https://ukraina.ru/20240105/1052554034.html

"Пора проснуться". Украинские эксперты и политики о крахе страны

"Пора проснуться". Украинские эксперты и политики о крахе страны - 05.01.2024 Украина.ру

"Пора проснуться". Украинские эксперты и политики о крахе страны

В украинском экспертном и политическом сообществе продолжают обсуждать последствия ракетных атак и думают над тем, каким образом можно вывести из зоны комфорта не желающих отдавать жизнь за Зеленского украинцев и побудить их отправиться на фронт

2024-01-05T04:10

2024-01-05T04:10

2024-01-05T04:10

эксклюзив

украина

владимир зеленский

мобилизация

луценко

бортник

виктор янукович

игорь мосийчук

кость бондаренко

виктор медведчук

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О «зоне комфорта» рассказал украинский политик, бывший глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.По его словам, после начала войны (так он называет спецоперацию РФ на Украине) в ВСУ пошли приблизительно полмиллиона человек. И если демобилизовать всех, кто прослужил 18 месяцев (а такие предложения есть), это будет означать обвал фронта.Политик выразил уверенность в том, что эти военнослужащие готовы и дальше воевать, но они хотят понимать, что кто-то придет на подмогу.С подмогой пока плохо, добровольцы давно закончились, а принудительная мобилизация буксует. По мнению Луценко, ситуацию исправит закон о мобилизации, но его должны представить в Верховной Раде президент вместе с министром обороны и главкомом ВСУ, они должны прямо сказать, что «этот закон нам нужен».«Я лично считаю, что они при этом должны назвать сумму, количество погибших украинцев.Я знаю, как они этого не хотят и я знаю, как это тяжело будет воспринято. Но иначе вывести из зоны комфорта миллионы тех, кто прячется за разными байками, что может служить кто угодно кроме меня — невозможно», — сказал Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой».Он продолжил: «Надо честно сказать — 500 тысяч, о которых сейчас говорят, если поделить на месяцы, это по 30 тысяч в месяц. И тогда мы приблизительно поймем, что происходит на фронте с убитыми и тяжело ранеными».Многое происходит и в тылу. Говоря о ракетных атаках, о наблюдаемом сейчас обострении, украинский политолог Руслан Бортник предположил, что Россия наносит удары именно с целью разрушить украинский тыл, который «в войне на истощение играет решающую роль».По его словам, «у кого первого падет тыл, тот, безусловно, проиграет эту войну».Для Украины тыл особенно важен, поскольку ставка делается теперь на внутреннее производство «в силу проблем с нашими западными партнерами», подчеркнул политолог в эфире интернет-канала «Politeka».Ранее экс-советник ОП Алексей Арестович* заявил, что тыла у Украины нет, даже при самых экстраординарных мерах страна в течение двух-трех лет не в состоянии будет обеспечивать потребности своей армии «хотя бы на 30 процентов».Такой уровень обеспечения, по его словам, «дает возможность медленно отступать». При этом он подчеркнул, что и на Западе у Киева «нет никакого тыла», поскольку «Запад не хочет воевать».Хочет или не хочет, вопрос спорный, он ведь воюет, пусть и руками украинцев. И есть там горячие головы, готовые еще более обострять ситуацию. Так, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада передать Киеву ракеты большей дальности для ударов по территории России.На это предложение отреагировали в Москве. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил в своем телеграм-канале, что настоящей целью Запада остается Россия, все НАТО работает на то, чтобы ее ослабить и сломить.Политик подчеркнул, что из этого ничего не выйдет: «на каждый удар будет отвечать ударами возмездия».Отметим, что удары возмездия ВС РФ наносят не по мирным жителям, как это делают силы киевского режима, но по военным и военно-промышленным объектам. И в этом — огромная разница в подходах.Роль Запада в украинском конфликте оценил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, отметивший, что «финансирование Украины давно превысило цифру 200 миллиардов долларов, что само по себе невиданный прецедент в истории».«Все это создало следующую военно-экономическую схему: Запад дает деньги и вооружение, а Украина — солдат, и таким образом они собираются сокрушить Россию. Именно на эту сделку пошел Зеленский, когда отказался от мирных переговоров.То есть он заведомо продал украинских граждан на пушечное мясо, с тем чтобы поиметь выгоды от войны с Россией», — написал Медведчук в своей колонке.Но после провала контрнаступления Запад ставит условием продолжения помощи военные победы Киева. Армия истощена, поэтому Зеленский ради схемы получения сверхприбылей от войны готов «кинуть на пушечное мясо все население Украины», подчеркнул политик.По его словам, «отсюда зверства военкомов и дикие заявления политиков по поводу необходимости немедленно увеличить призыв в армию».Медведчук отметил, что «украинцам давно пора проснуться от дурмана, которым Зеленский окутал страну, понять, что сегодня их не только грабят, но и убивают, уничтожают под лозунгами возрождения нации».Возможно, Украина снова оказалась на пороге больших внутренних потрясений. Ситуация вокруг законопроекта о тотальной мобилизации очень напоминает ситуацию вокруг «законов 16 января», ставших предлогом к Майдану 2014 года, считает покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга.По его мнению, страна идет «шаг в шаг по стопам десятилетней давности, цикл завершается Майданом».«Как там были законы 16 января, так появился закон про мобилизацию. И это тот водораздел, который больше не оставит страну в том виде, в котором она была. Это ключевое событие», — сказал эксперт в эфире канала «Politeka».Он отметил, что выступления некоторых представителей «старых» политических сил против законопроекта о мобилизации не должны никого обманывать, это спектакль, игра на эмоциях, сами же эти политсилы — «в одной лодке» с властью. Необходимые 226 голосов для принятия закона в Раде найдутся, считает эксперт.Известный украинский политолог Кость Бондаренко в эфире ютуб-канала «Да это так» высказал предположение, что в библиотеках страны вместе с изымаемыми сейчас книгами русских авторов скоро начнут изымать и роман украинской писательныцы Зинаиды Тулуб «Людоловы» («Людолови» — укр.) — за слишком «говорящее» название, хотя писала она вовсе не о сотрудниках ТЦК (дилогия издана в 1934-1937 годах и повествует о жизни Украины начала XVII века).Что касается скандального закона о мобилизации, то эксперт считает, что «закон будет принят, закон будет мало чем отличаться от той законодательной базы, которая существует сегодня».«Но страха в принципе уже сегодня добавили в обществе, и я думаю, что общество этого не простит», — сказал Бондаренко.Высказываются и сомнения в будущем проекта. Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО Игорь Мосийчук в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ) отметил, что у депутатов «неготовность голосовать за него (за законопроект — Ред.) сумасшедшая».Он тоже считает, что этот проект для парламента «превращается в диктаторские законы 16 января времен Януковича».При этом Мосийчук выразил уверенность в том, что инициатором внесения законопроекта о мобилизацию в Раду является Зеленский. Как-то проголосуют, но это уже не имеет значения, поскольку система тотального контроля и связанной с этим тотальной коррупции и рейдерства запущена уже сейчас.* Внесён Росфинмониторингом в список спонсоров терроризма и экстремизма

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2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, мобилизация, луценко, бортник, виктор янукович, игорь мосийчук, кость бондаренко, виктор медведчук