят праздничные мероприятия, сообщает телеграм-канал "Донбасс решает"

2024-01-05T11:43

2024-01-05T11:43

2024-01-05T11:44

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"Донецк – город миллиона роз", - рассказали организаторы выставки. Посетителям сегодня подарят розы и предложат поучаствовать в написании картины "Пейзаж Донецка".Глава ДНР Денис Пушилин также принимает участие в открытии дня республики.На открытии выступил государственный академический ансамбль "Донбасс".

https://ukraina.ru/20231127/1051421450.html

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новости, москва, днр, выставка, донбасс