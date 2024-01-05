День ДНР на выставке "Россия": розы и возрождение - 05.01.2024 Украина.ру
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День ДНР на выставке "Россия": розы и возрождение
День ДНР на выставке "Россия": розы и возрождение - 05.01.2024 Украина.ру
День ДНР на выставке "Россия": розы и возрождение
В пятницу, 5 января, в День Донецкой народной Республики, на выставке "Россия" на ВДНХ проходят праздничные мероприятия, сообщает телеграм-канал "Донбасс решает"
2024-01-05T11:43
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"Донецк – город миллиона роз", - рассказали организаторы выставки. Посетителям сегодня подарят розы и предложат поучаствовать в написании картины "Пейзаж Донецка".Глава ДНР Денис Пушилин также принимает участие в открытии дня республики.На открытии выступил государственный академический ансамбль "Донбасс".
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, днр, выставка, донбасс
Новости, Москва, ДНР, выставка, Донбасс

День ДНР на выставке "Россия": розы и возрождение

11:43 05.01.2024 (обновлено: 11:44 05.01.2024)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВыставка "Россия". Подсветка ВДНХ в честь открытия
Выставка Россия. Подсветка ВДНХ в честь открытия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
В пятницу, 5 января, в День Донецкой народной Республики, на выставке "Россия" на ВДНХ проходят праздничные мероприятия, сообщает телеграм-канал "Донбасс решает"
"Донецк – город миллиона роз", - рассказали организаторы выставки. Посетителям сегодня подарят розы и предложат поучаствовать в написании картины "Пейзаж Донецка".
Глава ДНР Денис Пушилин также принимает участие в открытии дня республики.
На открытии выступил государственный академический ансамбль "Донбасс".
Спецрепортаж - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
27 ноября 2023, 16:19
Масштабный форум "Россия" на ВДНХ: самое главное и новоеВыставка-форум "Россия" на ВДНХ продолжает свою работу и готовится встречать Новый год. Все регионы нашей страны представлены на ней, и им есть о чём рассказать.
 
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